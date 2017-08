Hviezdne trio Bryan Cranston, Laurence Fishburne a Steve Carell ukazuje svoje herecké kreácie v očakávanej dráme od režiséra Boyhoodu

O réžiu a scenár filmu s názvom Last Flag Flying sa postaral Richard Linklater (Boyhood, Before Midnight) a žánrovo by malo ísť o kombináciu dramatickej road-movie s prvkami komédie. Podľa všetkého v snímke zažijeme množstvo zábavy, no taktiež aj nejednu srdcervúcu scénu. Hlavnými postavami sú traja starnúci veteráni z Vietnamskej vojny - Steve Carell (40 let panic), Bryan Cranston (How I Met Your Mother, Breaking Bad) a Laurence Fishburne (Matrix). Herecké esá, ktoré hádam netreba ani predstavovať. Nejaký čas po vojne sa dáva táto trojka opätovne dokopy, aby vykonala posvätnú úlohu - spoločne sa zúčastniť na pohrebe Docovho (postava, ktorú si zahrá Steve Carell) jediného syna, nešťastne zabitého začiatkom vojny v Iraku.



Okrem nich vo filme ale uvidíme aj hercov, ako Yul Vazquez či Cicely Tyson. Zo zatiaľ dostupných informácií pôjde o nákazlivo vtipný, slávnostný, no zároveň smutný a intímny, ale predovšetkým veľmi zábavný a skutočne americký film v tom najlepšom možnom slova zmysle. Príbeh Last Flag Flying je napísaný podľa rovnakomenného románu od Darryla Ponicsana, ktorý sa taktiež postaral aj o scenár k filmu. Svetová premiéra sa odohrá 28. septembra (září) 2017 na slávnom New York Film Festival a v amerických kinách Last Flag Flying začne svoju púť 3. novembra (listopad). Premiéra v českých a slovenských kinách je zatiaľ neznáma. Zaujal vás prvý trailer natoľko, že by ste mali záujem o premietanie aj v našich končinách?





