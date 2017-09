V psychotickom nórskom thrilleri nominovanom na Oscara sa pozrieme na ľubostný vzťah dvoch mladých žien obklopený rúškom mysteriózna

Thelma (Eili Harboe) sa nedávno presťahovala do Osla, kde nastúpila do prvého ročníka na miestnu školu. Vzhľadom na to, že vyrastá s prísnymi a nábožensky zmýšľajúcimi rodičmi, nevie o skutočnom svete prakticky nič. Thelma nie je ako jej rovesníci. Častokrát býva citlivá, zraniteľná a navyše má minimálne skúsenosti so začlenením do kolektívu. Okrem bežných znakov, od ktorých sa odlišuje od svojich spolužiakov, je na nej aj čosi nadprirodzene nezvyčajné. Na škole sa po jednom neobyčajnom incidente spriatelí s mladou Anjou (Kaya Wilkins). Tento vzťah naberá postupom času obrátky a v Thelme sa búri jej náboženské ja, s tým čo cítí k Anje.



Naďalej sa u nej však začínajú prejavovať aj jej neprirodzené stavy, až sa jedného dňa rozhodne vyhľadať lekársku pomoc. Zdravotníci odôvodnia Thelmine problémy epilepsiou, ale nie je za tým aj čosi viac? V snahe o preskúmanie jej problému začne Thelma bádať v tajných zákutiach jej rodu a prichádza k nečakaným zisteniam. Hororovo ladená snímka bola nominovaná na Oscara v kategórii najlepší cudzojazyčný film. Za réžiou filmu stojí Joachim Trier a na scenári sa okrem Triera podieľal aj Eskil Vogt. Filmová premiéra je plánovaná na 15. septembra 2017.





