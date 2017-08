Kto môže za zatmenie Slnka? No predsa tajná zločinecká organizácia v Kingsman: The Golden Circle

Šikovné, čo poviete? Aj takto sa dá využiť prírodný úkaz k tomu, aby ste odpromovali váš film. A keďže sa náhoda spojila s dobrým nápadom, Foxom spravíme "radosť" a ich ďalší veľký film im s radosťou spromujeme. Ide o Kingsman: The Golden Circle, pokračovanie špionážnej akcie od režiséra Matthewa Vaughna z roku 2013. Vynikajúco obsadený a zrežírovaný film sa už o mesiac dočká druhého dielu, v ktorom budú Kingsmani spolu s americkou odnožou ich organizácie s názvom Statesman bojovať proti tajomnej záporáčke v podaní Julianne Moore a jej organizácii The Golden Circle. A keďže sme tu nedávno mali zatmenie Slnka. Nuž, The Golden Circle... tak už snáď chápete. Nižšie teda nájdete bonusové video, televízny spot a aj trailer. Zájdete do kina?

