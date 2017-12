Z drsnej upútavky k očakávanej adaptácii na kriminálny román od Jo Nesba s názvom Snehuliak srší vražedné tempo

Predstavovať vynikajúceho autora severských kriminálnych príbehov, Jo Nesba, nebude asi veľmi potreba. V jeho šikovne napísaných dielach sa častokrát stretávame s postavou detektíva Harryho Holea, typicky svojrázneho detektíva zo starej školy, ktorý nie je žiadnym dokonalým vzorom ruky zákona. Pije, má svoje ťažké povahové črty, ale to mu nikdy nebránilo v jeho férovosti a zásadovosti. V rovnomennej filmovej adaptácii s názvom The Snowman/Snehuliak, ktorú natočil Tomas Alfredson (Let the Right One In) si hlavnú rolu strihne populárny Michael Fassbender (séria X-Men, Alien), ako vyššie spomínaný Harry Hole.



Detektív v súčasnej dobe vyšetruje prípad zmiznutí a na pomoc mu prichádza nová pracovníčka Katrine Bratt (Rebecca Ferguson). Hole si začne v logických bodoch spájať sled odohrávajúcich sa udalostí a zisťuje, že jeho terajší prípad môže mať súvis s inými doposiaľ nevyriešenými zmiznutiami. Ide o prácu sériového vraha? V slovenských i českých kinách očakávajte premiéru Snehuliaka už 12. októbra (října) 2017.

„Ak existuje vo svete literatúry spravodlivosť, raz bude Harry Hole rovnako populárny a obľúbený ako Harry Potter.“ CNN