Akcia, napätie a herecké kreácie Christiana Balea. To všetko a ešte viac obsahuje vynikajúci trailer k pútavému westernu Hostiles

O čo vlastne vo filme pôjde? Western s názvom Hostiles by nás mal zaviesť do roku 1892 a spoločne sa v ňom pozrieme na príbeh legendárneho armádneho kapitána Josepha J. Blockera (Christian Bale). Kapitán len s veľkou nevôľou a odporom nakonec súhlasí, že odprevadí umierajúceho indiánskeho náčelníka (Wes Studi) naspäť k jeho rodnému kmeňu. Obaja musia precestovať dlhú a mimoriadne náročnú cestu z izolovanej armádnej základne v Novom Mexiku až k pastvinám v štáte Montana.



Na strastiplnej púti sa stretnú s mladou vdovou (Rosamund Pike), ktorej rodina bola vyvraždená. Napriek svojím rozdielom musia na tejto namáhavej ceste mnohokrát spojiť svoje sily. O réžiu filmu sa postaral Scott Cooper (Black Mass, Out of the Furnance, Crazy Heart) a okrem Balea, Studiho a Rosamund Pike si v snímke zahrajú aj Adam Beach, Ben Foster, Jesse Plemons, Q’orianka Kilcher. Hostiles si užil svoju premiéru 2. septembra 2017 na Telluride Film Festival. Dátum kinopremiéry síce ešte nepoznáme, ale to by sa malo čoskoro zmeniť. Ako sa vám pozdáva prvá upútavka?





Vyjadri svoj názor na článok 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Odpad! Menej takýchto článkov Super! Viac takýchto článkov Povedz nám, prečo sa ti článok nepáči: Ďakujeme za tvoj názor!

Pomáha nám a autorom pri skvalitňovaní obsahu na stránke.