Chválený aj nenávidený horor It Comes at Night boduje s temnou atmosférou paranoje a zla skrývajúceho sa v ľudskom vnútri (Recenzia)

Hororovú novinku od Treya Edwarda Shultsa (Krisha) sprevádzala zaujímavá povesť. Kritici It Comes at Night chválili (78% na Metacritic) a hovorili o výbornom a znepokojivom zážitku, diváci však z kín väčšinou odchádzali rozčarovaní a nahnevaní. Je jasné, že toto všetko moju zvedavosť ešte viac stupňovalo a sám som bol zvedavý, do akého tábora sa zaradím. Ako to teda s It Comes at Night vyzerá? Ide o pecku, ktorú by nemal vynechať každý hororový fanúšik?

Najprv krátko o deji: svet zachvátila neznáma nákaza, Paul (Joel Edgerton) a jeho rodina preto hľadajú útočisko v izolovanej chate v lesoch. Dodržiavajú prísne bezpečnostné opatrenia a majú sa stále na pozore. Jednej noci sa im však do domu vláme zúfalý Will (Christopher Abbott), ktorý zháňa jedlo a vodu pre svoju manželku a syna. Po dôkladnom zvážení sa Paul rozhodne pozvať jeho rodinu do svojho domu, v presvedčení, že spolu sa budú vedieť chrániť lepšie.

Aby som hneď zodpovedal otázku nadhodenú v úvode: nie, v tomto prípade rozhodne neplatí rovnica, že ak máte radi horory, budete mať radi aj It Comes at Night. Vlastne je dosť dobre možné, že vás sklame a vy si len zhnusene odpľujete. Ale znamená to, že je Shultsova novinka zlý film? Tak to, sakra, ani náhodou! Len skrátka musíte vedieť, že v tomto prípade na vás nečaká žiadna konvenčná kolotočárska atrakcia, ale náročnejší nezávislák, ktorý stavia hlavne na špičkovej atmosfére, výborných hercoch a psychológii postáv. Snímka sa nesie vo veľmi pomalom tempe, čo však ani náhodou neznamená, že je nudná. Hneď na začiatku sme spolu s postavami hodení do sveta, kde očividne platia iné pravidlá. Nevieme, čo sa vlastne stalo, len, že prepukla neznáma a smrteľná epidémia. Jej tušená hrozba sa vznáša všade naokolo. Ide o svet, kde vládne neistota a prebúdzajúca sa paranoja, kde nemôžete dôverovať nikomu, ani svojim najbližším. O svet, kde je ľudskosť pomaly vytláčaná na okraj.

V istom zmysle mi snímka trochu pripomenula nedávny Here Alone (ale bez zombíkov), hoci Shultsove dielo je ešte o niekoľko levelov temnejšie a atmosférickejšie. Herci sú vynikajúci. Celému filmu vládne hlavne neústupný Joel Edgerton, ale zahanbiť sa nedali ani Kelvin Harrison Jr. ako jeho tínedžerský syn Travis či Carmen Ejogo, alebo spomínaný Christopher Abbott. Shults režíruje absolútne suverénne a v jeho filme snáď nie je scéna, ktorá by nevzbudzovala aspoň minimálne znepokojenie. It Comes at Night je navyše výborne nakrútený - obzvlášť kamera si zaslúži pochvalu. Na prvý pohľad sa zdá, že dej je celkom jednoduchý, ale snímka napriek tomu v niektorých scénach disponuje dráždivou nejednoznačnosťou. Sympatické je, že režisér necháva na divákovi, aby si trochu potrápil hlavu a premýšľal. Čo je vlastne skutočné zlo vznášajúce sa všade naokolo? A čo znamená názov? Čo vlastne prichádza v noci? Záverečná tretina je potom skutočne mrazivá a pomerne emocionálne vyhrotená nakladačka, pri ktorej bolo zúfalstvo postáv až fyzicky prítomné v každom políčku.

Pokiaľ chcete ľakačky či nadprirodzené sily/zombíkov či podobnú háveď, It Comes at Night nebude nič pre vás. Mnoho divákov bude nadávať, ja jasám, že sa objavuje stále viac a viac režisérov (Robert Eggers, Jennifer Kent, Nicolas Pesce, Oz Perkins...), ktorí kašlú na ošúchané schémy a snažia sa k hororu pristupovať so všetkou vážnosťou a nevnímajú ho len ako lacnú zábavu pre masy. A to je fajn. Je fajn, že existuje alternatíva ku všetkým tým bubákovinám ako cez kopírku. It Comes at Night je inteligentná a myšlienkovo silná hororová dráma a svojich divákov si určite nájde. Osobne snímku stále nemôžem dostať z hlavy a už teraz sa teším na druhé pozretie. 8/10

