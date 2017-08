Prvé ohlasy na očakávanú adaptáciu Stephena Kinga It hovoria jasne: čaká nás poriadna hororová pecka, ktorú budeme ešte dlho rozdýchavať

Adaptácia kultového románu It od kráľa hororu Stephena Kinga sa prvýkrát dostane na veľké plátno. V kinách ju uvidíme už začiatkom septembra a iste nebudeme ďaleko od pravdy, keď povieme, že ide o mimoriadne očakávaný titul. It zrežíroval Andy Muschietti (Mama) a celý príbeh nám vyrozpráva v dvoch častiach. V tej prvej, ktorá čoskoro vtrhne do kín, budeme svedkami, ako sa skupina detí (pod prezývkou Losers' Club) z mestečka Derry postaví svojim najväčším strachom. Tie zosobňuje klaun Pennywise, alebo To, tajomné zlo pradávneho pôvodu. Druhý diel by nám mal ponúknuť pohľad na detských hrdinov v ich dospelých rokoch.

Je pravdou, že všetko ohľadne It zatiaľ vyzerá výborne (ukážky, plagáty, fotografie), ale dokáže film naozaj zabodovať? Naznačiť by nám to mali prvé reakcie z USA. Tamojší kritici totiž zaplavili Twitter svojimi prvými dojmami. Ako znie verdikt? It je údajne znepokojivý a strašidelný masterpiece, na aký sme tak túžobne čakali. Chváli sa atmosféra, perfektný casting detských postáv a Bill Skarsgård, ktorý údajne ako Pennywise totálne bodoval. Snímke dokonca údajne nechýba ani nenútený a príjemný humor a niekoľko hnusných a desivých výjavov.

Haleigh Foutch napísala „Milujem It. Má všetko, čo som chcela. Pekelne strašidelné. Skarsgård je perfektný Pennywise a decká z Losers' Club sú úžasné.“ Perri Nemiroff súhlasila a dodala, že It je presne taký, ako dúfala, dokonca ešte lepší. „Má srdce, humor a TONY neuveriteľne desivých momentov. Zamilovala som sa do Loserov. Nechcela som, aby film skončil.“ Steven Weintraub poznamenal: „Práve som videl IT. Výborná práca.“ Pochválil tiež casting a filmu prorokuje, že zarobí neskutočne veľa peňazí. Záverom dodal, že po skončení mal okamžite chuť na sequel.

Jim Vejvoda zopakoval chválu na adresu castingu a dodal, že film je naozaj regulérne strašidelný. Eric Walkuski pochválil efektívne ľakačky a ocenil, že snímka je vernou adaptáciou predlohy. „Z kina som odchádzal veľmi spokojný,“ zakončil. Drew Dietsch vyhlásil: „Bill Skarsgård sa svojím výkonom stane Freddy Kruegerom novej generácie. Porcia násilia a desivých momentov, ktorým musia čeliť deti je šokujúca.“ Podľa Rachel Heine film zachytil atmosféru knihy, ale vytvoril zároveň aj niečo nové. „Vynikajúce kombo temnoty a humoru. Losers' Club boli PERFEKTNÍ.“ Erik Davis svoje pocity zhrnul ako: „IT je desivý, krvavý, vtipný, roztomilo romantický a jeden z mojich obľúbených filmov tohto roka.“

Čo poviete? Celkom slušné vysvedčenie, nie? My len budeme dúfať, že ohlasy neklamali a naozaj sa dočkáme hororového zážitku roka. Na vlastné oči sa presvedčíme už 7. septembra (září) 2017.