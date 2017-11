Temná věž s Idrisem Elbou A Matthewem McConaugheym se ztrácí v průměrnosti a velkolepá filmová sága z ní zřejmě nebude (Recenze)

Pokud se v rámci filmové branže v posledních letech něco s pevnou pravidelností opakovalo, byly to špatné adaptace Kingových románů, kterým předcházela jeho ujištění, že film vypadá výborně. Když se tedy začal o chystané Temné věži výrazně kladně vyjadřovat, měl jsem silné pochyby. Ty však pramenily především z faktu, že vměstnat knižní sérii čítající 8 dílů do jednoho celovečerního filmu, je jako snažit se procpat slona klíčovou dírkou. Představte si Pána prstenů nebo Harryho Pottera v jednom filmu. Přesto jsme si již 54. film natočený podle předlohy od Stephena Kinga nemohli nechat ujít, ať už kvůli hercům v hlavních rolích nebo kvůli ukázkám, které působily slibně.

Své si přisadil i fakt, že do role režiséra byl obsazen Nikolaj Arcel (Muži, kteří nenávidí ženy), který své řemeslo již dříve několikrát zvládl na jedničku. Zmiňovanými lákavými herci byli zejména Matthew McConaughey v roli Muže v černém a Idris Elba v roli Pistolníka. Největší roli si ale střihl hlavní hrdina a teprve 16letý chlapec Tom Taylor. Co se týče příběhu, tak ten vypráví o snaze Muže v černém zničit celý vesmír tak, že zboří Temnou věž. Zabránit mu v tom může jedině Pistolník (Idris Elba), který je posledním z řádu rytířů. Do souboje o osud celého světa se však zaplete i mladičký Jake Chambers, kterého Muž v černém potřebuje, aby dokončil svůj zlověstný plán.

I když děj možná zní trochu komplikovaně, ve skutečnosti je velmi přímočarý a bohužel i předvídatelný. Celých 95 minut stopáže sledujeme adrenalinovou snahu o záchranu světa, která však postrádá srdce. Záporným postavám chybí motivace a ději nějaké opravdu zapamatovatelné momenty. Hlavní hrdinové vyváznou z každé situace a divák o ně nemůže mít strach, protože už od prvních pár minut se dá celkem snadno předpovědět, jak to dopadne. Vlastně jsem si většinu času nemohl pomoci a připadalo mi, že sleduji příliš dlouhý trailer ke Kingově knižní sérii. Příběhově jde totiž o fantasy pro mladší publikum a i když obsahuje několik opravdu dobře natočených sekvencí, po konci vyšumí jako snadno stravitelná jednohubka, kterou si za rok už nebude nikdo pamatovat.

Celkově na mě Temná věz působila jako výcuc z náhodně vybraných stránek Kingovy série, které někdo poslepil dohromady a z nepochopitelného důvodu se rozhodl z vážného knižního dramatu udělat film pro děti. Bohužel na plátně uvidíte ta nejohranější klišé. Ve středu příběhu je malý osiřelý chlapec, který dostane možnost prožít dobrodružství a zachránit svět a najde vzor v tajemném drsňákovi z jiného světa. Konstrukční prvky příběhu jasně napovídají, že jde o film pro děti, což je pro mě nepochopitelné, protože to asi nemohl čekat nikdo, ani diváci, kteří se rozhodnou do kina vyrazit.

Je to škoda a zmařený potenciál. Přesto nesmím zanevřít ani na klady, kterých se i tak najde hned několik. Především pak ve jménech Matthew McConaughey a Idris Elba, což je skutečně charismatická dvojice, která své nepřátelství skvěle ztvárnila a zvedla celý film o několik úrovní výš. Neztratil se ani Tom Taylor. Tato trojice však zcela bezpečně zastínila výkony všech ostatních tak, že člověku přijde, že v tom filmu vlastně nikdo jiný ani nehrál. Palec nahoru si zaslouží i vizuální stránka. Příšery, druhý svět, portály i Temná věž vypadaly dobře. Ani v tomto ohledu však není film úplně stoprocentní. Ve spoustě scén si filmaři pomáhají tmou a konkrétně během jedné scény v lese jsem přemítal, jestli štáb nezapomněl plac osvětlit.

Nechci ale, aby recenze vyšla zcela negativně. Film má svá pozitiva, která mu nemohu odepřít a kdybych řekl, že jsem se nebavil, lhal bych. Nudit se zřejmě nebudete ani vy, protože zejména scény rvaček a přestřelek jsou pastvou pro oči. CGI však vypadá dobře hlavně díky tmavšímu prostředí. Scénář funguje jako slepenina, která dohromady působí jen jako fragment většího celku. Hlavní herci sice hrají skvěle, ale nedokáží vám přirůst k srdci, protože jejich role jsou zkrátka špatně napsané. Zlí lidé jsou zlí a hodní jsou hodní, ale nikde není řečeno proč a není tak možné si k nim vybudovat jakýkoli vztah. V průběhu děje se přesouváme z místa na místo podle potřeby scénáristů, k čemuž šikovně využili přítomnost portálů. Škoda jen, že to občas nedává smysl.

Líto je mi i zahozeného potenciálu a příliš přímočarého příběhu, který vás nemá čím strhnout. Možná by to oživila špetka humoru, možná by to bylo ještě horší, ale každopádně na film vyražte jen v případě, že se hodláte bavit u duchaprázdného fantasy. Pokud jste fanoušci knižní série, raději si přečtěte všechny knihy ještě jednou a zapomeňte, že existuje nějaká filmová verze. 5,5/10

