Brutálny a neľútostný Punisher od Netflixu odhaľuje nové promo video a názvy svojich epizód

Iba pred pár dňami ste si mohli prečítať našu recenziu na nemastných-neslaných The Defenders, no faktom zostáva, že „seriálový život" ide ďalej a my sa už pomaly môžeme pripravovať na ďalšiu dobre vyzerajúcu záležitosť. Nie je ňou nič a nik iný ako perfektný Punisher v podaní Jona Bernthala (The Walking Dead, Baby Driver), ktorý fanúšikom neuveriteľne prirástol k srdcu už počas jeho pôsobenia v druhej sérii Daredevila. Na konci spomínaných defenderov sme dostali krátky teaser, ktorý postupne dopĺňajú ďalšie informácie. Napríklad oficiálny twitter účet seriálu behom včerajšieho dňa postoval záhadné kódy v morzeovke a fanúšikom netrvalo dlho, kým zistili, že ide o názvy epizód.

“3 AM”

“Two Dead Men”

“Kandahar”

“Resupply”

“Gunner”

“The Judas Goat”

“Crosshairs”

“Cold Steel”

“Front Toward Enemy”

“Virtue of the Vicious”

“Danger Close”

“Home”

“Memento Mori”

Minimálne názov tretej epizódy napovedá, že sa dozvieme o tom, čo sa Frankovi Castleovi stalo v Kandahare, a teda čo odštartovalo jeho vražedné chúťky. Myslíte si, že je možnosť, aby nás marvelovský seriál zaviedol do bojovej zóny a pripravil aspoň na pár epizód akýsi vojnový zážitok? Necháme sa prekvapiť. Možno práve to naznačoval režisér Stephen Surjik, keď hovoril o „dráme pre dospelých".

Okrem Bernthala si zahrajú Deborah Ann Woll (True Blood, Daredevil), ktorá samozrejme zosobní postavu Karen Page, Ben Barnes (Dorian Gray, The Chronicles of Narnia) ako záporák Billy Russo alias Jigsaw, niekdajší Frankov priateľ, ktorý aktuálne velí súkromnej armádnej skupine „Anvil", Ebon Moss-Bachrach (Girls) ako Punisherov pomocník Micro či Amber Rose Revah (Son of God) hrajúca vysoko trénovanú agentku Ministerstva pre vnútornú bezpečnosť menom Dinah Madani. Ďalej sú to napríklad Daniel Webber (11.22.63), Jason R. Moore (The Sorcerer's Apprentice), Paul Schulze (Panic Room, Zodiac), Jaime Ray Newman (Bates Motel) a Michael Nathanson (The Knick).

Priznávame, že sme sa pri predchádzajúcich očakávaniach poriadne popálili, no stále v nás svieti aspoň iskrička nádeje. Je to predsa len Punisher a Bernthal už dokázal, že je s postavou viac ako zžitý. S radosťou si teda počkáme na plnohodnotný trailer a oficiálny dátum premiéry, pričom odhadujeme november.