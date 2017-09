Nechali by ste sa štekliť za peniaze? Dokument s prvkami komédie a mysteriózneho hororu vás pobaví, ale aj poriadne vydesí (Tip na dokument)

Reportér David Farrier sa zameriava na vyhľadávanie nevšedného internetového obsahu či interview s rôznymi excentrikmi. Jedného dňa na internete narazí na zvláštne video označené ako „Súťaž v šteklení“. Je na ňom vidno niekoľko mladých mužov, ako jedného z nich pripútajú o posteľ a šteklia. Farrierovi príde video dostatočne zaujímavé a usporiadateľom sa ozve so žiadosťou o rozhovor. Ako odpoveď mu príde mail od istej „Jane“ plný hnusných homofóbnych urážok. To Farrierovi pripadá trochu zvláštne, keďže „štekliace video“ má v sebe jasný homoerotický podtón. Maily a urážky mu stále prichádzajú a menia sa na otvorené vyhrážanie. V podstate je mu doporučené, aby celú vec nechal tak a príliš sa v nej nerýpal, inak môže skončiť so žalobou na krku (čo sa napokon aj stane).

Vo Farrierovi sa však až teraz prebudí skutočná zvedavosť a púšťa sa do pátrania. A počas svojej cesty postupne odhaľuje, že štekliaci fetiš je pomerne rozšírenou vecou. K hlavným predstaviteľom spoločnosti, ktorá stojí za zmienenou "súťažou" sa však nedá dopátrať. Davidovi sa podarí nájsť niekoľko mužov, ktorí vo videách v minulosti vystupovali. Väčšinou celá akcia prebiehala nasledovne: nič netušiacim mladým mužom sa na internetovom chate ozval niekto, kto sa vydával za atraktívnu ženu a žiadal ich, aby sa pre ňu nechali nakrútiť pri šteklení. Okamžite dostali zaplatené 1000-2000 dolárov a prísľub ďalšej hotovosti. Kto by sa nedal nahovoriť a nechcel si slušne privyrobiť? Ide predsa len o nevinnú srandu, nie? Keď sa však účastníci chceli od tejto záhadnej mecenášky odstrihnúť, dotyčná poslala tieto videá ich rodičom, priateľom, vedeniu školy, šéfom v práci, rozširovala o nich, že sú homosexuáli a verejne ich ponižovala. To všetko s jediným cieľom: aby dostali strach a aj naďalej pre ňu točili spomínané videá.

A to všetko je len zlomok toho, na čo Farrier v tomto fascinujúcom dokumente príde. Určite by ste si ho nemali nechať ujsť. Ja som sa k nemu dostal úplnou náhodou, ale kompletne ma pohltil. Dielo, ktoré spočiatku začína skôr humorne a s mierne streleným námetom sa s pribúdajúcou stopážou prepadá do stále viac a viac temnejších hĺbok, až napokon spôsobuje regulérne zlovestné mrazenie. Tickled majstrovsky mieša až absurdnú komiku s depresívnym a temným príbehom o tom, ako niekto pre svoju zábavu dokáže ponižovať a ničiť životy ostatných ľudí. Zo začiatku sa možno budete uchechtávať a smiať (tak, ako tí muži na videách), ale verte mi: ku koncu vám do už smiechu rozhodne nebude.