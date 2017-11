Game of Thrones sa blíži do veľkého finále. Jednak v tejto sérii, jednak celkovo, keďže už o pár dní si budeme môcť povedať, že do konca ostáva 6 epizód. Ešte predtým sa ale musíme pripraviť na finále 7. série s názvom The Dragon and the Wolf. Tá bude dlhá úctyhodných 79 minút a 43 sekúnd. Pôjde teda o doposiaľ najdlhšiu epizódu vôbec. Nižšie sa môžete pozrieť na čestvé obrázky, ktoré vám ju predstavia.

Vyjadri svoj názor na článok 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Odpad! Menej takýchto článkov Super! Viac takýchto článkov Povedz nám, prečo sa ti článok nepáči: Ďakujeme za tvoj názor!

Pomáha nám a autorom pri skvalitňovaní obsahu na stránke.