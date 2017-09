Twin Peaks se po 25 letech vrátilo na obrazovky a David Lynch se ukázal ve své nejlepší formě (Recenze)

V roce 1990 uchvátil Spojené státy seriál Twin Peaks. Přinesl do té doby něco nevídaného. Kriminální příběh zasazený do úzké komunity jednoho maloměsta, v němž se mísila realita s mysteriózními prvky. Jeho tvůrci byli David Lynch a Mark Frost a bylo tedy předem jasné, že televizní obrazovky uzří do té doby něco nevídaného. Nadšení fanoušci sledovali rozplétání vraždy Laury Palmer a už tehdy se dalo předpokládat, že vzniká kult. Po odhalení vraha a začátku druhé série však sledovanost rychle upadala. Hlavní vinu zřejmě nesl větší počet mysteriózních scén a seriál byl nucen skončit. V poslední epizodě však Laura Palmer slíbila detektivovi Daleovi Cooperovi, že se za 25 let opět shledají. A nebyl by to David Lynch, kdyby své slovo nedodržel. Po dvou dekádách skutečně dorazila třetí série a všichni s napětím čekali, co vše se změní a zda dostaneme zpět tu nepopsatelnou atmosféru Twin Peaks.

Tím nejdůležitějším atributem pro diváky byl fakt, se k seriálu vrátila tvůrčí dvojice Mark Frost a David Lynch. Mistr filmového surrealismu navíc celou třetí sérii sám zrežíroval a nechal se slyšet, že nepůjde o seriál, nýbrž o 18 hodin dlouhý film rozdělený na hodinu trvající epizody. K seriálu se i po neuvěřitelných 25 letech navíc vrátila většina původního hereckého ansámblu. Hlavní otázkou tak zůstalo, zda se seriál vrátí ke svým kořenům nebo ho David Lynch, který tentokrát dostal tvůrčí svobodu, odvede naprosto odlišnou stezkou.

Hned první epizodou byl tento dotaz poměrně průhledně zodpovězen. Zatímco původní dvě řady Twin Peaks se odehrávaly v rámci jedné městské komunity, z níž jsme téměř nevytáhli paty, nová série funguje opačně. Děj se odehrává hned v několika městech napříč Spojenými státy a do Twin Peaks se podíváme jen sporadicky. Příběhová linka je daleko více roztroušená a nejednoznačná. Už od prvního dílu je nám navíc jasně představeno, že tentokrát Lynche nikdo nebrzdil. V seriálu se tak můžete těšit na vize a dlouhotrvající záběry. Celkově hranice mezi realitou a fikcí je zde často umazávána. Atmosféra původního Twin Peaks se nedostavuje ani zdaleka, přesto třetí série nabízí svou vlastní.

David Lynch totiž zřejmě pochopil, že vracet se po 25 letech zpátky k tomu, co fungovalo v 90. letech by bylo obtížné a zřejmě hloupé. Kromě známých tváří má tak nová řada s původním seriálem společné jen pramálo. Snad jen původní soundtrack vám způsobí nostalgickou husí kůži. Z mého pohledu je to dobrý tah. Původní herecké tváře totiž v některých případech působili silně nepatřičným dojmem. Například Andy, kterému v původních sériích role tupce skvěle seděla, na mě nyní působil jako dospělý chlap, který ze sebe jen dělá idiota. Potěšilo mě však, že většina ostatních postav nebyla napsaná tak, aby se chovaly stejně jako před 25 lety. Lidé se mění a čtvrt století nechá stopu v každém. A právě plynutí času a stárnutí je jedním z výrazných symbolů, které do nové řady David Lynch skryl. Shelly Briggs sleduje svoji náctiletou dceru, jak se zamilovává do násilného grázla, stejně jako ona sama, když byla teenagerkou. Dvě z postav umírají na rakovinu a cesta detektiva Coopera ukazuje, jak důležitou veličinou je čas.

Spojení reality a mysteriózních prvků zde však funguje naprosto dokonale. David Lynch upustil svoji fantazii na uzdu a nabídl nám příběh tak komplikovaný a propletený tolika otázkami a symboly, že si troufnu tvrdit, že jde o jeho nejlepší dílo od Mullholland Drive. Jediné, co musíte jako divák udělat, je přistoupit na jeho hru a být trpělivý. Nemám žádné pochyby o tom, že velká část diváků seriál vypne se znuděným výrazem hned v půli první epizody. To by však byla chyba. Nová řada Twin Peaks totiž na televizní obrazovky přináší něco, co tu nikdy předtím nebylo. Dokonale propracovaný scénář vybízí diváka, aby dával pozor a nic mu neuniklo, každou epizodu navíc provází řada otázek, z nichž část nebude možná ani nikdy zodpovězena.

Jediné větší negativum je vizuální stránka. Série je natočena vskutku kvalitně, avšak speciální efekty jsou to jediné, co si nové Twin Peaks přineslo z 90. let. Určité scény působí opravdu směšně a pokud některá z postav odlétá trhanými pohyby ze scény, vypadá to vážně špatně. Těch 18 hodin vám však uplyne jako voda a zároveň dostanete tak nabitý děj, že se nezbavíte otázek ani po několikahodinovém bloumání. Některé odpovědi zná totiž jen David Lynch a myslím, že je jen dobře, že ani tentokrát nedostáváme happy end, který na nás všechno vybalí. Třetí série je konzistentním dílem, které je jedním z vrcholů Lynchovy kariéry. A stejně jako u jeho předchozích děl platí jedna nezměnitelná pravda. Jeho dílo budete buď milovat nebo ho ani trochu nepochopíte a budete se nudit. U Lynche však není podstatné vše pochopit, ale užívat si jeho imaginaci. Ta proměnila třetí sérii Twin Peaks v něco, co nikdo nečekal. V dobrém slova smyslu. 8,5/10

