Technológie majú aj svoju temnú stránku, o čom sa nás snaží presvedčiť seriál Black Mirror so svojou psychotickou upútavkou ku štvrtej sérii

Pre tých z vás, ktorí o vynikajúcom Black Mirror z britskej produkcie ešte nepočuli, si v krátkosti seriál predstavíme. Black Mirror je antológiou samostatných, na seba nenadväzujúcich poviedok, ktoré sa zväčša odohrávajú v blízkej budúcnosti. Seriál sa prostredníctvom veľmi kontroverzného pohľadu na odvrátenú stranu reality, jej častokrát nežiaduceho technologického vývoja a rôznych charakterov ľudskej povahy kriticky pozerá na našu spoločnosť. Tvorca celého projektu, Charlie Brooker, si pri začiatkoch natáčania položil otázku, aké sú vedľajšie účinky technológie, ktorú bezpochyby môžeme v súčasnej dobe považovať za celosvetovú drogu. Z tejto dilemy vo svojej tvorbe následne celý čas vychádza.



Štvrtá séria sa nám predstaví celkovo v šiestich epizódach a tvorcovia nám už stihli prezradiť aj ich názvy - Crocodile (réžia John Hillcoat - The Road, Lawless), Arkangel (réžia Jodie Foster - Money Monster, The Silence of the Lambs) , Hang the DJ (réžia Tim Van Patten - The Sopranos, Game of Thrones), USS Callister (réžia Toby Haynes - Dr Who, Sherlock), Metalhead (réžia David Slade - 30 Days of Night, Hannibal), Black Museum (réžia Colm McCarthy - The Girl with All the Gifts). Podľa upútavky sa zdá sa máme opäť na čo tešiť. Čo poviete?





