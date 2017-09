Belošskú a černošskú rodinu spoja hrôzy vojny, no obe ohrozuje brutálne nenávistná spoločenská situácia

Režisérka a scenáristka Dee Rees (Pariah) so svojou temnou drámou Mudbound už zožala slávu na festivale Sundance a my sa tomu po prvom traileri ani nečudujeme. Film nám ukáže príbeh dvoch úplne odlišných rodín na pozadí 2. svetovej vojny, zdieľajúcich jeden pozemok, ktoré postupne spája nebezpečné priateľstvo ich dvoch mladých členov. Navrátilcov z frontu. Tento krehký vzťah však narúša prítomnosť surovej spoločenskej hierarchie, ktorá ohrozuje nielen černochov, ale aj belochov, ktorí ich odmietajú diskriminovať.

V snímke uvidíme známe tváre, ako Rob Morgan (Daredevil, Stranger Things), Jason Clarke (Dawn of the Planet of the Apes), Garrett Hedlund (Trója), Carey Mulligan (Drive, The Great Gatsby), Jonathan Banks (Breaking Bad) či Jason Mitchell (Straight Outta Compton, Kong: Skull Island). Už z ukážky vidno, že pôjde o skutočne skľučujúci komorný zážitok so špinavou atmosférou amerického juhu a veríme, že sa nám snímka bude páčiť rovnako ako kritikom. Na Netflixe ju uvidíme už 17. novembra (listopad).