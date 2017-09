Spoza kamier: Za oponou veľkolepých momentov, dychberúcich efektov a zaujímavých faktov z natáčania siedmej série Game of Thrones

Od posledného príspevku zo série Spoza kamier ubehol už nejaký ten čas. Naposledy sme sa venovali trilógii Temného rytiera od Christophera Nolana, ktorá sa radí medzi absolútnu špičku a právom si z kín odniesla celkovo takmer dva a pol miliardy dolárov. Nolan svoj talent preukázal aj v tohtoročnom vojnovom Dunkirku a každým ďalším počinom dokazuje, že vie natočiť snímky, na ktoré prakticky nejde zabudnúť. A my sa už nemôžeme dočkať, čo od neho uvidíme ďalej. Batmana však dnes posunieme bokom a pozrieme sa na jeden z najúspešnejších moderných seriálov z produkcie HBO. Reč je, samozrejme, o veľkolepom a epickom Game of Thrones, ktoré len nedávno ukončilo siedmu sériu svojím zaujímavým, avšak nie príliš strhujúcim finále.

Sledovať, ako sa dej postupne uberá ku koncu, nás neustále baví a siedma séria nám priniesla viacero akčných sekvencií či mrazivých scén, pri ktorých nám nebolo všetko jedno. O seriáli ako takom sme si už povedali azda všetko potrebné prostredníctvom viacerých článkov. Niektoré z nich sa venovali explozívnej bitke zo štvrtej epizódy, iné sa bližšie pozreli na súboj Jonovej skupiny s White Walkers na hladine zamrznutého jazera. Pozrieť si na vlastné oči, ako sa dané scény natáčali je často poriadne zaujímavé, keďže ako diváci vidíme len výsledný produkt a nie tvrdú drinu, ktorá za ním stála. Aby sme nezabudli, pripomíname vám ešte dva články o VFX efektoch a natáćaní jednotlivých scén. Nájdete ich tu a tu.

HBO nám hneď po odvysielaní siedmej časti prinieslo bonusové video týkajúce sa efektov, rozhovorov s postavami a predovšetkým samotného procesu natáčania zahrňujúceho zelené plátno, hromadu svetiel či rôznych rekvizít a kulís. Poďme sa naň pozrieť bližšie. Upozorňujeme však, že sa článok týka len poslednej série.

Úvod epizódy, alebo konkrétnejšie jej prvá tretina, sa niesla v znamení veľkého stretu viacerých hlavných postáv. Na jednej strane Jona, Dany a Tyriona, na tej druhej Cersei, Eurona a Jaimeho. Táto sekvencia je prirodzene považovaná za zlomový bod seriálu, no predchádzala jej poriadna nervozita, keďže sa všetko mohlo veľmi rýchlo pokaziť. Panujúce napätie napokon vyústilo až v nesúhlas Cersei v otázke prímeria a Tyrion sa pokúsil svoju sestru prehovoriť, čo paradoxne dopadlo "úspešne".

Scenárista D.B. Weiss v jednom z rozhovorov tvrdí, že písať danú scénu bolo vzrušujúce. Jednotlivé postavy sa v seriáli stretávajú tvárou v tvár s ostatnými po prvýkrát, iné sa jednoducho už dlhšiu dobu nevideli. Jonova skupinka prišla ukázať živý dôkaz, že mŕtvi skutočne existujú a v jednom momente sme mali šancu vidieť rozzúreného White Walkera, ako útočí na Cersei a ostatných. Nás však ihneď zaujalo, ako štáb skombinoval funkciu zeleného plátna s hercom hrajúcim neživého netvora. Herec bol oblečený do zeleného naštylizovaného obleku, no a kostyméri ho pokryli dotrhaným oblečením.

Zelená farba sa neskôr v postprodukcii vymazala, vďaka čomu sme mohli prakticky vidieť skrz jeho telo.

Cersei bola poriadne vystrašená a Dany nerobila nič iné, než len sledovala jej reakciu. Hrozba sa stala reálnou už azda pre všetkých. Vráťme sa ale k momentu, kedy Jon opisoval spôsoby, akými je možné zneškodniť armádu Night Kinga. Prvou možnosťou proti desivým monštrám je útok ohňom, ktorý Jon vlastnoručne odskúšal na stále sa hýbajúcej ruke rozpadnutého Walkera. Asi vám nemusíme hovoriť, že sa v scéne taktiež použilo zelené plátno. Aj keď, existuje možnosť vyrobenia špeciálnej protézy, avšak tvorcovia sa rozhodli pre prvý variant. Opäť bol použitý komparzista.

A ako naši obľúbení herci trávili voľný čas na natáčaní? Vidieť mobil v rukách postavy z Game of Thrones je trochu nezvyčajné.

Niekedy sa však treba odreagovať

Pod brnením obrovského Mountaina, teda konkrétne pod jeho helmou, už viacero epizód vidíme červené podliate oči a takmer modrú tvár. Po zranení zo súboja s Oberynom Martellom si ho do Red Keep odniesol práve Qyburn, ktorý na ňom následne experimentoval. Od toho momentu sme jeho tvár v seriáli nevideli, no na natáčaní sa prirodzene ukázal. Nevyzerá ani zďaleka tak hrozivo, čo poviete?

HBO sa okrem krátkeho videa vyššie rozhodlo, že do sveta vypustí sedemdielnu minisériu. V nej nájdete úsmevné momenty s hercami, samotné zábery z natáčania a prakticky všetko, čo sa týka vizuálnej stránky seriálu. Prvá epizóda už stihla uzrieť svetlo sveta a my si ju v nasledujúcich riadkoch priblížime detailnejšie.

„And everybody is dying up there, aaand, action!“ Aj také boli úvodné slová režiséra Jeremyho Podeswu (1. a 7. epizóda) pri klapke, ktorá značila smrť Freyovcov na hostine rukou malej Aryy Stark. Podeswa hovorí, že nové série môžu začať natáčať niečím menším a postupne sa dobracovať až k tým veľkolepým scénam, alebo sa môžu rovno rozbehnúť v štýle, že začnú pekne zostra. V siedmej sérií sme videli druhý variant a sám režisér si danú scénu zamiloval. Veď predsa, čo robí na scéne Walder Frey? Nie je mŕtvy? Aj my sme boli pri tejto scéne poriadne nepokojní.

Arya dostala vlastnú protézu s tvárou Waldera, ktorá jej dokonale sedela. Pri jej strhávaní sme na zábere videli ešte stále herca Davida Bradleyho, no pomocou strihov sa na scénu razom dostala aj Maisie Williams. Otočila sa k Walderovej manželke a v briliantne nasvetlenej scéne povedala repliku North remembers. Skvelá otváracia scéna, čo poviete? Arya si uvedomuje svoju silu a my sa v deji posúvame ďalej.

Na rad sa postupne dostáva aj armáda Night Kinga

A na koňoch si môžete všimnúť použitú techniku motion capture

Armádu sme mali možnosť vidieť hneď vo viacerých záberoch. No nie vždy bola stvárnená reálnymi komparzistami. Na jednej strane sa už klasicky vo veľkom využívalo zelené plátno s hŕstkou vojakov, pričom sa zbytok obrovskej armády dorobil digitálne.

Na druhej strane sa niektoré sekvencie museli od základu vybudovať digitálne pomocou 3D modelov. Napríklad pochod White Walkerov snehovou búrkou.

Netreba rovnako zabúdať ani na masky. Hoci sme si ich už načrtli na začiatku článku, epizóda z minisérie nám toho prezrádza o čosi viac. Medzi Walkermi sa nachádza aj pár známych postáv, ktoré sa opäť vrátili na obrazovky.

Aby sme boli presnejší, sú to dve postavy - Ian Whyte a Neill Fingleton. Ich tváre si v detaile môžete pozrieť nižšie. Pre dizajnérov a kostymérov to musela byť makačka.

Už nevyzerajú tak hrôzostrašne, však?

Posuňme sa ale na iné miesto. Ed Sheeran sa objavil už v uvodnej epizóde a ako sa už predtým vyjadril, je veľkým fanúšikom Game of Thrones. Cameo bolo pre charizmatického speváka udalosťou a natáčanie si náramne užil, predovšetkým v spolupráci s Maisie Williams.

Svoje si odrobil aj herec John Bradley hrajúci Samwella Tarlyho. A hoci tvorcovia nevyužívajú veľa záberov pozostávajúcich z montáží, tentokrát sa rozhodli pre sekvenciu plnú, nazvime to tekutín, ktorá vyvolávala zvlaštne pocity azda v každom divákovi. Montáž trvala takmer dve minúty a tvorcovia mali na jej natočenie tri a pol dňa. Samotná Citadela bola už dielom štábu a hoci na našich obrazovkách vyzerala majestátne a tajomne, na natáčaní by ste si to ani zďaleka nemysleli.

V prvej epizóde sa na druhom konci sveta plavila Dany spolu s jej skupinkou naspäť domov. Dragonstone sme zaradili aj do zoznamu miest, ktoré by ste ako verný fanúšik mohli aspoň raz v živote navštíviť a urobiť si nejaký ten pekný výlet. Pozrime sa ale v skratke na to, ako vyzerala plavba pred a po pridaní CGI.

Tvorcovia si pochvaľujú predovšetkým samotné miesto, ktoré je po geologickej stránke neskutočne krásne a zaujímavé, hlavne vďaka svojim prírodným útvarom. A to sa nakrúcalo jednak v Španielsku, ale aj v Severnom Írsku. Avšak, keď sa posunieme v sekvencii ďalej, vidíme veľkolepý vstup do samotného hradu. Ten už bol vymodelovaný zvlášť a hoci sa časť interiéru spolu so sochami a vyrezanými múrmi v epizóde objavila len na pár sekúnd, bola vytvorená s citom pre detail.

A mimo kamery spolu so zeleným plátnom

V epizóde vyššie nájdete okrem budovania pľacu či trónu a jeho dizajnovania omnoho viac - jednoducho si to musíte pozrieť na vlastné oči. Na záver prikladáme ešte pár obrázkov z natáčania a spolu s vydaním nasledujúcich čriepkov z tejto minisérie vám prinesieme ďalší náhľad do zákulisia.

Pre prípad, že vám ušlo video spoza kamier veľkej bitky na jazere. Ale k nemu sa ešte vrátime.