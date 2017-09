Leonardo DiCaprio ako Joker? Warner Bros. by ho chceli obsadiť hlavnej úlohy sólovky pod dohľadom Martina Scorseseho

Warner Bros. a DC sú momentálne v raných fázach príprav svojej sólovky o Jokerovi. Tá má stáť bokom DCEU, réžie sa chopí Todd Phillips (The Hangover) a produkovať by mal legendárny Martin Scorsese. Už sme sa dozvedeli, že príbeh by sa bude odohrávať v Gothame 80. rokov a žánrovo by malo ísť o špinavú, temnú a drsnú kriminálku v štýle Scorseseho najlepších opusov, ako Taxikár či Mafiáni. Otázkou však ostáva, kto si zahrá vyškereného psychopata? V štúdiu už v tejto veci majú jasno, aj keď ešte nič nie je isté. Warnerovci by totiž do úlohy radi obsadili Leonarda DiCapria!

Táto možnosť sa vôbec nezdá nereálna. Hoci sa DiCaprio nikdy neobjavil v žiadnej komiksovej adaptácii, mohol by byť pre stvárnenie Jokera tým pravým nielen pre svoje herecké kvality, ale aj vzhľadom na svoj vek (42 rokov). Štúdio nám totiž plánuje predstaviť mladšiu verziu známej postavy (pre porovnanie: Jared Leto má 45 rokov). DiCaprio má navyše bohaté skúsenosti s Martinom Scorsesem. Z ich spoločnej spolupráce vzišli také skvelé filmy, ako Gangs of New York, Letec, The Departed, Shutter Island či Vlk z Wall Street. Štúdio zatiaľ DiCapriovi rolu oficiálne neponúklo, ale evidentne s myšlienkou jeho obsadenia celkom vážne koketuje. Otázkou je, či by podobnú ponuku DiCaprio prijal. Či ho teda niekedy uvidíme ako Jokera ukážu až najbližšie týždne. Bol by podľa vás dobrou voľbou pre túto úlohu?