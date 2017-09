10 dôvodov a nehorázne zlých scén, ktoré sa postarali o to, že sme sa pri 7. sérii Game of Thrones bili po hlave

Nebojte, raz s tými GoT článkami skončíme, no máme v talóne ešte pár článkov, ktoré vám chceme ukázať. Včera to bola recenzia, dnes sa zase bližšie pozrieme na jednotlivé aspekty a scény 7. série, ktoré nám nedali spať, respektíve sme pri nich facepalmovali viac než statočne. Samozrejme, vynecháme mnohé drobnosti a momenty, kedy sme "len" gúľali očami. Zameriame sa skôr na vážne scenáristické neduhy či doslova otrasné scény.

1. Bran

Najdementnejšou a najzbytočnejšou postavou sa zrejme stal Bran. Ťažko povedať, či je jeho predstaviteľ Isaac Hempstead-Wright taký zlý herec alebo sa len naplno vžil do svojej postavy. Z Brana sa stala trojoká vrana, ktorá vidí všetko, čo sa stalo a čo sa deje. Zároveň však nevidí nič, keďže mu tie najdôležitejšie dialógy a udalosti buď uchádzajú, alebo mu o nich musí povedať niekto iný. Postava sa objavovala len sporadicky a skutočne nechápeme, čo celé tie mesiace na Winterfelli robila, ale podľa všetkého to zahŕňalo hlavne prechádzky. Absurdnosť jeho postavy, dialógov a neužitočnosti ale najviac vystihnú obrázky nižšie. Scenáristu Maxa Landisa snáď poznáte.

Najviac WTF scéna: You looked beautiful that night (when you were raped).

Sansa: okej, tuším, že mi to stačí.



2. Theon

Kedysi bol zaujímavý, ale scenáristi to s ním už preháňajú. Jeho redemption arc mal skončiť už dávno a jeho posledná scéna je doslova absurdná. Nikto ho neberie vážne, každý ním pohŕda a robí si z neho srandu, ale akonáhle porazí kapitána jednej z ich lodí doslova idiotským spôsobom a jednou ranou, všetci ho začnú rešpektovať a pôjdu s ním na smrť. To nám fakt showrunneri ukázali, že Theon nemá vtáka len kvôli tomu, aby bol imúnny voči kopancom do gulí? Alebo snáď máme uveriť, že ten debilný Theonov úsmev pri úderoch značil niečo iné? A skutočne by zopár úderov kolenom do hocijakej časti tela (obzvlášť tejto) ani len trochu nebolelo? Nám pri tejto scéne prišlo doslova zle. Toto v žiadnom prípade nemalo čo v Game of Thrones robiť a s čistým srdcom to nemôže povedať ani divák s extrémnym nevkusom/milovník seriálu od kosti.

3. Varys a Littlefinger

Na Varysa ťažké srdce nemáme, keďže mal dokopy asi tak dva (!!!) dialógy a aj to si na ne nepamätáme. Odsunul sa stranou, nepomohol na taktickej, strategickej ani akejkoľvek inej úrovni, akoby mu už na osude Westerosu nezáležalo. S tým sa musíme len zmieriť a nechápavo krútiť hlavou. Za to Littlefinger je kapitola sama o sebe. Najväčší hráč na šachovnici, ktorý rozpútal revolúciu a zapríčinil sa o veľké zmeny v kráľovstve, ako aj na jeho tróne, sa v 7. sérii naivne hrá s dievčatkom, ktoré strieda pózu nedotknuteľnej vrahyne a naivnou teenkou. Littlefinger sa stal otravným a absolútne irelevantným. Nedokážeme len pochopiť, prečo sa to muselo natiahnuť na celú sériu, počas ktorej stihla postava úplne zdementnieť a stratiť svoju tvár. Tvorcovia len potrebovali striedať dejové linky, a tak sa to vlieklo nereálne dlho. Arya jednoducho musela strážiť Sansu na Winterfelli, inak by to mala Cersei spočítané. Záverečná scéna len Baelishovo celé trápenie podčiarkuje, keď ho vidíme na kolenách prosíkať o život a zmilovanie. Toho Baelisha, ktorý by sa z tejto situácie hravo dostal slovíčkarením, dokonca čo i len spomenutím tých najjednoduchších argumentov. Logika sa však v tomto prípade úplne vytratila.



4. Draci vs Night King

Daenerys stihla zachrániť Suicide Squad, avšak prišla pritom o draka. Taktiež ukázala nesprávny úsudok, keďže jej draci len poletovali dookola namiesto toho, aby sa do White Walkers pustili naplno hneď zo začiatku. Night Kinga bolo vidieť z diaľky a aj keď Daenerys nevedela, o koho ide, bolo jasné, kde sa nachádza veliteľská skupina. Ešte absurdnejšie však bude, keď sa vo 8. sérii nedočkáme samovražedných útokov na Night Kinga a hlavných White Walkers. Už totiž vedia, že zabitím Walkera zničia aj Wights, ktoré daný Walker premenil. Čo bude teda brániť Drogonovi a spol. zaútočiť na veliteľov a ukončiť tak obrovskú vojnu behom pár minút? No predsa dementný scenár. Postavy buď zabudnú na to, že so smrťou Walkerov umierajú aj jeho premenený, respektíve na fakt, že to už postavy vedia, zabudnú samotní scenáristi. V neposlednom rade tu máme tretiu možnosť, a to takú, že sa o samovražedné útoky skutočne pokúsia, no kvôli nejakým nedomysleným okolnostiam vždy zlyhajú.



5. Sansa-Arya-Baelish

O absurdnosti Baelishovej postavy a jeho správania sme sa už bavili, no "kredit" mu musíme pripísať aj za dejovú linku Sansy a Arye. Ich "konflikt" nebol na mieste a postaral sa o to aj Lord Baelish. Dialógy pritiahnuté za vlasy, zmeny charakterov a znaivnenie oboch sestier, ignorovanie predošlých dialógov, zistení a postojov. V neposlednom rade tu máme ich vzájomný konflikt vytiahnutý z päty a stupňovanie napätia hlavne v scéne, kedy sa Arya vyhrážala Sanse. Miesto rozumného rozhovoru sa obe znížili k prachsprostému špehovaniu a smrteľným vyhrážkam. Nehovoriac o tom, že nakoniec bola tá scéna úplne zbytočná a tvorcovia nám potvrdili, že to bolo vrcholne samoúčelné, len aby diváci medzi sestrami cítili narastujúce napätie a hrozbu smrti. Správanie a charakter Arye sa úplne zmenili ignorujúc takmer všetko, čo po ceste z King’s Landing, cez Bravos, až po Winterfell pochytila. Sansa pre "zmenu" znova ukázala svoju detskú tvár a zmýšlanie. Opäť je tak neuveriteľne otravná a my už v tejto chvíli fakt nevládzeme.



Nemôžem mať deti, pretože mi to povedala čarodejnica, ktorú som nechala upáliť po tom, čo mi zabila dieťa a manžela. Nuž, toto asi ďalej rozpisovať nemusíme.

6. Dorne prestal existovať

Zabitím lordov a hláv rodov sa očividne zbavíte celého ich vojska a vazalov. Zabitím Sand Snakes a Ellarie Martel Dorne prestal existovať, spojenci rodu Tyrellovcov sa stiahli a ich zdroje sa očividne rozobrali tajnejšie ako slovenská štátna pokladnica. Zabudnúť nemôžeme ani na Greyojovcov a ich flotilu, z ktorej ostala jedna loď a nejakých 20 námorníkov. Aj keď je to nezmyselné, musí nám to stačiť. S týmto súvisia aj vojenské taktiky, ktoré mi pripomenuli amatérsky hrané strategické hry. Odsunieme náhodné a scenáristmi vynútené stretnutie flotily Eurona s tou Yarinou a zamerať sa môžeme na chabú obranu High Garden. Absolútne vôbec nikto na Dragonstone nerozmýšľal, že nepriateľ sa môže zachovať inak, než ako to očakáva Tyrion Lannister, súrodenec najväčších nepriateľov Daenerys?



7. Terminátor Euron, ale len na jednu epizódu

Euron prišiel povraždil koho mal a znova sa stiahol. Na obrazovke sa ohrial len na pár minút, hoci šlo o najlepšiu novú postavu za posledné dve série. Mohol z neho byť gamechanger, on sa ale stiahol medzi nohy Cersei a scenáristi ho navyše využili len ako z ničoho nič upgradnutý stroj na papierové vyrovnanie síl medzi obomi kráľovnami. Postava mala veľký potenciál, bohužiaľ...



Najhoršia scéna: „Odchádzam domov, mŕtvi ma desia, ešte že nevedia plávať“ (tak ale asi vedia, keď vytiahli draka z dna jazera...). Všetci mu bez váhania uverili, vrátane Theona, ktorý by ho mal poznať najlepšie. Nikoho nenapadlo sledovať ho a ani len overiť si pravosť jeho tvrdenia. Človek s najsilnejšou námornou flotilou, ktorý na mori totálne zdevastoval ako Daenerys, tak Greyjovcov, si jednoducho odkráča preč a nikoho nenapadne, že klamal...



PS: Ignorovanie zajatých či zabitých ľudí je už asi také bežné, že sa aj samotný Theon zabudol spýtať na svoju sestru. Vzhľadom na uzavretie mieru mala byť Yara ako vojenský zajatec prepustená, ale na takéto detaily scenáristom neostal čas. Rovnako ako na to, že Rickon Stark bol zabitý, čo evidentne nezaujímalo ani jeho súrodencov. A nikoho nezaujímal ani osud spojencov z Dorne. Jednoducho bordel.



8. V 7. sérii bude najepickejšia bitka v seriáli

Nuž, niečo podobné sme tvrdili aj my. Verili sme správam z natáčania zhodujúcimi sa s leaknutými obrázkami a taktiež vyjadreniami HBO. Avšak, v 4. epizóde sme sa dočkali chabej náhrady za Battle of the Bastards. Osobné súboje, napínavé momenty a emocionálne súboje či rany päsťou, ako i geniálnu taktiku Ramseyho, vystriedal prostý prelet draka, ktorý to tam behom pár minút celé rozprášil. Áno, bolo to cool, ale nedosahovalo to ani tretiny kvalít Battle of the Bastards, či už sa bavíme o réžii, kamere, wow momentoch, súbojoch či emóciách. Väčšie vždy neznamená lepšie, no a na nejaký takýto záber sme čakali márne. Ja osobne mám pri tejto scéne zimomriavky doteraz.



9. Posledná epizóda a dialógová vata

Tri štvrtiny veľkolepého finále plné kecania o spojenectve, ktoré sa nakoniec aj tak nestane, keďže Cersei všetkých klamala a plánuje Jona s Daenerys zradiť. Stále jej akosi nedoplo, že ak nebude bojovať, tak zomrú všetci. Cersei je jednoducho inde. V každom prípade, od finále série, ktorá sa celých 6 epizód hnala do finále a ignorovala dôležité postavy a dialógy, sa očakávalo niečo úplne iné. A čo mal pre boha znamenať ten teasing Cleganbowlu, a teda súboja bratov Cleganovcov? Ale veď Max Landis to povedal za nás. Budeme sa biť, ale až budúcu sériu!

10. Teleportovanie

Tomuto problému sme sa už venovali. Postavy jednoducho cestujú z kraja sveta na druhý kraj v priebehu pár minút v epizóde. Vtedy si nie sme istí, či sa dej práve posunul o dlhé týždne, alebo len tvorcovia kašlú na zákony času a miesta. Úvodne intro zobrazujúce gigantickosť sveta je tak razom irelevantné. Každý sa dostane všade kedykoľvek, kedy sa mu zachce a všetci sa v jednej chvíli nachádzajú na jednom mieste, lebo si to žiada scenár. Tvorcovia sami pripustili, že v epizóde Eastwatch to už prehnali. Keď si už oni sami sypú popol na hlavu, viete, že ide o seriózny problém.

Teleport využilo hneď niekoľko ďalších postáv vrátane Benjena, ktorý sa akosi dozvedel o výprave Jona, dozvedel sa aj o presnom mieste, kde sa stretli s armádou Night Kinga a akosi sa k mrznúcemu Jonovi dostal presne v hodine dvanástej, aby ho zachránil. Veľká škoda, že ho tvorcovia nevyužili viac, aspoň na pár dialógov. Benjen je nakoniec veľmi obľúbená postava aj napriek tomu, že dostala extrémne málo priestoru. Nuž, niekedy stačí byť Stark, pomáhať ostatným a tváriť sa pritom cool. Ani to ho však neoprávňuje na to, aby evidentne sám čítal uniknutý scenár 7. série. Inak si jeho prítomnosť v Eastwatch vysvetliť nedokážeme.



Samozrejme, v priebehu 7. série sme videli oveľa viac facepalmových či cringe momentov a dialógov. Tvorcovia to jednoducho extrémne nedomysleli a my im to nehodláme odpustiť. O sklze kvality seriálu by sa ani tak veľmi nepísalo, ale keď sa taký skvelý seriál potopí až na takúto úroveň, oplatí sa mu venovať pár riadkov navyše. Dúfame, že sme tentoraz neurazili žiadneho die hard fanúšika Game of Thrones, no meme vznikajú po každej epizóde a že ich nie je málo. My sme akurát menej vtipní, viac kritickejší a smutnejší, keďže nás tento pokles kvality nesmierne bolí.



Na aké nezabudnuteľné tupé, otrasné či nehodiace sa scény zo 7. série nezabudnete vy a čo vám na nej vadilo najviac?