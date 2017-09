Tvorcovia hororu Get Out či drámy Malcolm X nakrútia príbeh černošského policajta, ktorému sa podarilo infiltrovať do Ku Klux Klanu

Jordan Peele zodpovedný za vynikajúci horor Get Out spojí sily s ďalším výrazným tvorcom, ktorý vo svojich filmoch tiež často reflektuje tematiku rasizmu. Nebude to nikto iný, ako Spike Lee, tvorca filmov, ako Chi-Raq či Malcolm X. Obaja by sa mali podieľať na projekte Black Klansman, kde by si mal hlavnú úlohu strihnúť John David Washington, syn Denzela Washingtona. Spike Lee plánuje snímku režírovať, Peele bude dohliadať ako producent.

Black Klansman nám vyrozpráva skutočný príbeh afro-amerického policajta Rona Stallwortha, ktorému sa v roku 1978 úpešne podarilo infiltrovať do Ku Klux Klanu. Počas telefonického rozhovoru dokázal predstaviteľov KKK natoľko presvedčiť o svojom rasizme, že mu bolo prisľúbené miesto v organizácii. Stallworth však namiesto seba poslal belošského kolegu, ktorý sa následne stal hlavou bunky Ku Klux Klanu v Colorado Springs a úspešne zvnútra sabotoval ich aktivity. Snímka bude vychádzať z autobiografickej Stallworthovej knihy a scenár napíšu Charlie Watchel a David Rabinowitz, pomocnú ruku podá aj samotný Spike Lee či Kevin Willmont. Peele a Lee na projekte pracujú už dva roky, dúfajme teda, že sa im Black Klansman podarí doviesť do zdarného konca.