Blade Runner Ryan Gosling zúfalo pátra po záhadnej minulosti Ricka Deckarda. Odpovedí na väčšinu jeho otázok sa však dočkáme asi až v kine

Premiéra očakávaného sci-fi s názvom Blade Runner 2049, vďaka ktorému snáď definitívne odhalíme tajomstvo menom Rick Deckard, sa už nezadržateľne blíži, o čom dozaista svedčí aj zvýšená kadencia rôznych lákadiel nielen vo forme informácií, ale aj videí. Po nedávnom, viac ako minútu a pol dlhom medzinárodnom spote boli totiž zverejnené ďalšie dva. A hoci svojou dĺžkou dosiahnu iba tridsať sekúnd, ponúkajú hneď niekoľko celkom nových a zároveň nesmierne lákavých záberov, ktoré dozaista potešia každého jedného fanúšika tohto projektu. My tak v závere už iba dodáme, že snímka vtrhne do našich kín 5. októbra (října) 2017 a pokiaľ sa o nej chcete dozvedieť všetko podstatné, vstúpte už klasicky do tohto vlákna. Čo hovoríte na najnovšiu porciu ukážok?

Vyjadri svoj názor na článok 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Odpad! Menej takýchto článkov Super! Viac takýchto článkov Povedz nám, prečo sa ti článok nepáči: Ďakujeme za tvoj názor!

Pomáha nám a autorom pri skvalitňovaní obsahu na stránke.