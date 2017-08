American Made s charizmatickým Tomom Cruiseom je svižnou, zábavnou a nenáročnou jazdou, vďaka ktorej v kine výborne zrelaxujete (Recenzia)

Talentovaný režisér Doug Liman a herecká hviezda Tom Cruise nás naposledy potešili ešte v roku 2014, keď do svetových kín dorazilo veľmi podarené sci-fi s názvom Edge of Tomorrow. Kým však uvidíme pokračovanie, ktorého by sme sa mali dočkať už niekedy v priebehu roku 2019, páni Liman a Cruise si pre nás zatiaľ pripravili snímku z celkom iného žánrového súdka. Tentokrát totiž spojili svoje sily v akčnej životopisnej komédii American Made, predtým známej ako Mena. No a keďže ich minulá kolaborácia dopadla nadmieru dobre, očakávania v prípade American Made rozhodne neboli malé.

Ako už bolo naznačené vyššie, príbeh filmu vychádza zo skutočných udalostí a točí sa okolo skvelého pilota a pašeráka menom Barry Seal (Cruise), pre ktorého začnú byť rutinné lety s dopravným lietadlom ubíjajúce. Aj preto teda nadšene kývne na ponuku CIA a stane sa súčasťou jednej z najväčších tajných operácii v histórii Spojených štátov. Prečo sa ale uspokojiť iba s jedným zamestnávateľom, keď môžete zároveň pracovať aj s DEA či samotným Pablom Escobarom? Nuž, Barry sa svoje rôznorodé znalosti rozhodne využiť na maximum, a tak sa odvážne vydá na bláznivú zločineckú dráhu plnú adrenalínu a neustáleho riskovania, vďaka ktorej si navyše príde na poriadny balík peňazí. Nič však nemôže trvať večne a príchod prvých problémov je iba špičkou ľadovca.

Liman sa netají svojou náklonnosťou k príbehom o hrdinoch, ktorí pracujú proti systému, čo nakoniec využil aj teraz a naservíroval naozaj svieži mix plný akcie, čiastočne aj satiry, no v prvom rade najmä komédie. Niektoré filmové weby totiž so žánrovým zaradením pomerne dosť zavádzali, keď American Made prezentovali ako životopisný krimi thriller. Nuž, ak si niekto bez zhliadnutia trailerov myslel, že uvidí silný príbeh s tonou napätia a množstvom dramatických momentov, musel byť v kine dozaista prekvapený. Sklamaný však s najväčšou pravdepodobnosťou nie. Limanov najnovší počin na vážnejšiu notu nehrá takmer vôbec, jej absenciu ale výborne vynahrádza výdatnou dávkou zábavy, humoru či odľahčeného podania.

A to aj vďaka charizmatickému hlavnému hrdinovi. Sympaťák Tom Cruise si postavu Barryho Seala vyslovene užíva a práve on predstavuje tú ústrednú hnaciu silu, prostredníctvom ktorej sa celé dianie na plátne posúva pekne plynule a bez akýchkoľvek výraznejších zakopnutí vpred. Príbeh má slušné tempo a v priebehu necelých dvoch hodín ani na moment nenudí. Len škoda, že hercom vo vedľajších úlohách neostal dostatočný priestor na to, aby sa mohli predviesť v plnej sile. Aj keď ich výkony nie sú zlé (najviac nadchol asi Domhnall Gleeson). Všetka pozornosť je jednoducho upriamená na Barryho a na rozpovedanie pašeráckeho obdobia jeho života.

Ďalším dominantným aspektom American Made je bezpochyby vizuálna stránka. Zaujme príjemný retro štýl daného obdobia, ktorý na diváka udrie už od samotného začiatku, no a letecké zábery (a že ich je skutočne požehnane) spolu s prírodnými scenériami sú miestami až dychberúce, pričom nejedenkrát sa pri ich sledovaní pristihnete v nemom úžase. Navyše, obrovský kus práce má v tomto prípade na svedomí skvelá kamera. Tá je veľmi živá, dynamická a poľahky strhne už aj obyčajnými zábermi zvnútra tesného kokpitu.

Asi najväčším problémom je podľa môjho názoru skutočnosť, že American Made neponúkne nič navyše. Áno, stále je to zábavná a precízne zrežírovaná oddychová jazda, po príbehovej stránke však ničím extra výnimočná. Akoby sa Liman bál trochu zariskovať a išiel viac-menej „iba“ opatrne na istotu. Scenár mohol byť pokojne o čosi odvážnejší a hodiť Barrymu do cesty nejakú tú výraznejšiu prekážku. Cruise si totiž sympatie divákov získal okamžite, a to stvárňuje človeka páchajúceho zločineckú činnosť. Myslím si teda, že ak by jeho postava lietala v ďaleko väčších problémoch, fandili by sme mu úplne rovnako.

Rovnako tak neprekvapí ani samotný koniec, a to platí aj v prípade, že Barryho príbeh nepoznáte. Nesie sa v klasických žánrových mantineloch, typických pre podobné životopisné snímky a predstaví skutočné osudy niektorých postáv. Čo teda dodať na záver? Doug Liman a Tom Cruise si po svojich tohtoročných, minimálne rozporuplne prijatých projektoch The Wall a The Mummy potrebovali trochu napraviť mená, čo sa im vďaka American Made aj celkom podarilo.

Ich najnovšia spolupráca má svižné tempo, nenudí a sprostredkováva naozaj zábavný a oku lahodiaci kino relax. Hlavný hrdina je obrovský sympaťák a divák mu fandí za každých okolností. Na svoje si dokonca prídu aj fanúšikovia seriálu Narcos, ktorí sú s týmto obdobím už dobre oboznámení. A hoci film určite mohol z témy vyťažiť viac, žiadnu zásadnú chybu neurobil. Ak patríte k fanúšikom Toma Cruisea, nenáročnej zábavy a chcete na dve hodiny vypnúť pri odľahčenom dobrodružstve, American Made je pre vás jasnou voľbou. 7/10

