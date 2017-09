Úvodný diel slovenského Komisára Rexa neurazil, ale v žiadnom prípade ani neohúril. Mali by ste si na neho nájsť čas?

Viacerí z vás (hlavne čitatelia narodení začiatkom 90. rokov) si dobre spomínajú na kultového Komisára Rexa. Na tomto u nás kedysi veľmi populárnom rakúsko-nemeckom seriáli vyrástla celá jedna generácia. Určite nemôžeme hovoriť o žiadnej špičkovej kriminálke, ale narovinu si treba priznať, že starý Komisár Rex je skrátka nostalgickou záležitosťou, a tak je jasné, že si tieto pozitívne spomienky nechcel nikto z nás pokaziť. Po tom, čo Televízia Markíza oznámila, že plánuje vlastnú verziu Komisára Rexa, sme zostali v určitom pomykove, ale povedali sme si, že dáme tejto novinke šancu. Ako teda dopadol prvý diel?



Úprimne, vzhľadom na slovenskú seriálovú scénu nemôžeme vravieť o žiadnej katastrofe. Sympatický Juraj Bača sa do role hlavného inšpektora jednoznačne hodí, s verným Rexom tvorí vynikajúce duo a treba povedať, že miestami naozaj ťahajú celý seriál. Taktiež tejto novinke nemožno uprieť ani občasné záblesky napätia a úsmevného humoru, ktorý skutočne častokrát padne na úrodnú pôdu. Ale v žiadnom prípade nejde o dieru do sveta. Pokiaľ ste už dávno zanevreli na televíziu ako takú a viacmenej ju využívate iba k občasnému sledovaniu, pričom väčšinu vašej obľúbenej seriálovej zostavy tvorí Netflix či HBO, Rex u vás nemá šancu uspieť.





Počas sledovania vás dozaista nejedenkrát zarazí svojím amaterizmom (ten efekt s výbuchom bol riadne faux pas a rovnako aj Rexov skok cez CGI "sklo" v úvodných sekundách), nelogickými krokmi niektorých postáv (prečo by policajt kázal psovi pred útokom na páchateľa počkať vzadu - Rex bol predsa známy tým, že na zloduchov skákal zo zálohy a tak častokrát zachránil svojho majiteľa) a pár nadbytočnými scénami.



Po chvíľke smútenia za starým pánom sa našťastie v psovi prebudí jeho vrodená dobrodružnosť a prefíkanosť v momente, keď si otvorí dvierka svojej klietky a utečie - to je Rex, ktorého poznáme. Rex, ktorý tak veľmi rád vymýšľa a nebojí sa zločincov naháňať cez všetky prekážky (viď záver). Seriál sa nielenže inšpiroval starým Komisárom Rexom, ale miestami ho aj celkom dôverne kopíroval. Hlavný vyšetrovateľ je kľúčovým vykonávateľom spravodlivosti, Rex mimoriadne inteligentným a vytrvalým psím pomocníkom, no a Latinák, Bačov kolega, vyniká v tom, čo vie práve najlepšie. So svojím účesom a vystupovaním zo seba humorným spôsobom robí mierne trafeného policajta (spomeňte si, že aj v pôvodnom Komisárovi Rexovi bol kolega hlavného detektíva tak trochu mimo).





Síce sme si počas hodinovej stopáže úvodnej časti "užili" aj približne 20 minút reklamných spotov, veríme, že si nový Rex svojich fanúšikov nájde. Pokiaľ patríte k tým, ktorí frčia na špičkovej, vysoko-rozpočtovej tvorbe zo zahraničia, podobný typ seriálu vás nemá príliš šancu zaujať. No ak nie sú vaše nároky ešte tak vysoké, pokojne dajte Rexovi šancu. V prípade, že by sme mali prvú časť ohodnotiť, išlo by o priemernú záležitosť. Takú, kvôli ktorej sa už náročnejší divák k seriálu pravdepodobne nevráti, ale zároveň si ani nebúcha po hlave z dôvodu strateného času. Markíza to skúsila a jej pokus dopadol v rámci možností dobre. A ako sa úvodný diel páčil vám? Budete Rexa sledovať aj naďalej? Alebo vám jedna časť stačila?