Mrazivý Robert De Niro sa v skutočnom príbehu predstavuje ako finančný podvodník, ktorý zničil tisíce ľudských životov (Recenzia)

Televízna dráma z produkcie HBO The Wizard of Lies mala moju pozornosť už od prvých trailerov. Robert De Niro v hlavnej úlohe a na režisérskej stoličke ostrieľaný Barry Levinson zodpovedný za také klasiky, ako Rain Man, Spáči či Bugsy? Očakávania som mal pomerne vysoké a teraz, keď som film konečne videl, môžem vyhlásiť, že sklamaný rozhodne nie som. Ale postupne.

Bernard Madoff (Robert De Niro) je úspešný finančník žijúci si na vysokej nohe so svojou manželkou Ruth (Michelle Pfeiffer) a zamestnávajúci aj svojich dvoch synov Marka (Alessandro Nivola) a Andrewa (Nathan Darrow). Jedno decembrové ráno roku 2008 si ich všetkých zavolá do svojho bytu a oznámi im šokujúcu pravdu: v skutočnosti nie je žiadny finančný žralok, ale podvodník, ktorý na základe využitia Ponziho schémy pripravil svojich klientov o viac ako 60 miliárd dolárov. Vklady uňho mali dokonca aj členovia jeho vlastnej rodiny. Týmto spôsobom okradol tisíce ľudí. Tí kvôli Madoffovi prišli o celé svoje životné úspory a nezriedka sa ocitli na ulici.

Príbeh o Madoffovi sa zapísal do dejín USA a všetci Američania ho veľmi dobre poznajú. Tomu Levinson podriadil celkovú formu rozprávania. Pokiaľ teda budete od The Wizard of Lies očakávať, že vám (v štýle Vlka z Wall Street) ukáže, ako Madoff začínal, ako postupne svoje podvody rozbiehal, ako sa mu podarilo všetkých oklamať, tak sa nedočkáte. Formálne je snímka rámcovaná rozhovorom uväzneného Madoffa s reportérkou Dianou B. Henriques (v podaní skutočnej Diany B. Henriques). Následne sa vraciame do roku 2008, kedy sa Madoff priznal (a následne ho udali vlastní synovia) a do toho tu máme aj flashbacky do minulosti, kedy si ešte Madoff žil ako kráľ a získaval klientov pre svoje podvody. Podľa popisu by sa mohlo zdať, že film je dosť chaotický, ale nie je tomu tak. Levinson je totiž až príliš skúsený režisér, ktorý dokázal svoje dielo ukočírovať a v deji sa tak budete veľmi dobre orientovať.

Levinsonova snímka sa snaží kombinovať dva žánre: kriminálny príbeh z finančného prostredia a psychologickú drámu o následnom rozklade Madoffovej rodiny. Lepšie spracovaný je ten prvý žáner, teda pozadie celej aféry a udalosti, čo nasledovali. Vedľajšie postavy teda nehrajú - aspoň spočiatku - až takú veľkú úlohu a o nejakej dôkladnejšej psychologickej prekreslenosti u nich hovoriť nemožno. Tento fakt platí najmä pre Madoffových dvoch synov, režisér sa to potom snaží trochu rýchlo dohnať v záverečnej tretine. Našťastie to stále funguje, aj vďaka hercom, ktorí sú vynikajúci.

V centre samozrejme stojí Robert De Niro a jeho postava. De Niro odviedol špičkovú prácu, presne ako sme u tohto herca zvyknutí. Ale samotný Madoff ostáva do istej miery hádankou. Ako nazvať, človeka, ktorý takto okrádal nevinných a pripravil ich doslova o všetko? Podľa svojich slov vedel, že robí podvody, ale neprestal s nimi. De Nirov Madoff je po celý čas ľadovo pokojný, takmer vôbec neprejavuje emócie, ani keď jeho činy ovplyvňujú jeho najbližších. V podstate je mu všetko jedno. Pôsobí ako človek bez akéhokoľvek svedomia a bez emócií, úplne odstrihnutý od trápenia ostatných ľudí. Práve tento fakt pôsobí na jeho postave najmrazivejšie a De Nirovi sa podarilo túto auru výborne podchytiť. Nesmiem ale zabudnúť ani na výbornú Michelle Pfeiffer predstavujúcu akýsi protipól k Madoffovi - emocionálnu ženu, ktorá musí žiť s pocitom, že jej manžel nie je práve dobrý človek (eufemisticky povedané) a že to za celé tie roky nevidela.

V zahraničných recenziách boli niektorí kritici k snímke prísnejší a vytýkali jej, že je síce kvalitne nakrútená, ale do notoricky známeho príbehu neprináša nič navyše. Je asi pravdou, že ak aféru okolo Madoffa poznáte, nič nové sa nedozviete. Ale odvážim sa povedať, že v našich končinách nie je príbeh Bernarda Madoffa väčšine ľudí tak známy. Osobne som sa o ňom tiež dozvedel práve v súvislosti s týmto filmom a môžem povedať, že po celú, vyše dvojhodinovú, stopáž som bol úplne pohltený. The Wizard of Lies nie je natočený dravo či inovatívne, a je fakt, že do životopisného žánru veľa nového neprináša. Chce proste len vyrozprávať jeden nezvyčajný príbeh jedného nezvyčajného človeka a jeho rodiny. A v tomto uhle pohľadu sa mu to vďaka prehľadnej štruktúre a výborným hercom darí na jednotku. 8/10

