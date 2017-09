Svet Marvelu: Ako sa Hulk dostal na planétu Sakaar, do akého časového obdobia je zasadený tretí Thor a kto bude jeho nová láska?

Dni do príchodu veľkolepej premiéry komiksovky Thor: Ragnarok sa odsýpajú pomaly, ale isto. Po synopsií a spoznaní sa s postavami sme dostali aj plnohodnotné trailery a veľkú porciu promo obrázkov či plagátov, takže v tomto smere máme film celkom značne pokrytý. Naskytujú sa však otázky ohľadom časovej línie či samotného zasadenia snímky do rozbehnutého marvelovského univerza. Ak patríte medzi tých, ktorí kladú dôraz na detaily alebo ich už len z princípu zaujíma samotný komiksový svet, možno ste narazili na pár nejasností - univerzum má problémy už s vyššie spomenutou časovou líniou, ktorá nemusí dávať jasný zmysel. Otázkou je, či sa fanúšikovia o tento problém zaujímajú, alebo im to je na druhú stranu prakticky jedno a radi si užívajú jednotlivé projekty naplno bez zbytočného dumania.

Pravdou je, že každý rok v kinách vidíme viacero filmov Marvelu, ktoré sa odohrávajú vždy v inom období. Ako príklad si môžeme zobrať snímky Incredible Hulk, Thor či Iron Man 2, ktoré sa odohrávajú v podstate v rovnakom čase, hoci sa v kinách premietali v trojročnom rozpätí. A zosúladenie jednotlivých príbehov dá tvorcom niekedy celkom zabrať. Nás však zaujíma tretí Thor a jeho zasadenie v tejto pomyselnej časovej rovine. Vieme, že sa Asgarďaň nejaký čas túlal po vesmíre a Civil War prakticky vynechal, keďže sme jeho postavu videli len v komickom promo videu o jeho nažívaní s kamarátom Darrylom, ktoré s dejom vôbec nesúviselo.

Čo však na zasadenie projektu Thor: Ragnarok do MCU povedali zmätení tvorcovia? „Film sa neodohráva päť minút po Ultronovi. Skôr pár rokov neskôr (odhadujeme asi dva roky). A koná sa, no... ťažko povedať. Udalosti na časovej línií sa odohrávajú jedna na druhej, predovšetkým vo Fáze 3. Nie sú tak logicky prepojené ako Fáza 1. Thor je zasadený do určitého obdobia spolu s Civil War či Spider-Man: Homecoming.“

Dejová línia však nie je jediným problémom MCU. Spolu s vydaním prvej ukážky tretieho Thora sa naskytla aj otázka, ako sa Hulk dostal do vesmíru skôr, než samotný Thor. Poďme však pekne poporiadku. Film sa otvára sekvenciou, v ktorej vidíme Thora držaného ako väzňa v Muspelheime. Ten sa však prekonaním ohnivého démona dostane zo spárov vodcu menom Surtur a vracia sa na Asgard po tom, čo sa dopočuje o zvláštnom a problematickom vládnutí svojho otca Odina, len aby zistil, že ide v skutočnosti o Lokiho. Asgard sa stane ohrozeným a zraniteľným, čo využije mocná Hela, bohyňa Smrti, vo svoj prospech. Medzitým preskakujeme z planéty na planétu - Thor v spolupráci s Lokim sa vydávajú za Doctorom Strangeom a následne je Thor odprataný na Sakaar, kde je prinútený bojovať s Hulkom. Toho víta ako svojho kamaráta.

Pri sledovaní Civil War ste si asi všimli, že chýba nielen Thor, ale aj Hulk. Nebezpečný Hulk má v tomto čase rozbehnutú vlastnú dejovú líniu a je pravda, že od jeho posledného boja prešli približne dva roky. Po skončení veľkolepého a epického súboja s Ultronom sme videli Hulka sediaceho v Quinjete, ktorému bol adresovaný telefonát od Black Widow. Hulk odpovedal, no ani hrejivé slová ho neprinútili k tomu, aby sa vrátil a namiesto toho odstrihol linku a vydal sa preč do neznáma.

Obrázok s ostrihaným Thorom odetým do gladiátorského kostýmu asi viacerým z vás napovie, kam sa to Hulk dostal. Ako je však možné, že sa Quinjet dostal tak ďaleko od domovskej planéty? Sakaar je síce vzdialený, no odpoveď na túto otázku nám veľmi pravdepodobne leží pred očami celý čas, a to rovno v traileri.

Dobre si obzrite oblohu Sakaaru nad arénou a všimnite si červie diery, ktoré sú akýmsi otvorom pre vesmírny odpad dopadajúci práve na povrch tejto planéty. Thor sa na ňu dostal práve touto cestou a nám je viac než zrejmé, že Hulk narazil na podobnú cestu, hoci to mohlo byť nechtiac. Červie diery nie sú pre MCU ničím výnimočným, čo ste sa mohli presvedčiť už vo viacerých predošlých filmoch. A hoci sme na určité veci zvyknutí, na druhú stranu nás však čaká zmena. Thor: Ragnarok, teda predovšetkým jeho koniec, má byť pre Thora ako postavu kľúčovým. Hovorí sa, že sa dostaneme do bodu, odkiaľ niet návratu. Čo to ale znamená? Trailery a ukážky predsa vyzerajú ako farebné komiksové dobrodružstvo.

Režisér Taika Waititi a rovnako tak vedenie Marvelu k Ragnaroku priraďujú slová ako apokalypsa, alebo smrť bohov MCU - s ukončením Fázy 3 sa to ako celok poberá k novému zajtrajšku. Rovnakú víziu má aj Waititi, ktorý hovorí, že keď je Thor vo svojom filme hotový, stáva sa z neho úplne iná postava, než akú ako fanúšikovia poznáme. Takže môžeme bez sporu povedať, že Ragnarok bude zmenou u prinajmenšom jedného z Avengerov. Thor v prvom akte snímky príde o svoje schopnosti a aj keď sa bude dej formovať podľa klasickej superhrdinskej formulky, zostáva nám dumať nad tým, ako Thor dokáže zabrániť Ragnaroku, teda vyššie predstavenej smrti bohov. Záver ostáva otázkou a bude jedným z mostíkov k dvojici filmov Avengers, respektíve pripravovanej Fázy 4.

Waititi sa s fanúšikmi podelil aj o svoj osobný náhľad: „S Thorom sa udeje veľa rôznych vecí. Viem, že veľa ľudí chcelo vidieť námet Ragnaroku aj na veľkom plátne. A veľké množstvo z nich chce spoznať jeho pravý význam aj vo filmovom spracovaní. Pre mňa je to celé ako rozkladanie skladačky a následne jej stavanie, ale už v odlišnom štýle. Do Ragnaroku som v podstate dal veľkú časť seba samého. Myslím tým to, čo robíme s našou hlavnou postavou a príbehom samotným. Ale v určitej prespektíve je výsledok tejto premeny oveľa zaujímavejší a vzrušujúcejší. Z neho už nebude možnosť vrátiť sa späť.“

MCU toho v priebehu rokov urobilo skutočne veľa, no pravdou je, že sa vyhýba dráme ako takej a romantické vzťahy trochu kladie bokom. Áno, dostali sme síce sladkú vsuvku medzi Natashou Romanoff a Hulkom, avšak nás zaujíma aj vzťah Thora a jeho priateľky Jane Foster (Natalie Portman). Spolu sme ich už hodnú chvíľu nevideli, ale treba uznať, že tvorcovia myslia aj na odvrátenú stranu mince. V Ragnaroku by sme sa mali dozvedieť, prečo sa pár rozišiel a ako vyzerá ich vzťah teraz. Musíme ale doplniť, že Thor je z Valkyrie v treťom filme viac než len očarovaný a po jednom z rozhovorov s Chrisom Hemsworthom sme zistili nasledovné:

„Je to akoby Thor stretol svojho hrdinu! Je do nej šialene zamilovaný - vďaka jej histórií a vlastne aj kvôli faktu, že je Valkyrie. Ale je to krásna žena a Thor sa pri nej cíti trochu nesvoj. Ak by chcela, dokáže si ho podať ako nikoho. S Jane to bol však trochu iný prípad. Myslím tým úplne odlišnú náklonnosť a lásku. Takže aj táto myšlienka bola jednou z tých zaradených v kolónke 'Ako môžeme tohto Thora odlíšiť od tých predošlých?'“ Aj tu je viditeľné, že tvorcovia majú úmysel nasmerovať Thora na iné chodníčky a nekrúžiť okolo toho istého príbehu s takmer totožnou zápletkou.

Natalie Portman si je istá, že s Thorom skončila na plnej čiare. Thor má jednoducho záujmy niekde inde a toto je jedna z ciest, ako uzatvoriť predošlý vzťah. Koniec koncov, Valkyrie môže byť postavou, ktorú filmová séria Thora potrebuje. Ako bude informácia o rozchode adresovaná divákom a fanúšikom? Podľa Hemswortha a Portman to bude celkom zábavné, čo v nás vzbudzuje jednak záujem ale aj rôzne otázky: „Ehm, bolo to... bola to slušná zábava hovoriť o tom, akoby sa vzťah s Jane mohol ukončiť (smiech).“

Podotkneme ale, že Taika Waititi je režisérom, ktorý preferuje komédiu (čo potvrdil v rozhovore samého so sebou, ale aj v jeho predošlých projektoch), než by sa mal vydať do dramatických vôd. Ukážky hovoria jasnou rečou - Thor: Ragnarok bude farebnou a zároveň odľahčenou komiksovkou plnou zábavy, čiže je viac než jasné, že sa rozchod s Jane nebude niesť v slzách. Interpretovať si to už môžete podľa seba. Nakoniec, keď pracujete s hercami, ako Mark Ruffalo, Jeff Goldblum, Chris Hemsworth či Tom Hiddleston, nehovoriac o postavách, ktoré hrajú a tom, v akom vtipnom svetle sa ukázali v predošlých filmoch, musíte jednoducho rátať s tým, že dôjde predovšetkým na humor.

Chris Hemsworth však nie je hercom, ktorý sa stal hviezdou zo dňa na deň. Často na sebe tvrdo pracoval a Thora si napokon zahral až osemkrát, k čomu bola potrebná riadna fyzická premena. Predpokladá sa, že Ragnarok má veľké šance prekročiť miliardy dolárov a Chris na túto rolu jedol denne asi každé dve hodiny. Jeho svaly s premenami začínajú mať problémy, čo vyústilo až k ich samovoľnej triaške, čo si všíma aj samotný herec. V jednom rozhovore na túto poznámku odpovedal, že sa správajú, akoby mali vlastnú myseľ. Herec pred natáčaním cítil určitú formu strachu, no ten sa prebíjal s pocitom sebavedomia. A čo jeho vlasy? Ostrihaný Chris musel nosiť asi v 30% celkového času natáčania parochňu, čo nepatrilo medzi “jeho najšťastnejšie dni“, keďže kvôli nim musel vstávať o piatej ráno.

Thor: Ragnarok sa dovalí do sál kín už čoskoro a naše očakávania sú značne vysoké. Dúfame, že sa budeme v kinách baviť aj my, a to už pri premiére, ktorá nás čaká 2. novembra 2017. Viac informácií o Thorovi nájdete už tradične v tomto vlákne. Nezabudnite si pozrieť zbierku čerstvých plagátov a na samotný záver pripájame aj IMAX-ový plagát, ktorý uzrel svetlo sveta len nedávno.