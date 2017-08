Arnold Schwarzenegger je v akčnej komédii Killing Gunther najlepším zabijakom, ktorý si zo svojich protivníkov robí trhací kalendár

Killing Gunther (názov filmu bol skrátený z dlhšieho "Why We're Killing Gunther") sleduje príbeh, ako už z názvu vyplýva, Gunthera (Arnold Schwarzenegger), nájomného vraha, ktorý je považovaný za špičku vo svojom obore. Jedného dňa sa rozhodne skupina medzinárodných zabijakov Guntherovi spečatiť osud, ale veľmi rýchlo zisťujú, že titul svetovo najlepšieho "assassina" nezískal len tak pre nič za nič. V snímke si okrem Arnolda zahrá aj Cobie Smulders (Avengers, How I Met Your Mother), Allison Tolman (Krampus), Hannah Simone (The New Girl) či Bobby Moynihan (Saturday Night Live).



Zaujímavosťou je, že v Killing Gunther bude hrať, napíše k nemu scenár, bude ho produkovať a zároveň aj režírovať jedna a tá istá osoba - Taran Killam (scenár Brother Nature). Verme teda, že všetky štyri pozície (hlavne tú scenáristickú a režijnú) zvládne minimálne obstojne. Podľa prvej upútavky sa môžeme tešiť na veľkú porciu nespútaného humoru a akcie. Arnold a všetci hereckí predstavitelia si natáčanie zjavne užívajú plnými dúškami a keď niet núdze o zábavu na natáčaní, veríme, že sa jej dočkáme aj priamo vo filme. Premiéra je ale bohužiaľ stále neznáma.





Vyjadri svoj názor na článok 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Odpad! Menej takýchto článkov Super! Viac takýchto článkov Povedz nám, prečo sa ti článok nepáči: Ďakujeme za tvoj názor!

Pomáha nám a autorom pri skvalitňovaní obsahu na stránke.