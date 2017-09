V napínavom thrilleri Gerald's Game sa po sexuálnych radovánkach s nešťastným koncom ocitne bezbranná manželka pripútaná k posteli

Za réžiou Gerald's Game stojí Mike Flanagan (Ouija: Origin of Evil, Hush, Oculus) a o scenár sa postaral v spolupráci s Flanaganom Jeff Howard. Vo filme si dve hlavné postavy Jessie a Geralda zahrajú Carla Gugino (The Space Between Us, San Andreas, Watchmen) a Bruce Greenwood (The People v. O. J. Simpson: American Crime Story, Star Trek). Okrem nich ale v snímke počítame aj s hercami, ako Henry Thomas (E.T. The Extraterrestrial), Carel Struycken (Twin Peaks), Chiara Aurelia (Big Sky) či Kate Siegel (Hush). Znalci knižnej predlohy Stephena Kinga už určite tušia, čo nás vo filme bude čakať.



Vám ostatným prezradíme, že sa dejovo v thrilleri Gerald's Game pozrieme na postavy Geralda a Jessie, ktorí sa rozhodli stráviť romantický víkend vo svojom letnom sídle. Sexuálna predohra tejto dvojice sa ale tragicky zvrhne po tom, čo Gerald dostane infarkt a jeho manželka zostáva naďalej pripútaná k posteli. Po čase začína Jessie premýšľať, či sa v izbe nachádza sama, alebo ju niekto z pozadia pozoruje. Ide len o jej bujnú fantáziu, podporenú celou touto šialenou situáciou? Psychika môže s človekom narobiť riadne divy, to je pravda, ale čo keď ju skutočne sleduje neznáme zlo? Premiéra je plánovaná na 29. septembra (září) 2017.





