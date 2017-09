Mamičky Mila Kunis, Kristen Bell a Kathryn Hahn to v pokračovaní komédie Matky na ťahu zase roztočia. Nalákajú šialeným trailerom aj vás?

Rozpočet prvej časti komédie Matky na ťahu sa vyšplhal na 20 miliónov dolárov, ale jej návštevnosť bola vynikajúca, a tak si film celosvetovo zarobil 180 miliónov. Niet preto divu, že tvorcovia investovali aj do jej pokračovania. A Bad Moms Christmas/Matky na ťahu 2 opäť privádzajú na scénu trojicu kamarátok v zložení Mila Kunis, Kristen Bell a Kathryn Hahn. Tentokrát sa budú musieť vysporiadať s chaosom a stresom okolo Vianoc. Práve matky dostávajú počas sviatkov pokoja najviac zabrať - upratujú, varia, zdobia a do toho sa starajú o vlastné rodiny.



Pre naše kamarátky to bude obzvlášť stresové, keďže na návštevu dorazia aj ich matky. Na druhej strane, čo ak ich mami vedia byť rovnako odviazané ako ony sami? Trailer vám jednoznačne napovie, čo týmito slovami myslíme. Herecké trio starých mám tvoria Susan Sarandon, Christine Baranski a Cheryl Hines, no okrem nich vo filme uvidíte aj Jaya Hernandeza, Petera Gallaghera, Justina Hartleya či Davida Waltona. O réžiu sa opäť postará dvojica Jon Lucas a Scott Moore. Slovenská premiéra je naplánovaná na 23. novembra (listopad) 2017. Videli ste prvú časť Matiek na ťahu? Dáte šancu aj dvojke, alebo sa jej oblúkom vyhnete?







