Thor: Ragnarok potvrdzuje svoju štýlovosť a farebnosť sériou nádherných plagátov. Bude tretí Thor zároveň aj tým najlepším?

Do premiéry očakávanej komiksovky s názvom Thor: Ragnarok ostávajú v tejto chvíli ešte necelé dva mesiace, je teda viac ako pravdepodobné, že sa záverečná marketingová kampaň už onedlho rozbehne na plný plyn a pokúsi sa nás nahnať do kina v čo najväčšom počte. Kým sa tak ale stane, môžeme si vychutnať naozaj štýlovú osmičku celkom nových plagátov, ktoré opäť raz potvrdzujú skutočnosť, že sa okrem akcie a zábavy dočkáme aj poriadnej porcie lákavého farebného vizuálu. Snímka vtrhne na naše strieborné plátna 2. novembra/listopad (v Čechách už 26. októbra/října) 2017 a pokiaľ sa o nej chcete dozvedieť všetko podstatné, vstúpte už klasicky do tohto vlákna. Tešíte sa na tretieho Thora?

