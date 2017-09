Z plánov Warneru na filmy, v ktorých sa má objaviť Joker, je dopletený aj samotný Jared Leto

Ak ste poriadne dopletení zo všemožných plánov a informácií, ktoré obkolesujú budúcnosť DCEU, nezúfajte, nie ste totiž jediní. S vami je v tom aj Jared Leto, ktorý si nie je úplne istý tým, v ktorých filmoch sa ako Joker ešte objaví. Určite vám totiž neuniklo to, že Warner Bros. plánuje film o Jokerovom origine, ktorý natočí Todd Phillips (The Hangover) a produkovať ho bude legendárny Martin Scorsese. Háčik je však v tom, že spomínaný film by nemal byť súčasťou rozrasteného superhrdinského univerza, pričom štúdio zháňa herca, ktorý by dokázal zosobniť Jokerove mladšie obdobie. Leta by sme však mali vidieť v Suicide Squad 2 a Gotham City Sirens spolu s Harley Quinn v podaní Margot Robbie. Kto však bude Jokerom vo Phillipsovej snímke netušíme (štúdio poškuľuje po Leovi DiCapriovi) Nižšie si už pozrite Jaredovu úsmevnú odpoveď.

