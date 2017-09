Zúfalá rodina sa snaží v horore Jackals dostať svojho syna zo spárov vražednej sekty. Tá sa ale svojho člena nevzdá tak ľahko (Recenzia)

Jackals od Kevin Greuterta (Saw VI, Saw 3D) je ďalším príspevkom k obľúbenému hororovému žánru home invasion. S filmom som samozrejme nemal spojené žiadne veľké nádeje, chcel som len zručne natočenú hororovú jazdu, pri ktorej budem môcť vypnúť mozog. No, veľa som skutočne nepýtal. Dostal som to? Skoro.

Príbehovo sa ocitáme v roku 1983. Rodina Powellovcov má starosti, pretože ich mladší syn Justin (Ben Sullivan) pred nejakým časom zdrhol k akejsi obskúrnej sekte. Jeho rodičia si ho však vyčíhajú a násilím ho odvezú do letnej chaty v lesoch. Justin má úplne vymytý mozog a správa sa agresívne. Za pomoci profesionála na sekty (Stephen Dorff) sa následne všetci snažia ho psychicky "priviesť späť". Lenže, ako asi tušíte, členom sekty sa takéto počínanie ani trochu nepáči. S tmou teda dorazia k chate týpci v zlovestných maskách a sú odhodlaní vziať si svojho člena späť.

Jackals je pomerne prostoduchý home invasion, ale plusové body zbiera na tempe a réžii. Greutert rozhodne nie je bez talentu a občas sa vyskytne scéna, ktorej nechýba aspoň elementárne napätie. Fajn, ale len z toho chutnú jednohubku neukuchtíte. Scenár je totiž mizerný. Zasadenie príbehu do 80. rokov je totálne zbytočné. Snímka nemá žiadnu retro atmosféru, ani nijako inak nevyužíva špecifiká doby. Všetci sme si už tiež tak nejako zvykli, že od postáv v hororoch nemôžeme očakávať práve najlogickejšie myslenie. Osobne s tým žiadny problém nemám, pokiaľ to príliš nebije do očí a nevytrháva z diania. Čo sa v tomto prípade bohužiaľ nepodarilo. Pravdepodobne aj preto, lebo mi všetky postavy liezli solídne na nervy, takže som mal fakt problém držať im palce.

Notabene, ak sa správali totálne iracionálne a idiotsky. Ale niet sa čomu čudovať, jedinú zaujímavejšiu postavu režisér pomerne rýchlo odprace, takže zvyšok stopáže musíme čumieť na otrasných hercov deklamujúcich príšerné repliky. Nič v zlom, ale keď sa vonku pohybuje banda magorov, ktorí práve zabili jedného človeka a odstrihli celý dom od elektriny, asi nie je vhodný čas pripomínať svojmu vybrainwashovanému synáčikovi sentimentálne historky z detstva.

Veľmi zvláštna je aj taktika hlavných hrdinov. Zhrňme si situáciu: Rodinka vie, že sektári si prišli pre ich syna Justina a nezastavia sa, kým ho nedostanú. Čo urobíme? Zatneme sa a nevydáme ho! Čo na tom, že on sám sa k nim chce vrátiť a k nám sa správa agresívne, manipuluje s nami a keby nebol priviazaný, tak nás zabije bez mihnutia oka. Je to predsa náš syn/priateľ/brat! Okej, samozrejme rozumiem, že rodičia sa nechcú vzdať svojho milovaného potomka, ale naozaj je toto tá správna cesta? Ohroziť všetkých v chate, vrátane malého dieťaťa? Naozaj tam nikto nevie do päť napočítať, aby si zhrnul, že proti presile magorov nemá šancu? Medzi rodičmi a ich synom navyše nefunguje žiadna prirodzená chémia, Justin sa proste správa ako typický sfanatizovaný psychopat, takže som mal celkom problém prehryznúť, že ho proste nevzali pod krkom a nevykopli z baráku. Kto chce kam, pomôžme mu tam.

Celá rodinka sa vôbec správa štýlom, akoby ich prítomnosť maskovaných psychopatov príliš nevzrušovala. Ale nemýľte sa, aj na strane samotných "šakalov" nikto nehýri inteligenciou. Proste len štýlovo postávajú v tme a čumia. Do domu potom lezú zásadne po jednom, aby ich klaďasi mohli obratom spacifikovať. Toto nie je žiadna sadistická hra na mačku a myš, ale zúfalá nemohúcnosť, ktorá robí z tajomných vrahov totálnych tupcov. Zrejme by tam v tej hmle stáli doteraz, keby im ich blbé obete svojimi činmi poslušne nenakráčali do náruče ako ovce. Tieto veci mi zážitok strašne kazili a znemožňovali mi užiť si film aspoň v mantineloch nenáročného hororového výplachu.

Snímka je síce nakrútená pomerne zručne, Dorff je v pohode (ale je ho strašne málo) a film sa dá sledovať, bez pocitu nejakej extrémnej nudy. Jackals dopláca hlavne na fakt, že ide o zúfalo nezaujímavé dielo, ktoré stavia na tom, čo sme videli už miliónkrát a lepšie. Tvorcovia sa ani len nepokúsia pridať niečo navyše. Pokiaľ sa naozaj veľmi nudíte, chcete niečo nenáročné a máte radi home invasion horory, tak snímke asi môžete dať šancu. Ak ale chcete prepracovanejší, kvalitnejší home invasion so zaujímavými postavami, prekvapivými dejovými zvratmi a dokonca čiernym humorom, siahnite radšej po skvelom You're Next od Adama Wingarda a šakalov pokojne nechajte zavýjať v lesoch. 4/10

