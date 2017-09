Stanica CBS pripravuje seriál L.A. Confidential založený na knižnej predlohe od Jamesa Ellroya

V roku 1997 dostali fanúšikovia filmu noirovú detektívku odohrávajúcu sa v 50. rokoch s názvom L.A. Confidential, ktorá si z odovzdávania cien Oscar odniesla 9 nominácií a 2 výhry. Na čele snímky stáli hollywoodske hviezdy, ako Kevin Spacey, Russel Crowe, Guy Pierce či Kim Basinger. Televízna stanica CBS by mala na obrazovky priniesť seriálovú podobu podľa knižnej predlohy od spisovateľa Jamesa Ellroya, podľa ktorej bol natočený aj rovnomenný film.



Na miesto producenta bol dosadený Arnon Milchan, ktorý sa postaral aj o pôvodné L.A. Confidential, no aj filmy, ako napríklad Revenant, Birdman či 12 Years a Slave. Jeho kolegom bude Jordan Harper, producent seriálu Gotham. V skutočnosti bol koncept spracovania snímky na seriálovú podobu navrhnutý už krátko po jej premiére v roku 1997. Natočená bola dokonca aj pilotná časť v hlavnej úlohe s Kieferom Sutherlandom (Dark City) a Ericom Robertsom (Runaway Train), no pokračovania sa vtedy nedočkala. Obsadenie seriálu zatiaľ nie je známe, rovnako ako to, kto zasadne na režisérsku stoličku.



Myslíte, že seriál zostane vo vodách priemernosti, alebo sa mu podarí preraziť, rovnako ako sa to podarilo jeho filmovému predchodcovi?





Vyjadri svoj názor na článok 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Odpad! Menej takýchto článkov Super! Viac takýchto článkov Povedz nám, prečo sa ti článok nepáči: Ďakujeme za tvoj názor!

Pomáha nám a autorom pri skvalitňovaní obsahu na stránke.