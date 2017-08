Sexy Alicia Vikander srší zmyselnosťou v eroticky dusnom a necenzurovanom traileri pre historickú romancu Tulip Fever

Historická dobovka Tulip Fever s hviezdnym obsadením prichádza s necenzurovaným trailerom, ktorý iste poteší všetkých fanúšikov Alicie Vikander. Tá totiž do tejto romance vnáša neskutočné erotické dusno, čo by v kombinácii s dobrým príbehom mohlo vyústiť v slušný filmový zážitok.

Príbeh sa odohráva v 17. storočí. Maliar Jan Van Loos (Dane DeHaan) má za úlohu namaľovať manželku bohatého obchodníka Cornelisa Sandvoorta (Christoph Waltz). Mladý umelec načisto podľahne nádhernej Sophii (Alicia Vikander), ktorá v manželstve s Cornelisom trpí, a tak sa niet čomu čudovať, že medzi ňou a Janom vzplanie vášnivá láska. Obaja milenci podniknú riskantný plán, aby utiekli a začali žiť spolu.

Režíruje Justin Chadwick (The Other Boleyn Girl), scenár napísal Tom Stoppard (Shakespeare in Love) a z ďalších hercov môžeme spomenúť Judi Dench, Caru Delevingne, Jacka O'Connella, Holliday Grainger, Toma Hollandera, Kevina McKidda a Douglasa Hodgeho. Do našich kín vstúpi Tulip Fever už 31. augusta (srpen) 2017.