Tom Hardy v živote narazil na úplné dno, aby sa neskôr stal jedným z najlepších hercov súčasnosti. Čo o tomto skvelom hercovi ešte nevieš?

Má pokoru, charizmu na pohľadanie a psychicky labilné postavy stvárňuje až s neuveriteľnou ľahkosťou. Na svoje roly sa vždy pripravuje s niekoľkomesačným predstihom a pre vierohodné stelesnenie postavy je ochotný zájsť až do extrémov. Tom Hardy sa momentálne vyhrieva v žiare hollywoodskych reflektorov, stačilo však jedno zlé rozhodnutie a o známom hercovi by sme pravdepodobne nikdy nepočuli. Ako totiž sám hovorí, na to, aby mohol napredovať, najskôr musel zomrieť. A to takmer doslova.

Príbeh Edwarda Thomasa Hardyho sa začal v septembri (září) 1977 v londýnskom Hammersmithe a rodinné zázemie známeho herca vôbec nenasvedčovalo tomu, že mladý Hardy by mal byť problémovým dieťaťom. Ako jedinému potomkovi manželov Edwarda a Anne Hardyových sa malému Tomovi dostávalo veľa lásky a pozornosti. Jeho otec vyštudoval Cambridge a bol pomerne známym spisovateľom, mama bola výtvarnou umelkyňou. Mladá rodina bola žiarivým príkladom vzdelanej strednej vrstvy žijúcej na predmestí, no pokojný a nudný život sa mladíkovi príliš nepozdával.

Oveľa viac mu voňali problémy a tých postupom času pribúdalo čoraz viac. V desiatich rokoch začal fajčiť cigarety, v trinástich už mal bohaté skúsenosti s alkoholom a halucinogénmi. Začali sa množiť krádeže a prichádzali prvé potýčky so strážcami zákona. Tie nakoniec v chlapcových pätnástich rokoch vyústili do zatknutia za krádež Mercedesu, na ktorom sa chcel povoziť. V aute však bola schovaná aj zbraň a mladému Hardymu hrozilo až 14 ročné väzenie za krádež a nedovolené ozbrojovanie. Väzeniu sa mladý delikvent napokon vyhol iba o vlások – v ukradnutom aute s ním totiž sedel syn vplyvného britského diplomata, ktorý chlapcov z problému vysekal. Jedna starosť bola zažehnaná, ďalšie ale rýchlo prichádzali a nasledovalo vylúčenie zo školy za opakujúce sa krádeže. Z halucinogénov Tom presedlal na crack, na ktorom si rýchlo vybudoval závislosť.

Aj napriek vnútorným démonom mladý Tom Hardy odmalička obdivoval herectvo a páčila sa mu myšlienka, že na javisku sa môže stať niekým iným. Na naliehanie svojej matky sa ako dvadsaťročný v roku 1997 odhodlal absolvovať skúšky na prestížnu Richmond Drama School, kam sa vďaka talentu a charizme nakoniec dostal. V neskorších rozhovoroch priznal, že práve tu získal neoceniteľné skúsenosti a položil pevné základy, na ktorých neskôr postavil svoj úspech. „Cítil som sa ako vojak, ktorého vezmú na cvičisko a ukážu mu, aké zbrane má používať. Naučili ma všetko, čo som od hereckej školy mohol chcieť: ako chodiť, artikulovať, ako spievať a tancovať. Naučili ma získať si publikum, no najviac si cením toho, že ma naučili rozbiť scenár až na slabiku a pochopiť, o čo v ňom naozaj ide.“

Herectvo síce Hardyho nesmierne bavilo, známy voľnomyšlienkar ale potreboval slobodu a škole príliš veľa pozornosti nevenoval. V roku 1998 sa zúčastnil britskej reality šou Find Me a Supermodel, ktorú vyhral a vyslúžil si kontrakt v modelingovej branži. Z Richmondu ho následne na to vylúčili a ani kariéra na mólach netrvala najdlhšie. Hardy sa však utvrdil v jednom – chcel byť hercom. „Spočiatku som sa herectvu venoval iba preto, aby bol na mňa otec pyšný. Bol som jedináčik a bolo to pre mňa dôležité. Postupom času som ale zistil, že som v tom dobrý a chcel som do herectva vložiť všetok svoj čas i úsilie.“ Ešte v tom istom roku potvrdil svoje kvality a dostal sa do Drama Center London, školy, ktorá sa vo svete hereckej prípravy radí medzi absolútnu špičku. Tu sa napríklad stretol aj so slávnym írskym hercom a neskorším držiteľom Oscara, Michaelom Fassbenderom.

Britská reality show Find Me a Supermodel

Škola herca každým rokom posúvala bližšie svojmu snu, Hardy však nelenil ani v osobnom živote a po trojtýždňovej známosti sa stihol vo veku 22 rokov prvýkrát oženiť za producentku Sarah Ward. Keď sa v roku 2001 objavila príležitosť ukázať svoj talent na televíznej obrazovke, mladý Tom neváhal a pôsobenie na škole ukončil. Premiéru si odbil v oceňovanej vojnovej mini-série z dielne HBO, The Band of Brothers, kde si v posledných dvoch epizódach zahral vojaka Johna Janoveca. Vzápätí na to nasledovala rola vo filmovej snímke Black Hawk Down, v ktorej aj napriek pretlaku zvučných mien dokázal zaujať natoľko, aby si vyslúžil ďalšie pracovné ponuky. O rok neskôr sa Hardy v úlohe hlavného záporáka objavil v sci-fi Star Trek: Nemesis (2002). Filmová snímka síce komerčné očakávania nesplnila, z pohľadu marketingu však pre Hardyho šlo o zlatú baňu a herec dal o sebe vo svete prvýkrát skutočne vedieť.





Ponuky sa začali hrnúť a zatiaľ čo profesionálny život Toma Hardyho bol na vzostupe, ten osobný sa uberal presne opačným smerom. Užívanie alkoholu s drogami narastalo a herec si v roku 2003 siahol až na dno, keď sa po jednom z drogových večierkov zobudil na chodníku v kaluži krvi a zvratkov. „V ten deň som zomrel a znova sa narodil,“ hovorí Hardy pri spomienkach na jeho temné obdobie a dodáva, že má obrovské šťastie, že pred rokmi neskončil mŕtvy alebo zavretý vo väzení. S podporou rodičov sa prihlásil na odvykačku a po jej absolvovaní bol naplno odhodlaný urobiť za drogami a alkoholom tučnú čiaru. Začal posilňovať, trénovať box i zmiešané bojové umenia. Na záchranu manželstva už však bolo príliš neskoro a po piatich rokoch si Hardy so Sarah Ward povedali zbohom.

Herectvo sa stalo prioritou číslo jeden a v nasledujúcich rokoch sa Hardy objavil vo viacerých filmových a televíznych projektoch. Za mnohé spomeňme napríklad Po krk v extázi (2004), kde si po boku Daniela Craiga zahral absolventa Cambridge variaceho crack, historickú drámu z dielne BBC Kráľovná Alžbeta I. (2005) či hororové béčko Minotaurus (2006), v ktorom si strihol hlavnú úlohu, no film bol kritikmi zadupaný pod čiernu zem. Hardy nebol aktívny len pred kamerami, ale tiež na divadelných javiskách, kde opäť preukázal dávku hereckého talentu. Za výkon v hrách Blood a In Arabia We'd All Be Kings získal prestížne divadelné ocenenie za najlepšieho nováčika a v nasledujúcich rokoch si na divadelných doskách zahral ešte v troch ďalších predstaveniach.

Tom Hardy so svojou budúcou manželkou v britskej televíznej snímke Búrlivé Výšiny.

Hardy sa síce každoročne objavoval vo viacerých filmových projektoch, väčší úspech sa však zatiaľ nedostavoval. To sa zmenilo v roku 2007. Za úlohu násilného a na alkohole závislého narkomana/bezdomovca Stuarta Shortera vo filme Stuart: A Life Backwards si Hardy od Britskej filmovej akadémie vyslúžil nomináciu na prestížne ocenenie BAFTA za najlepší herecký výkon v hlavnej úlohe. Film inšpirovaný skutočnými udalosťami, v ktorom si Tom Hardy zahral so svojím dobrým priateľom Benedictom Cumberbatchom, získal v Británii viacero ocenení a pre 30-ročného herca znamenal jedno – jeho talent si konečne začali všímať aj väčšie produkčné spoločnosti.

Hneď nasledujúci rok (2008) sa pre kariéru Toma Hardyho ukázal ako zlomový. Najskôr sa v Ritchieho čiernej komédii RocknRolla vo vedľajšej úlohe ukázal ako gangster Handsome Bob a následne na seba strhol plnú pozornosť rolou surového väzenského bitkára Charlesa Bronsona v rovnomennej životopisnej snímke Bronson. Toho mal pôvodne stvárniť Jason Statham, no kvôli vyťaženosti nakoniec odmietol a šancu dostal Tom Hardy. Na prípravu mal iba päť týždňov, v jej priebehu ale ukázal, že s hraním to myslí vážne a nebojí sa ísť aj cez bolesť. Počas krátkeho obdobia každý deň intenzívne posilňoval a na váhe nabral 20kg. Jeho premena nebola úplne prirodzená, na čo v budúcnosti ešte pozrieme, no tvrdá robota sa nakoniec vyplatila. Kritici pri hodnotení hercovho výkonu nešetrili chválou a Hardy opäť dokázal, že vie psychicky labilným postavám dodať jedinečný nádych. Sám Charles Bronson po vzhliadnutí filmu v britskom väzení povedal, že na svete neexistuje žiaden herec, ktorý by jeho postavu stvárnil tak vierohodne.





Herec prežíval úspešné obdobie a konečne sa mu darilo aj v osobnom živote. Alkohol a drogy nechal podľa predsavzatí minulosti a s dlhoročnou priateľkou Rachael Speed v apríli 2008 privítali syna Louisa Thomasa. Hviezda Toma Hardyho už v Británii jasne žiarila, za veľkou mlákou si však herec musel svoje renomé ešte len vybudovať. Výrazne mu k tomu dopomohlo obsadenie do megahitu Christophera Nolana, The Inception (2010), v ktorom sa Hardy stretol nielen s režisérskou, ale tiež hereckou extratriedou. V presvedčivom výkone podvodníka a odborníka na sny Eamesa sa v konkurencii silných mien vo vedľajšej úlohe nestratil a obrovský úspech filmu sa jasne podpísal aj na Hardyho rastúcej popularite.

Britský herec v tempe kvalitných výkonov nepoľavoval a v nadchádzajúcom roku si splnil sen, keď si vo vydarenom špionážnom thrilleri Tinker Tailor Soldier Spy (2011) zahral so svojím hereckým idolom Garym Oldmanom. Následne sa predstavil v rodinnej dráme z prostredia MMA, The Warrior (2011). Hardy si kvôli úlohe opäť siahol až na dno síl, keďže každý deň niekoľko hodín trénoval bojové športy, pribral 13kg svalovej hmoty a držal prísnu sacharidovú diétu. Počas natáčania si zlomil prst, niekoľko rebier a natrhol väzivá v pravej ruke, výsledná podoba filmu však bola veľkolepá. Jedinečným stvárnením ex-mariňáka a zápasníka Tommyho Riordana, ktorý sa po rokoch vracia domov, aby bojoval (nielen) so svojou minulosťou, si od kritikov vyslúžil ovácie a zároveň základňu fanúšikov rozšíril o tisíce nových členov. Pozoruhodné výkony si všimla aj Britská akadémia filmových a televíznych umení (BAFTA), ktorá Hardyho v roku 2011 ocenila v kategórii Najväčšia vychádzajúca hviezda.





Od vážnych úloh si dal britský herec krátku prestávku v bláznivej komédii o milostnom trojuholníku This Means War (2012), len aby sa pred kamerami s pochmúrnym výrazom opäť objavil v snímke Lawless z čias americkej hospodárskej krízy. Tá vznikla na motívy skutočných udalostí a zobrazovala nerozlučnú trojicu bratov Bondurantovcov, ktorí si v ťažkých povojnových časoch privyrábali pálením whisky a bojovali proti teroru šerifa Charlieho Rakesa (Guy Pearce). Vrchol Hardyho kariéry prišiel ešte v tom istom roku, keď sa po druhýkrát objavil vo filme slávneho Christophera Nolana, tentoraz v záverečnom diele Batmanovskej trilógie The Dark Knight Rises. Opäť stvárnil postavu, ktorá je produktom svojej temnej minulosti a opäť to zvládol s ľahkosťou sebe vlastnou.

V úlohe vyšinutého anarchistu Banea na plátne preveril Batmanovu fyzickú aj psychickú odolnosť a každým pohybom a vetou pútal divácku pozornosť. Nebola to náhoda. V prípravách herec pribral 14 kilogramov (pri výške 175cm vážil počas nakrúcania až 99 kíl), trénoval írsky akcent a prísne kontroloval mimiku svojho tela, keďže pri natáčaní mal celý čas nasadenú masku a na tvár sa tentokrát spoľahnúť nemohol. Nolanove veľdielo po premiére zožalo obrovský úspech. Celosvetové tržby v nasledujúcich mesiacoch prekročili miliardu dolárov a všetkým bolo jasné, že do zoznamu hollywoodskych superhviezd práve pribudlo jedno meno navyše. To, že sa úloha Banea v životopise britského herca podpísala tučným písmom nakoniec potvrdil aj samotný Hardy. „Moja kariéra bola ako pokojný detský bazén. Potom prišiel Bane a hodil do neho granát.“

Z herca sa rázom stal horúci tovar a v Hollywoode azda nebolo režiséra, ktorý by ho vo filme nechcel. Namiesto ďalšieho blockbusteru so stomiliónovým rozpočtom si však Hardy za svoj nový projekt prekvapivo vybral komornú drámu Locke (2013). Dá sa 85 minút pozerať na chlapa v aute, ktorý nerobí nič iné, iba vybavuje telefonáty? Hardy s prehľadom ukázal, že áno. Zároveň potvrdil svoje predchádzajúce vyjadrenia o tom, že napriek úspechu Batmana zostáva nohami pevne na zemi a svoje úlohy si neplánuje vyberať podľa výšky provízie. Ani v roku 2014 sa umelec do projektov nehrnul, a okrem menšej úlohy židovského gangstra Alfieho Solomonsa v úspešnom britskom seriáli Peaky Blinders, sa herec objavil iba vo vlažne prijatej snímke The Drop (2014). Tu sa stretol s najznámejším zo Sopranovcov, hercom Jamesom Gandolfinim, pre ktorého film znamenal poslednú rozlúčku pred jeho smrťou.

Fanúšikovia si Toma Hardyho mohli dosýta užiť v roku 2015, v ktorom sa na plátne objavil rovno v piatich filmoch. V London Road si herec vyskúšal premiéru vo filmovom muzikále, väčšiu pozornosť medzi divákmi však vzbudil mysteriózny thriller z čias Stalinovho sovietskeho zväzu s názvom Child 44. Tu si Hardy zahral tajného sovietskeho agenta Lea Demidova, ktorý dostal za úlohu vyšetriť sériu záhadných detských vrážd. Aj keď bol film nabitý silnými hereckými tvárami (Tom Hardy, Gary Oldman, Jason Clarke), trpel nedostatkom identity a dočkal sa rozporuplných ohlasov.

Podstatne lepšie dopadla gangsterka Legendy Zločinu, v ktorej si Hardy strihol svoju prvú dvojrolu a stvárnil nechválne známe dvojičky Reggieho a Rona Krayových. Herec priznal, že natáčanie patrilo k najťažším v jeho živote. Na pľaci si síce zlomil palec a v scéne s bitkou v krčme následne aj členok, skutočným dôvodom ale bolo, že bratia si boli podobní asi ako deň a noc. Kým Reggie bol gangster so štýlom a noblesou, Ron bol agresívny psychopat. „Nebolo ťažké zahrať dve rozdielne postavy. Skutočnou výzvou bolo presvedčiť divákov, že ich nehrá jeden herec,“ spomína Hardy.

Legendy zločinu ani Child 44 síce veľa vody nenamútili a na snímky sa pomerne rýchlo zabudlo, rozhodne to však neplatilo o Hardyho ďalších dvoch filmoch. V máji 2015 do kín dorazila apokalyptická pecka Mad Max: Fury Road a kritici otvorene hovorili o najlepšom akčnom filme poslednej dekády. Vierohodne zobrazený svet, nemilosrdné akčné tempo, poctivé filmárske efekty či vynikajúce herecké výkony. To všetko sa na obrovskom úspechu podpísalo a Hardy sa v spoločnosti Charlize Theron (ktorá mu mimochodom počas natáčania pri jednej zo scén zlomila nos) opäť predviedol v plnej paráde. Film si napokon dokráčal pre 10 nominácií na Oscara a do zisku slávnej sošky pretavil 6 z nich.

Jeden jediný film bol v počte Oscarových nominácií (14) za rok 2016 úspešnejší a Tom Hardy sa objavil aj v ňom. Surová naturalistická snímka The Revenant na čele s Leonardom DiCapriom bola čerešničkou na filmovej torte roku 2015 a a Hardyho presvedčivý výkon vo vedľajšej úlohe mu vyslúžil jeho vôbec prvú nomináciu na Oscara. Iróniou je, že britskému hercovi sa do projektu absolútne nechcelo a dokopal ho k nemu až DiCaprio, s ktorým sa spriatelil počas nakrúcania The Inception. „Prečítaj si scenár ty idiot! Je to majstrovské dielo a Alejandro je génius!,“ spomína Hardy so smiechom na telefonát s Leom, vďaka ktorému sa projektu upísal. Zlatú sošku napokon za postavu lovca kožušín Johna Fitzgeralda nezískal, na film a brutálny záverečný stret dvoch hereckých titánov však milovníci filmu budú spomínať ešte veľmi dlho.





Hardy si následne zopakoval účinkovanie v Peaky Blinders a naplno sa realizoval aj vo svojom vlastnom seriáli Taboo. V ňom si zahral dobrodruha s temnou minulosťou Jamesa Delaneyho, ktorý prichádza do pred-viktoriánskeho Anglicka, aby prebral obchodné impérium svojho zosnulého otca. Na veľkom plátne si v tomto roku Hardy už po tretíkrát nasadil masku a do tretice si zopakoval aj spoluprácu s režisérskym mágom Nolanom v jeho vojnovom počine Dunkirk. Väčšinu času bolo síce na plátne vidieť iba Hardyho hlavu, navyše s nasadenou maskou, ani to však neodradilo Christophera Nolana, aby hercovi vzdal za výkon poklonu. „Tom opäť ukázal, že je Tom. To, čo dokáže zahrať iba s očami ďaleko presahuje to, čo iní dokážu stvárniť celým telom. Taký veľký má talent tento herec. Je naozaj výnimočný.“

Úspešné obdobie hollywoodska superstar momentálne prežíva aj v osobnom živote. Vzťah s Rachael Speed, s ktorou má prvého syna, sa síce v roku 2009 rozpadol, herec ale nesmútil dlho a hneď v nasledujúcom roku sa zasnúbil s herečkou Charlotte Riley (Edge of Tomorrow). Pár sa zosobášil o štyri roky neskôr a v októbri/říjen 2015 sa svete privítal syna Wolfganga. Hardy sa aktívne venuje charite, je hlavnou tvárou britskej organizácie Prince's Trust, kde pomáha mladým delikventom vyrovnať sa s problémami. Boxu a bojovým športom sa venuje dodnes, rád si zatrénuje s vojakmi Kráľovského námorníctva. Každoročne sa objavuje v rebríčkoch najpopulárnejších, najvplyvnejších či najlepšie oblečených svetových celebrít, naďalej však zostáva skromný a prehlasuje, že skôr ako herca sám seba vidí ako divadelného umelca. Alkoholu sa mimochodom herec nedotkol od roku 2003

Kde Toma Hardyho uvidíme najbližšie? S hercovým menom sa momentálne spája hneď niekoľko projektov. Potvrdené boli dve ďalšie série Taboo, s natáčaním sa má začať začiatkom budúceho roka. Šepká sa, že pred Vianocami by sa Hardy mohol objaviť v zimnom blockbustery Star Wars: The Last Jedi. Komiksoví fanúšikovia už v budúcoročnom kalendári červeným zakrúžkovali 15. október (říjen), kedy má premiéru R-kový Venom a Hardy si v ňom zahrá hlavnú úlohu. V spolupráci s Netflixom by sme herca mohli ďalej vidieť aj ako člena Navy SEALs v akčnej snímke War Party, inšpirovanej skutočnými udalosťami.

Podobne na tom má byť aj vojnová dráma My War Gone By, I Miss It So od režiséra Gavina O'Connora, v ktorej by mal Hardy stvárniť vojnového reportéra závislého na smrti a adrenalíne. O prácu sa teda charizmatický herec rozhodne nebojí, a to sme ešte nespomenuli, že Tom Hardy sa upísal aj ďalším dvom pokračovaniam Mad Maxa. Máme sa na čo tešiť.