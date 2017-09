Hollywoodske hviezdy, ktoré si užívajú natáčanie sexuálnych scén, nehanbia sa nahé pred kamerou a radi experimentujú

Pokud byste se zeptali hollywoodských hvězd, jaké pocity měly při natáčení té či oné sexuální scény, většina z nich by se vyjádřila, že to bylo trapné, nepříjemné nebo že to braly čistě z profesionálního hlediska. Ať se jim to líbí, nebo ne, asi jen těžko můžeme zapírat očividný fakt, že sex prodává a svlečené herečky či herci mohou výrazně zvýšit návštěvnost filmů. Po nahotě je silná poptávka, a proto se v posledních letech staly sexuální scény ve filmech spíše pravidlem než výjimkou. I přesto si spousta hvězd drží v tomto ohledu čistý štít a točit milostné scény odmítají po celou svoji kariéru. Dnes se však budeme věnovat přesně opačnému spektru hollywoodských hvězd. Vybrali jsme desítku hereček a herců, kteří si natáčení sexuálních scén užívají a nebojí se před svými protějšky před kamerou svléknout.

Jake Gyllenhaal

Pokud jste viděli již vícero filmů, v nichž účinkuje tento americký oblíbenec, pravděpodobně jste si povšimli, že milostné scény nejsou něco, čemu by se vyhýbal. A přestože on sám přiznal, že natáčení sexuální scény s Annou Hathaway ve filmu Love & Other Drugs bylo striktně profesionální, ve většině ostatních případů k tomu přistupoval s odlišnou filozofií. S herečkami se vždy rád dohodne na tom, že před natáčením otevřou pomyslné dveře, které po něm zase zavřou a díky tomu si mohou scénu i užít. Gyllenhaal při jednom rozhovoru také řekl: „je sexy, když tohle natáčíme“, čímž jen dokazuje, že mu milostné scény rozhodně nevadí.

Natalie Portman

Toto jméno vás v takovém seznamu možná trochu překvapí. Tato herečka totiž dlouhá léta působila jako jedna z nejkonzervativnějších postav Hollywoodu. Za poslední roky se však více uvolnila a natáčení milostných scén už pro ni není vůbec žádným problémem. Obzvláště zapamatovatelná je scéna z Black Swan s Milou Kunis. Natalie Portman se o ní vyjádřila, že v té době tak trochu hledala sama sebe a milostné scény s Milou Kunis jí dopomohly nalézt její vlastní sexuální záliby. Zajímavý je i fakt, že Portman později natočila milostnou scénu s manželem Mily Kunis (Ashton Kutcher) pro film No Strings Attached.

Ryan Reynolds

Ryan Reynolds je sice ženatý s krásnou Blake Lively, avšak to neznamená, že by se vyhýbal natáčení milostných scén s jinými ženami. Obzvláště známá je jeho zákulisní příhoda z natáčení Change-Up s Olivií Wilde. Krásná herečka ho při natáčení sexuální scény odzbrojila natolik, že jen zíral na její prsa a dle vlastních slov v tom momentě zapomněl nejen svůj aktuální text, ale text ke všem filmům, které kdy točil.

Anna Paquin

Anna Paquin se v roce 2010 vdala ze svého kolegu Stephena Moyera ze seriálu True Blood. Tento sňatek přinesl dvojici jistou výhodu. Na place totiž museli často participovat ve společných sexuálních scénách, což jim však samozřejmě nevadilo. Pár, který má už nyní dvě děti se před kamerou nikdy nestyděl a díky tomu, že se znají z vlastního intimního života věděli, co si mohou navzájem dovolit a co ne a natáčení se tak stalo příjemnou zábavou.

Zac Efron

Zac Efron byl svůj čas idolem náctiletých dívek. Plakáty s ním měly stovky tisíc mladých slečen vylepené na zdech, ale herec choval náklonnost ke kolegyni z branže – Heather Graham. V několika rozhovorech přiznal, že ho velmi přitahovala a není se tedy čemu divit, že společné natáčení milostné scény pro At Any Price, ho velmi znervózňovalo a těšilo zároveň. Po natáčení se nechal slyšet, že byl do Heather vždy zamilovaný a filmování té scény pro něj bylo velmi surreální.

Julianne Moore

Pokud bychom měli vybrat herečku, která by filmování milostných scén mohla učit, jedním z tipů by rozhodně byla Julianne Moore. Od roku 1997 a filmu Boogie Nights se před kamerou nikdy nestyděla a má za sebou spoustu sexuálních scén. Ve snímku Maps To The Stars si střihla ženu užívající si sexu na zadním sedadle auta. Pět let předtím si užívala lesbických hrátek s Amandou Seyfried ve filmu Chloe a tak dále. A jelikož herečky vždy dopředu tuší, do čeho jdou, je zřejmé, že se Julianne Moore nebojí experimentovat a svědčí o tom počet milostných scén, které absolvovala.

Billy Bob Thornton

Pokud jste viděli snímek Monster’s Ball, dost možná pořád nemůžete zapomenout na milostnou scénu Billyho Boba Thorntona s Halle Berry. Intimní okamžik, který oba prožili před kamerou, je dosud velmi diskutovaný a objevují se i dohady, že šlo o skutečný sex. To jsou s největší pravděpodobností jen klepy, ale nezpochybnitelnou skutečností je, že si Thornton užil tak jako tak každou minutu natáčení. Pro deník Huffpost totiž uvedl: „Když jsem vyrůstal, samozřejmě jsem nevěděl, kdo to je Halle Berry, ale kdybych to věděl, scénář k Monster’s Ball bych okamžitě sepsal já sám.“ Jeho tehdejší manželce, Angelině Jolie, která je známá pro svou žárlivost, se to samozřejmě nelíbilo. Možná i toto přispělo k rozvodu, který přišel rok po premiéře filmu.

Reese Witherspoon

Reese Witherspoon je herečka, která dle amerických bulvárních plátků vyhledává způsoby, jak šokovat divácké obecenstvo. A něco pravdy na tom rozhodně bude. Vzpomeňme na výraznou sexuální scénu plnou drog ve snímku Wild. Herečka magazínu Vogue řekla, že chtěla, aby scéna vypadal opravdově a syrově. Witherspoon totiž údajně už delší dobu pracuje na tom, aby ze sebe setřásla cedulku filmového zlatíčka, kterou si za ta léta stihla vytvořit. Milostné scény tedy přijímá bez námitek a očividně se nevyhýbá ani experimentování. Naposledy jsme ji tak mohli vidět v lesbické scéně se Sofií Vergara v Hot Pursuit.

Robert Pattinson

Předtím, než se Robert Pattinson stal díky sérii Twilight skutečnou hvězdou, mohl více experimentovat, aniž by si poničil svůj veřejný obraz. Mluvím konkrétně o snímku Little Ashes. Pattinson měl před kamerou předstírat orgasmus, ale jelikož si pokaždé připadal, že přehrává, rozhodl se vzít věci do vlastních rukou – doslova. Magazínu Hollywood Life přiznal, že před kamerou uspokojil sám sebe a jeho výraz při orgasmu je tak navždy zaznamenán. V tomto případě můžeme tedy bezpečně říci, že se Robert před kamerou skutečně nestydí.

Laura Prepon

Tuto herečku znáte nejspíše především ze seriálu Orange is The New Black. A pokud jste někdy přemýšleli, jak asi probíhá natáčení jejích milostných scén s Taylor Schilling, věřte, že ve velmi dobré atmosféře. Ženy jsou velmi dobrými kamarádkami a podle Laury Prepon mezi nimi funguje skvělá chemie, která jim dovoluje natáčet milostné scény a cítit se přitom komfortně. Už během jejich první milostné scény, která se odehrávala ve sprše, proběhlo podle Laury všechno hladce a obě se přitom dobře bavily.