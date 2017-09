Dráma Only the Brave rozpovie skutočný príbeh hasičov, ktorí obetovali životy v boji s požiarom. Navnaďte sa pútavým videom zo zákulisia

Hviezdne obsadená dráma Only the Brave, ktorá nám pod dohľadom režiséra Josepha Kosinskiho (TRON: Legacy, Oblivion) rozpovie skutočný príbeh elitných hasičov z leta roku 2013 a odhalí ich boj proti ničivému požiaru, vstúpi do našich kín už tento mesiac. Po nedávnom oficiálnom a zároveň skutočne lákavom traileri však štúdio Columbia Pictures zverejnilo celkom nový featurette (pod textom). No a ten okrem ďalších doposiaľ nevidených záberov ponúka aj zaujímavý pohľad do samotného zákulisia, vďaka ktorému sa dozvieme, ako prebiehalo natáčanie a čo všetko vlastne taká práca hasiča obnáša. Premiéra snímky je naplánovaná na 21. septembra (září) 2017 a pokiaľ sa o nej chcete dozvedieť viac, klikajte sem. Zájdete na Only the Brave do kina?

