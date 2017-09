50 odtieňov slobody ukazuje prvé zábery vrátane svadby, erotiky a zabíjania. K lacnému sexu tak pribúda aj akcia a zbrane

Dosť neočakávane vyšiel prvý oficiálny teaser pre 3. časť erotickej trilógie 50 Shades. Záverečný diel nesie slovenský názov 50 odtieňov slobody. V záberoch nižšie môžeme vidieť niečo zo soft erotiky, pár sexuálnych pomôcok, bohatstvo pána Greya a na počudovanie aj zbrane a nejaké tie výstrely. Len ťažko vám niekto z redakcie prezradí, či sa snímky držia kníh, no ak áno, musí to byť slušný bordel. Séria sa totiž transformovala z romantickej erotiky v úbohý pokus o erotický akčný thriller. Tentoraz už Jakuba (benneho) asi na trojku skrz recenziu do kina nedostaneme. Premiéra Fifty Shades Freed je naplánovaná na 8. február 2018, 6 dní pred Valentínom. Réžie sa opäť uchopí James Foley, ktorý sa postaral aj o predošlú časť.

