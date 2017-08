Warner Bros. plánuje novú adaptáciu kultového románu Pán múch, tentokrát ale so ženskými hrdinkami. Kto si sadne na režisérsku stoličku?

Warner Bros. plánuje adaptáciu ďalšieho známeho, klasického románu. Tentokrát voľba padla na Pána múch od Williama Goldinga. Pokiaľ neviete, príbeh sa točí okolo skupiny chlapcov, ktorí sú evakuovaní z vojnou postihnutého Anglicka. Lietadlo ale stroskotá na tropickom ostrove a zachráni sa len skupina chlapcov vo veku od 6 až 12 rokov. Bez akéhokoľvek dozoru dospelých sa najprv snažia udržať nejaké pravidlá, ale napokon sa celá ich "spoločnosť" postupne rúti do skazy a navracia sa k barbarským koreňom.

V štúdiu však nechcú úplne klasickú adaptáciu. V novej verzii by totiž namiesto chlapcov mali vystupovať len dievčatá. Hollywood tak pokračuje v projektoch, kde zmenil pohlavie hlavných hrdinov. Sem patrí aj Splash s Channingom Tatumom, Dirty Rotten Scoundrels, reboot Overboard či Ocean's 8. Réžie Pána múch by sa mali chopiť Scott McGehee a David Siegel, ktorí napíšu aj scenár. Goldingov román sa už dočkal filmovej adaptácie, konkrétne v roku 1990 pod taktovkou Harryho Hooka. Čo na plány štúdia hovoríte? Pozdáva sa vám takýto náhľad na klasiku, alebo by ste prijali skôr adaptáciu, ktorá by bola verná všetkým aspektom románu?