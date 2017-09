Talianska mafia ožíva v novom seriáli od Netflixu. Dostane Narcos rovnocenného konkurenta?

Zbožňujete mafiánske seriály a tretiu sériu Narcos ste zhltli hneď po jej vydaní? Máme pre vás dobrú správu. Netflix v spolupráci s talianskou produkčnou spoločnosťou Cattleya pripravuje novú 10-dielnu sériu z prostredia talianskej mafie. Seriál s názvom Suburra divákov zavedie do moderného Ríma a zobrazí prepojenie politiky a náboženstva so zločineckým podsvetím. Ak vám názov znie povedome, pravdepodobne sa vám spája s rovnomenným a mimoriadne kvalitným filmom Suburra z roku 2015 (na jeho vzniku sa spolupodieľal práve Netflix). Ten rovnako otvoril dvere do sveta mafie a skorumpovaných talianskych politikov a právom si od kritikov vyslúžil veľké pochvaly.

Pripravovaný seriál sa bude odohrávať 4 roky pred udalosťami z filmu a prinesie príbehy šiestich postáv z rôznych vrstiev, ktoré sa v Ríme snažia zvýšiť svoj vplyv. Niektoré z nich diváci mohli vidieť už vo filme, o to zaujímavejšie bude sledovať ich zločinecké začiatky. Atmosférou a celkovým vykreslením deja sa však oba projekty budú výrazne odlišovať. „Film bol pomerne temný a depresívny, zatiaľ čo seriál bude viac o emóciách,“ hovorí producentka Gina Gardini a zároveň dodáva, že priestor desiatich dielov plánujú využiť na dokonalú transformáciu jednotlivých postáv.

Suburra pritom nie je prvým seriálom z prostredia talianskej mafie, za ktorým stojí Cattleya. Produkčná spoločnosť v roku 2014 zobrazila brutálne praktiky neapolskej mafie vo vydarenom seriáli Gomora, ktorý si okamžite našiel svojich skalných fanúšikov. Producentka Gina Gardini však upozorňuje, že aj v tomto porovnaní Suburra ponúkne výrazne odlišný zážitok. „Gomora nepozná iróniu. Jej postavy sú obludy, s ktorými necítite žiadne sympatie. Suburra naopak ponúkne množstvo odľahčených a cynických situácií, ktoré sú pre Rím typické. Vec, ktorú majú obe série spoločné je, že sú rozprávané z pohľadu zlých ľudí.“ Novinku Netflix odvysiela už 6.októbra/říjen, určite nevynechajte trailer nižšie.