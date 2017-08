Aké otázky nám musia byť v poslednej sérii Game of Thrones jednoznačne zodpovedané a čo všetko od nej očakávame?

Predposledná séria Game of Thrones sa dnešným dňom skončila. Hneď jej úvodný diel lámal rekordy a mimo iného sa môže pochváliť aj zatiaľ najdlhšími časťami. Jej priebeh bohužiaľ sprevádzali mnohé kontroverzné udalosti, ako viaceré útoky hackerov a chybné vypustenie jedného z dielov priamo od španielskej pobočky HBO. Ako je na tom predposledná séria s kvalitou? Daná otázka vám bude zodpovedaná v nadchádzajúcej recenzii, v tomto článku sa jej teda venovať nebudeme. Dnes sa zameriame na poslednú sériu Game of Thrones a najmä na to, čo od nej môžeme očakávať. Najskôr však upriamujeme pozornosť na všeobecné informácie bez spoilerov.

Čo zatiaľ vieme o poslednej sérii epického fantasy? Scenáre sú napísané a showrunneri D.B. Weiss a David Benioff aktuálne pracujú na grafickom prenesení príbehu do obrázkov, vďaka čomu sa následne uľahčí aj natáčanie a presnejšie sa určí jeho rozsah. Sám riaditeľ televízneho vysielania podotkol, že posledná séria bude obrovská, s čím súvisí aj prípadná dĺžka epizód. Keďže je všetko v štádiu príprav, presné limity nepoznajú ani tvorcovia, no zvuková dizajnérka Paula Fairfield povedala, že nie je vylúčená klasická filmová dĺžka (80+ minút) všetkých šiestich plánovaných epizód. S tým samozrejme súvisí aj otázka, na ktorú potrebuje odpoveď každý divák. Kedy ju uvidíme? Séria s poradovým číslom 7 musela kvôli rozsahu natáčania posunúť svoju zvyčajnú jarnú premiéru na leto, a zdá sa, že 8. séria nebude výnimkou.

Nikolaj Coster-Waldau, predstaviteľ Jaimeho Lannistera, oznámil portálu Collider, že natáčať sa začne v októbri tohto roku. Natáčanie série netrvá kratšie ako 6 mesiacov (aj keď bola 7. séria o 3 epizódy kratšia, proces sa neurýchlil). Pripočítajme si k tomu následnú post-produkciu v štúdiu, ktorá si vyžiada minimálne ďalších 6 mesiacov (v dôsledku očakávanej epickosti možno aj viac). Dostávame sa tak k októbru, respektíve novembru roka 2018. Nič však nie je potvrdené a viaceré jazyky hovoria o presune až do jari roku 2019. Všetko však záleží na tvorcoch. My by sme si radšej počkali, čo vy? Na stole sú samozrejme ešte spin-off seriály, no vieme, že pokiaľ uspeje aspoň jeden z nich, určite ho uvidíme minimálne rok po finálnej sérii, keďže HBO chce, aby sa hlavná tvorivá pozornosť upierala na ukončenie milovaného seriálu.

V nasledujúcich riadkoch sa však už pustíme do rôznych faktov, otázok, teórií a dohadov. V čítaní preto pokračujte iba v prípade, že máte 7. sériu za sebou.

Mnohé veľké rody boli vymazané zo zemského povrchu. Uvidíme ešte Dorne? Čo bude s Yarou?

Walder Frey a jeho mnohočlenná rodina padla rukou (a jedom) Arye Stark. Jon Snow síce porazil Boltonovcov v poli, ale pravda je taká, že Red Wedding v skutočnosti pomstila práve Arya. Vďaka lannisterovskej prefíkanosti sme v siedmej sérii taktiež videli padnúť aj majestátny rod Tyrellovcov, pričom jeho posledná predstaviteľka Lady Olenna, odišla zo sveta tak štýlovo, ako jej to len scenár mohol dovoliť. Čo ale bude s Dorneom? A čo s Yarou? Nezdalo sa vám čudné, že sa Daenerys nesnažila svojich niekdajších veľkých spojencov od Cersei nejakým spôsobom vykúpiť? S ľútosťou musíme konštatovať, že tvorcovia Game of Thrones sa Ellarie Sand zbavili poza náš chrbát. Predstaviteľka Ellarie, Indira Varma, potvrdila, že ju už do konca siedmej série neuvidíme (a tak sa aj stalo), no rovnako s ňou nemáme počítať ani do sezóny finálnej.

O jej dcére Tyene však neprezradila nič, ale vzhľadom na to, že práve Tyene bola otrávená, nedávame jej príliš veľkú šancu na prežitie. No a čo sa Yary týka, Theon sa ju síce asi pokúsi zachrániť, ale akosi sa nám nechce veriť, že by jeho malá posádka dokázala priviesť výpravu do úspešného konca. A ďalšie rody? Úprimne. Všetci dobre vieme, že na razantný zásah nejakého nového rodu už čas neostal, zvlášť s príchodom nového hráča. Čo nás privádza k ďalšej zásadnej otázke.





Čo je Golden Company?

Jedným z najlepších momentov poslednej epizódy bolo klamstvo a premyslená schéma bezcitnej Cersei. Euron Greyjoy pri svojom odchode nešiel na Iron Islands, ale do Essosu vyzdvihnúť obrovskú armádu žoldákov zvanú Golden Company, ktorú si Cersei zaplatila s pomocou Iron Bank. 20 000 vycvičených (poväčšine) utečencov a exilantov z Westerosu, kavalérie a bojových slonov bude zaručene predstavovať obrovskú pomoc rozdrobenej armáde Lannisterovcov. Prečo je však Golden Company dôležitá? V seriáli sme o nich počuli iba zopárkrát. Napríklad v 4. sérii sa Davos snažil presvedčiť Stannisa, aby si kúpil ich pomoc a mohol tak vyhrať vojnu, čo cieľavedomý Stannis odmietol. Vieme taktiež, že za Golden Company bojoval samotný Jorah Mormont predtým, ako „prisahal svoju vernosť" Viserysovi. Nič dôležité, poviete si. Nuž v knihách si zabrali omnoho väčší počet strán.

Vieme, že ju založil legitimizovaný bastard vtedajšieho kráľa Aegona IV. menom Aegor (tiež známy ako Bittersteel). Za jeho vedenia si získali skutočne silný status a priznávalo sa im najmä to, že každý svoj zaplatený kontrakt skutočne dodržali. Zaujímavejšia je však postava, ktorá sa s nimi spája, známa ako Young Griff. Ten je s najväčšou pravdepodobnosťou synom Rheagara Targaryena a Elie Martell, Aegon Targaryen (áno ďalší Aegon). Keďže ho seriál úplne odignoroval a zdá sa, že jeho príbeh preniesol na Jona Snowa, pochybujeme, že by sa tvorcovia púšťali do podobnej zamotávky v posledných šiestich epizódach.

Kam odišiel Jaime a na koho stranu sa postaví?

Aj keď Cersei čelila priamemu dôkazu o existencii White Walkers, jej ego a túžba po moci predsa len zas a znova zvíťazili nad zdravým rozumom. Zdá sa, že nakoniec pri nej vytriezvel aj vždy verný Jaime a rozhodol sa svoju milovanú sestru opustiť. Kam sa ale asi tak plánuje vydať? Veľa možností mu veru neostáva. Buď by sa len bezcieľne túlal po cestách (čo je vysoko nepravdepodobné), alebo ho jeho kroky zavedú priamo za bratom Tyrionom. Škoda, že so sebou Jaime nemohol zobrať aspoň menšiu časť armády, ale veríme, že jeho vojenské schopnosti sa budú aliancii Jona a Daenerys v boji proti Night Kingovi rozhodne hodiť. Čo však jeho dieťa? Bude veľmi zaujímavé sledovať, na koho stranu sa v prípade stretu oboch armád pridá. K tomu všetkému ho ešte niekde v pozadí máta aj akási dávna predpoveď. Spomínate si?





Akú váhu ma predpoveď o Cerseiinej smrti a tá o neplodnosti Daenerys?

Dostávame sa k ďalšej teórii, ktorá je známa najmä čitateľom kníh. V skratke. Určite si spomínate na flashbackový moment z 5. série, v ktorom mladá Cersei navštívila čarodejnicu Maggy, ktorá jej predniesla proroctvo. V ňom sa hovorilo o tom, že sa z nej stane kráľovná (zobrala si Roberta Baratheona), že ju nahradí mladšia a krajšia (Margaery), a že všetky 3 z jej detí zomrú (Joffrey, Myrcella a Tommen). V knihe je však proroctvo obohatené ešte malou vsuvkou, a to, že zomrie rukou Valonqara, čo vo valyríjštine znamená malý brat. To môže odkazovať na Tyriona, no v zmysle „mladší" aj na Jaimeho. Vypustili to tvorcovia zo seriálu zámerne preto, lebo sa to nestane? Alebo skôr nechceli, aby bola jej prípadná smrť príliš očividná? Čo však štvrté dieťa, ktoré čaká s Jaimem? Je šanca, že je proroctvo neplatné, alebo Cersei nebodaj potratí? My sa prikláňame k druhej možnosti a dokonca tak, že to bude jej vlastným zapríčinením, čo priamo spôsobí Jaimeho hnev.

Čo však proroctvo o neplodnosti, ktoré Daenerys sprostredkovala Mirri Maz Durr v dothrackom zajatí? Jeho pravdivosťou si nie sme na 100% istí, no pravdou je, že o následníkovi jej trónu sa v poslednej sérii prehovorilo hneď viackrát. Taktiež vieme, že jej matka, rovnako ako matka Jona Snowa, zahynuli pri pôrode. Ak Deny skutočne počne, je možné, že ju čaká rovnaký osud? S Matkou drakov sa tiež spája varovanie pred troma zradami. Prvá krvou (proroctvo spomínanej Mirri Maz Durr), druhá zlatom (Jorah Mormont) a tretia láskou (kto to tak asi môže byť?).

Jon a Daenerys sa dozvedia, že sú v skutočnosti príbuznými. Aký to bude mať dopad?

Jeden incestný pár (Jaime a Cersei) sa rozpadol, no druhý svoj vášnivý vzťah (Jon a Daenerys) práve ešte len započal. Vzhľadom na udalosti z finálnej epizódy siedmej série sa môžeme nazdávať, že pravda o Jonovom pôvode čoskoro vyjde na svetlo. Otázkou však zostáva, ako na túto nemalú novinku bude Jon s Daenerys reagovať. U Targaryenovcov boli incestné vzťahy úplne bežné, ale pre sever je niečo takého jednou veľkou neznámou. A čo ten Tyrionov smutný pohľad na kajutu, kde Daenerys s Jonom upevňovali spojenectvo vášnivým milovaním? Že by sa postavil k Jorahovi do "friendzone" rady? To asi nie. Skôr sa bojí toho, že láska tejto dvojice v nadchádzajúcej vojne dokáže všetkému iba priťažiť a pozerá sa na celú záležitosť z pragmatickejšieho hľadiska. Mimochodom, do tejto už tak zložitej situácie sa môže nečakane dostať aj proroctvo o Azor Ahaiovi. Jon prebodávajúci Daenerys? Možno.

Zasiahne do bojov aj niektoré z množstva božstiev?

V seriáli Game of Thrones sme sa taktiež stretli s mnohými náboženstvami. Viera v Sedem je populárna na západe, Starí bohovia na severe, Železné ostrovy uctievajú svojho Potopeného Boha a mimo Westerosu majú vlastné vierovyznania aj Dothrakovia, Lhazareeni, Braavosania a iní. Ako ale Melisandra povedala, existuje len Boh svetla R'hllor (Lord of Light) a jeho oponent, nemenný Boh temnoty. A nevieme ako vy, ale my začíname tej červenej kňažke celkom aj veriť, pretože ona jediná (teda okrem zosnulého Thorosa) dokázala prostredníctvom svojho pána konať mocné čary (smrť uzurpátorov trónu, Jonova reinkarnácia a podobne). Myslíte si, že bude hrať R’hllor v ôsmej sérii ešte veľkú úlohu? V predposlednej sezóne sa síce ukázal Cleganovi, no okrem toho príliš do deja nezasahoval. A sakra, kde sa vôbec Melisandre podela? My síce veríme, že sa vo finálnej sérii dočkáme jej návratu, ktorý sama predpovedala (a aj vlastnej smrti či smrti Varysa), no bolo by príliš lacné, ak by do bojov priamo zasiahol niektorí z Bohov. Mimochodom nezabudnite, že aj Melisandre sa môže mýliť (posledné Stannisovo ťaženie).

Je Bran a Night King rovnaká osoba?

Ďalšou obrovskou teóriou, ktorá sa rieši snáď na každom diskusnom fóre o Game of Thrones, je to, že Bran Stark by mal byť v skutočnosti Night Kingom. Hlúposť vravíte? No, existujú k tomu niekoľké usvedčujúce skutočnosti. Ako isto viete, Bran sa prostredníctvom svojich schopností dokáže vracať v čase. Taktiež si určite spomínate, že pôvodný Three-Eyed Raven radil Branovi, aby minulosť nechal minulosťou a za žiadnu cenu sa ju nesnažil meniť. Bohužiaľ, v prípade Hodora bolo jasne preukázané, že Bran už do minulosti raz zasiahol a tým mohol rôzne udalosti zmeniť. Čo ak ale Branovi napadlo svoje schopnosti využiť k tomu, aby ochránil Westeros pred armádou White Walkers? Veľká vojna (tá, ktorej sa dočkáme v ôsmej sérii) medzi živými a (ne)mŕtvymi nemusela dopadnúť dvakrát ružovo a tak sa pokojne dá čakať, že Bran v budúcnosti bol doslova prinútený snažiť sa prostredníctvom jeho schopností minulosť ovplyvniť v prospech ľudí.

Časť tejto teórie odkazuje napríklad na to, že známy pokrik Aerysa II. Targaryena ("Mad Kinga") o tom, aby všetkých zapálili, dostal nechtiac k Aerysovi II. práve Bran. "Burn them all" môže jednoducho odkazovať aj na "burn all the White Walkers", ale Aerysova myseľ túto informáciu nevedela spracovať a tak z toho doslova zošalel (podobne ako dopadol Hodor). Údajný druhý pokus o záchranu ľudstva sa pokúsil Bran aplikovať na jeho predkovi Branovi Staviteľovi (Bran the Builder), ale z poslednej epizódy najnovšej série vieme, že ani obrovská stena nedokázala ľudí dokonalo ochrániť. Bran sa teda mohol rozhodnúť, že jedinou možnosťou ako poraziť White Walkers, je prekaziť Deťom lesa ich vytvorenie. Veci sa však skomplikovali a Bran zostal v Night Kingovi uväznený.

To by snáď aj vysvetlovalo jeho z časti podobné schopnosti, nemyslíte? Ako inak by Night King vedel, že má zaútočiť na Hardhome práve vo chvíli keď sa Jon snažil o zrekrutovanie Divokých? A ako inak by vedel, že nemá napadnúť Jonovu výpravu až pokým nepríde drak, ktorého si následne môže uloviť? Prostredníctvom náhľadu do minulosti, prítomnosti i budúcnosti by bolo jeho vždy správne načasovanie namieste (alebo za to môže “sila scenáristov“?). Na druhej strane, ak by bol Bran naozaj Night Kingom, prečo by pomáhal Sanse a Aryi odsúdiť Baelisha? Nebolo by pre neho vhodnejšie vytvoriť medzi živými ďalšie konflikty? A pokiaľ pôvodný Three-Eyed Raven vedel o Branovej búdúcnosti Night Kinga (čo vzhľadom na jeho schopnosti vedieť mohol), prečo ho vôbec nevaroval? Že by len jednoducho nechcel zasahovať do prirodzeného kolobehu minulosti a budúcnosti? Ako sám totiž povedal - "The past is already written. The ink is dry."

Samozrejme. Existuje aj zopár ďalších dohadov a pálčivých otázok, ako napríklad proroctvo o legendárnom hrdinovi menom Azor Ahai, ktoré sme vám rozpísali už v samostatnom článku. Ďalej fanúšikov trápi, či konečne dôjde k legendárnemu súboju Mountaina a Hounda (Cleganebowl), či uvidíme na scéne Howlanda Reeda, či sa vrátia na scénu preživšie Deti lesa, či Tormud prežil pád Steny, alebo napríklad ako zasiahne Littlefingerova smrť spojenectvo Starkovcov s rodom Arryn (malý lord mal predsa Baelisha v obľube). Oh, zabudli sme na tú najväčšiu. Bude mať obrovská vojna víťaza a zasadne na Iron Throne vôbec niekto zo spomenutých hrdinov? Nezabudnite do našej diskusie prispieť vašimi dohadmi, otázkami či teóriami.