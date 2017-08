7. séria Game of Thrones sa niesla v znamení dlhoočakávaného preliatia krvi, spojenia kráľov a pravého mena Jona Snowa

Jedna z najslabších, ak nie najslabšia séria Game of Thrones je konečne za nami. Rovnako tak sú za nami aj dementné dejové linky okolo Littlefingera a Sansy. No a my budeme dúfať, že dnes sme sa pri Game of Thrones sklamali poslednýkrát, keďže nám do konca ostáva už len 6 epizód. 7. séria totiž skončila, a to podľa očakávania záberom na Night Kinga a jeho armádu prekračujúc hranice medzi skutočným a o niečo teplejším severom. The Wall tak definitívne padla a môže za to vlastne Tyrion, ktorý navrhol zajatie jednej nemŕtvej mŕtvoly. Alebo za to môže Cersei, ktorá by sa bez nej nedala presvedčiť (nie, že by niečo wight zmenil)? Ťažko povedať, no nebyť toho, že si Night King vysadne na vlastného draka, jeho armáda by sa cez magické hranice nikdy nedostala. Teda aspoň nie v seriáli, keďže v knihe má ešte nejakú tú inú možnosť. Seriál však vyhodil všetko, čo sa dalo, a tak už len sledujeme cestu z bodu A do bodu B. Čo je na tom také zlé? Že sa Game of Thrones stalo vo svojej 7. sérii doteraz najpredvídateľnejším.



Všetci sme tušili, že Littlefinger zomrie (v tejto sérii bol skutočne o držku, za čo sa môže Lord Baelish poďakovať tragickému scenáru) a všetci sme vedeli, že na konci série sa Vladimír Furdík dostane cez magickú stenu smerom na juh. Predvídateľný bol aj vzťah Daenerys s Jonom, ako i reakcia a skutočné plány Cersei. Môžeme byť aspoň radi, že Jeremy Podeswa nezabudol vytvoriť napínavé prostredie. V momente, kedy ser Gregor začal tasiť meč, nebolo nám všetko jedno, že?



Poďme sa ale baviť o menej predvídateľných veciach, respektíve skutočne dôležitých scénach. Tým najzásadnejším je asi odhalenie celého mena Jona Snowa, ktoré mu zrejme dala jeho matka spoločne s otcom. Lyanna Stark a Rhaegar Targaryen ho pomenovali ako Aegona Targaryena podľa dobyvateľa Westerosu. Je možné, že to bude mať aj hlbší význam a nebude to pôsobiť len metaforicky, ale to nechám na kolegov, ktorí pre vás už usilovne pripravujú všetky možné teórie a dohady o 8. sérii. Scéna, kedy nám Bran so Samom hovoria o pravom mene a pôvode Jona Snowa už zďaleka nie je taká razantná a mrazivá ako v poslednej epizóde minulej série, no stále bola dobre natočená. Bude zaujímavé sledovať, ako sa vyvinú politické, ale aj osobné vzťahy medzi Jonom a Daenerys, až pravda vyjde na povrch.



Ešte predtým by sme sa ale mali pozrieť na Brana, ktorý v tejto sérii vlastne ani nemusel byť a cítili by sme to oveľa viac ako v sérii piatej. Kedykoľvek sa totiž objavil na obrazovke, nasledovala prinajmenšom divná scéna. Na dialóg, kedy zaznelo: „You looked beautiful that night“, chceme asi čím skôr všetci zabudnúť, no po dnešku sa už deravé scény okolo Brana nedajú ignorovať. Na severe stále úplne neveria na drakov, niektorí vazali a lordovia si neuvedomujú ani hrozbu v podobe White Walkers, no aj tak prijali jasnovidca Brana akoby ďalšiu chyžnú na hrade. Nikto neoponuje, nikto nemá pochybnosti, nikomu nepríde divné, že ochrnutý Brandom Stark sa po rokoch strávených "behind The Wall" nazýva akousi vranou a vie o všetkom, čo sa kedy stalo. Jeho schopnosti a moc sú veci, ktoré sú stále zahalené rúškom tajomstva, no aj tak pár scén nedáva zmysel. Ako to, že nevie, čo sa udialo s Viserionom (už ani tie vrany nepoužíva, pretože scenáristi to tak potrebovali), ako to, že si neoveril celú históriu ohľadom Rhaegara a Lyanny, ako to, že nevidel rozhovor medzi Cersei a Jamiem? Bran vie len toľko, čo mu povedia a ukážu ostatní, zvyšok je viac-menej nepodstatný (a všetko ostatné a dôležité sa dozvie, až keď to bude vyhovovať scenáru).



Môžete síce oponovať s tým, aké dôkazy vytiahol na Littlefingera, ale to skutočne všetkým na odsúdenie lorda z Vale stačili slová ochrnutého, navonok úplne pomäteného chlapca, ktorý údajne v mysli cestuje v čase? Hovorí proti nemu skutočne veľa logických nezrovnalostí, ale už len kvôli tej absurdite dôveryhodnosti "dôkazov" by sme čakali úplne inú reakciu aj od Littlefingera. Nemôžem si pomôcť, ale takmer všetko, čo sa na Winterfell-i udialo po odchode Jona je neuveriteľne nelogické, vytiahnuté z kontextu a občas aj dementné. Akoby s Jonom odišiel aj všetok scenáristický um. A nerozpisujem sa tu o Branovi len kvôli očividným chybám v seriáli. Ide tu aj o jeho schopnosti ako také, ktoré scenáristi ohýbajú a menia zakaždým, kedy im to príde vhodné, a tak sa na jeho postavu absolútne vôbec nemôžeme spoliehať. A čo je horšie, nemôže sa na ňu spoliehať ani sám Jon, a tak je Bran zatiaľ viac-menej neužitočný.

Poslednou dôležitou udalosťou bola nepochybne Jonova návšteva Daenerysinej kajuty. Jon síce bastard nie je, ale práve sa o jedného pokúša. A aj keď síce ide o incest, rod Targaryen sa rozširoval práve skrz spolunažívanie členov rodiny. Nakoniec, aj Aegon the Conqueror si zobral obidve svoje sestry. Po dlhých rokoch a vzhľadom na situáciu vo Westerosu však bude mať odhalenie Jonovho pôvodu zvlášť markantný dopad na vývoj ďalších udalostí. Daenerys sa možno bude obávať, že ju Jon bude chcieť pripraviť o trón (všetkým nám je ale jasné, že to v jeho záujme nebude), no a Jonovi možno bude vadiť, že jeho syn bude zároveň synom jeho tety. Ako to dopadne sa dozvieme až vo ôsmej sérii, ktorá možno predsa len dorazí ešte budúci rok, keďže natáčanie začína už v októbri. Necháme sa prekvapiť. Vy sa však už teraz môžete tešiť na rôzne dohadovanie, teoretizovanie a odhalenie prvých spoilerov z posledných 6 epizód, ktoré vám snáď prinesieme v súhrnnom článku už o pár dní. Ktorá scéna sa vám vo finále páčila najviac a čo vás naopak sklamalo?



PS: Recenziu 7. série by ste u nás na webe mali nájsť už zajtra.