10 filmov, ktoré chystá alebo určite natočí Leonardo DiCaprio. Stane sa Jokerom, Tarantinovým vrahom alebo americkým prezidentom?

Leonardo DiCaprio sa v posledných rokoch herecky trochu utiahol. Začal sa venovať záchrane našej planéty, angažoval sa v rôznorodých dobrovoľníckych činnostiach, vystupoval na zasadnutiach OSN, stretával sa s hlavami štátov a natočil o tom všetkom aj dokument. Pred kamerami sa poriadne naposledy objavil pred viac ako tromi rokmi. Bolo to pre Revenanta, kedy si konečne siahol na vytúženého Oscara. My sme však už nesmierne hladní a Leo to vie, keďže sa chystá natáčať jeden film za druhým. Čo nás teda čaká? V prípade, že by Leo eventuálne natočil všetky snímky zo zoznamu nižšie, okrem iného by sme sa dočkali 5 biografických a 2 filmov podľa skutočných udalostí.

1. Sam Phillips: The Man Who Invented Rock ‘N’ Roll od Petera Guralnicka

Tak znie dielo, podľa ktorého sa natočí biografická snímka o legendárnom Samovi Phillipsovi. A hrať ho nebude nik iný než oscarový Leonardo DiCaprio. Hollywood Reporter prišiel so správou, že Leo bude ako produkovať, tak hrať, presne pred rokom, no zatiaľ nevieme, kto sa postará o scenár a réžiu. Kto by mal podľa vás DiCapria najbližšie zrežírovať a akých hercov by ste chceli vidieť po jeho boku?



Sam Phillips bol obrovský muž, ktorý toho pre hudbu, obzvlášť Rock’n’Roll, urobil mnoho. Pomáhal mnohým hviezdam vrátane Elvisa Presleyho a taktiež objavil pár skutočne talentovaných a úspešných hudobníkov, ako napríklad Johnnyho Casha či Carla Perkinsa. Mal vlastné štúdiá, bol producentom, muzikantom, biznismenom a človekom, o ktorom by sa dobrý film rozhodne dal natočiť.



2. Biografia Leonarda da Vinciho

Paramount Pictures si 7-cifernou ponukou zabezpečilo práva na filmovú adaptáciu knihy Waltera Isaacsona a predčili tak aj Universal, ktorý mal o práva záujem tiež. Isaacsonova kniha je biografickou prácou o Leonardovi da Vincim a toho vo filmovej adaptácii nestvárni nik iný ako jeho menovec Leonardo DiCaprio. Herec sa zároveň ujme úlohy producenta. Práva na sfilmovanie knihy boli predané ešte pred jej samotným vydaním. To je naplánované na 17. októbra 2017.

Túžba Lea DiCapria stvárniť na filmovom plátne svojho renesančného menovca nie je žiadnou náhodou. Jeho matka tvrdí, že DiCaprio bol pomenovaný práve po slávnom vynálezcovi a umelcovi. Myšlienku vraj dostala v momente, keď pocítili prvé kopnutie nenarodeného syna na výstave diel da Vinciho v Uffizi galérii vo Florencii.

Walter Isaacson je svetoznámy autor zodpovedný za biografie veľkých myslí ako Albert Einstein, Steve Jobs či Benjamin Franklin. Jedna z jeho kníh bola adaptovaná pre National Geography pod názvom Genius. V nej si Alberta Einsteina zahral vynikajúci Geoffrey Rush.



3. Biografia Theodora Roosevelta

Teddy Roosevelt viedol dobrodružný život. Kariére prezidenta predchádzalo detstvo plné chorôb, štúdium na prestížnej univerzite i úspešná vojenská služba, Roosevelta navyše preslávili aj dobrodružné výpravy, reformy a zákony o zachovaní pralesov a ochrane živočíchov, čo je téma, ktorá je DiCapriovi mimoriadne blízka. Rozhodne preto bude zaujímavé sledovať, akú etapu zo života slávneho prezidenta Martin Scorsese pre svoj nový projekt vyberie.

Nejde pritom o prvú snahu známej dvojice o sfilmovanie Roosveltovho života. Ešte v roku 2005 mal Scorsese s DiCapriom rozbehnutý rovnaký projekt, a ten mal, podobne ako plánovaná snímka, vzniknúť pod záštitou Paramount Pictures. Film mal byť natočený na motívy knihy The Rise of Theodore Roosevelt, za ktorú získal spisovateľ Edmund Morris Pulitzerovu cenu. Napokon sa však od projektu upustilo, po 12 rokoch má teda Scorsese ďalšiu príležitosť dostať Roosveltov príbeh na filmové plátno.

Theodor Roosevelt (1858-1919)



4. The Black Hand

Dej bude vychádzať zo zatiaľ nevydanej knihy Stephana Taltyho. Tá bude hovoriť o skutočnom príbehu istého človeka a jeho osobného boja s organizovaným zločinom v Amerike. Magazín Deadline uverejnil správu o tom, že si Leo zahrá ústrednú postavu, a teda newyorského policajta Josepha Petrosina, pričom by mal snímku aj produkovať. Adaptácie sa ujalo štúdio Paramount. To momentálne hľadá scenáristu, ktorý by príbeh dostatočne kvalitne spracoval pre strieborné plátna. Produkcie sa ujmú aj Jeremy Bell, Ellen Goldsmith-Vein a Nathaniel Posey. Viac sa o deji a postavách dočítate tu.



5. Crowded Room

Dávnejšie sa hovorilo o thrillerovej dráme Crowded Room, kde mal DiCaprio stvárniť postavu, v ktorej hlave žije až 24 rôznych ľudí, čo by pre neho bola skutočne veľká výzva, no ohľadom snímky sme už dlhšie nič nepočuli. Pravdepodobne je teda polomŕtva, veľmi radi by sme ju však videli.



6. Nový film Quentina Tarantina

Za posledné týždne sa okolo tohto filmu dialo množstvo zmien. Najprv sa samozrejme pretrhali väzby z Weinsteinovcami, neskôr sme zistili, že sa snímka bude zaoberať Mansonovými vraždami, no a nakoniec tu máme aj informácie o tom, že film bude nakoniec distribuovať štúdio Sony a dej bude celkom iný. Vieme len, že sa pozrieme do 70. rokov a netušíme, akú postavu si kto zahrá. Tarantino však údajne napísal postavy šité na mieru pre hercov, ako Margot Robbie, Brad Pitt, Leonardo DiCaprio či Samuel L. Jackson. Ostáva nám len čakať a dúfať, že to bude božské.



7. Satori

V tomto filme mal DiCaprio údajne hrať trénovaného zabijaka v povojnovom Japonsku (pravdepodobne 50. roky), kde je rekrutovaný CIA, aby zneškodnil sovietského komisára. Snímka ešte nemá žiadneho režiséra, no scenár píše Shane Salerno (Armageddon, Shaft, Savages). Problémom je, že Satori bolo oznámené už v roku 2011 a odvtedy sa nedokázalo dostať pevne na nohy, takže bude prekvapením, ak sa ho nakoniec dočkáme.



8. Killers of the Flower Moon

Martin Scorsese momentálne natáča Irishmana, my však vieme, že má v hľadáčiku ďalší projekt s názvom Killers of the Flower Moon. Príbeh vychádza zo skutočných udalostí a knihy Davida Granna Killers of the Flower Moon: The Osage Murders and the Birth of the FBI. Odohráva sa v 20. rokoch 20 storočia a popisuje sériové vraždy amerických indiánov z kmeňa Osage. Išlo o jeden z prvých prípadov vraždy, na ktorom pracovala FBI.

Scorsese dúfa, že sa bude môcť pustiť do natáčania na jar budúceho roka (hneď ako dokončí Irishmana). Do hlavnej úlohy by rád obsadil svojho obľúbeného Leonarda DiCapria. Všetky tieto odhady sa zdajú byť trochu optimistické, obzvlášť keď vezmeme do úvahy, že Scorsese je tvorca, ktorý si na svojich snímkach dáva záležať a pracuje na nich pokojne aj rok po ukončení nakrúcania.



9. Blood on Snow

Ak sa tento thriller podľa rovnomennej knihy Jo Nesba natočí, budeme radi. Leo by si v ňom mal zahrať zabijaka zamilovaného do manželky svojho klienta, pričom sa ukáže, že práve ona je jeho ďalším cieľom na kontraktnom liste. Ako sa do seba stihli tak skoro zamilovať nevedno, no DiCaprio by z takej roly dokázal vytiahnuť oveľa viac. Režisérom by mal byť Daniel Espinosa (Safe House, Child 44 a Easy Money).



10. The Devil in the White City

Možno ste ten príbeh počuli, možno nie. Doktor H. H. Holmes si v roku 1893 otvoril v Chicagu hotel, aby ubytoval nespočetné davy návštevníkov, prichádzajúcich z celého sveta na Svetovú výstavu kultúry a priemyslu. V žiadnom prípade však nešlo o obyčajný hotel. Stovky izieb bez okien, dvere možné otvoriť len z jednej strany, bludisko chodieb so slepými uličkami, schody vedúce nikam, vlastné krematórium alebo zvukotesné izby s plynovými vývodmi a padajúcimi dvierkami do podzemia. Holmes sa jednoducho postaral o zámok hrôzy, kde sám údajne zavraždil až okolo 200 ľudí (oficiálne ich je minimálne 9, no je možné, že ich skutočne bolo okolo 200, k čomu sa sám Holmes priznal).





O tragickom prípade vyšla v roku 2003 faktografická kniha s názvom The Devil in the White City: Murder, Magic And Madness At The Fair That Changed America. Teraz, po rokoch príprav a úvah, sa Martin Scorsese chystá natočiť rovnomenný film a do hlavnej úlohy si, ako inak, vybral svojho obľúbeného Leonarda DiCapria. Scenár píše uznávaný Billy Ray, ktorý sa podieľal na scenári u filmov, ako napríklad Captain Phillips (2013) alebo The Hunger Games (2012). Zatiaľ nie je známe, kedy by sa mal projekt dostať do fázy samotného nakrúcania, no vieme, že sa práve dokončuje scenár.

K pokročilým prácam na projekte sa vyjadril nasledovne: „Jedna z vecí, ktorú som za posledného pol roka musel prestať robiť, boli stretnutia ohľadom scenára. V januári sa však všetci stretneme znova a začneme dumať, ako tento príbeh priniesť k životu, kedže je skutočne výnimočný.“



Bonus: Biografia Stana Leeho.

„Je to veľký fanúšik Marvelu. Vo svojom dome má všade po stenách marvelácke plagáty. Je úžasný. Urobil by film o mojom živote, hral by mňa, no a tak som mu musel povedať: 'Nie som si istý, či vyzeráš dostatočne dobre. Vyskúšame si ťa, uvidíme ako v role vyzeráš a uvididíme. Predčasne sa však nevzrušuj, dáme ti vedieť’". Takto sa o Leovi vyjadril samotný Stan Lee. Sám Leo vyjadril túžbu zahrať si ho, no a ako môžete vidieť na obrázku nižšie, podoba tam skutočne je.



Bonus 2: Joker?



Ak sa toto uskutoční, vzdám sa pozície šéfredaktora. Nikto vlastne nevie, či to chce, zaujímavé by to rozhodne bolo a ako jeden jediný film bez nutnosti upísania sa DC/Warneru by to možno bolo aj realizovateľné. Nakoniec, Warner údaje Lea chce práve do roly Jokera v samostatnom filme mimo DCEU. Ten má produkovať Martin Scorsese a snímka sa má zamerať na temnejšiu krimi atmosféru než na klasickú komiksovku. Viac informácií nájdete tu.



Teraz však reálne. Niektoré z týchto filmov celkom možno nikdy nevzniknú a nájde sa tu aj taký, o ktorom možno nepočul ani sám DiCaprio, no médiá o ňom aj tak informovali. Nemohli sme ich teda ignorovať. Ak by sme však stále rátali s Crowded Room, je reálne možné, že DiCaprio natočí 6 filmov: The Crowded Room, The Devil in the White City, Killers of the Flower Moon, dve biografie (DaVinci a Roosevelt) a taktiež The Black Hand.

Dokopy tu tak máme 3 projekty so Scorsesem, dva filmy podľa skutočných udalostí, dve biografie a dva originálne príbehy. V hre je stále nový Tarantinov film a taktiež sa ešte niečo môže ohlásiť. Do úvahy prichádza aj to, že sa reálnymi ukážu roly vo filmoch zo zoznamu, s ktorými až tak veľa nerátame. V každom prípade, Leonardo DiCaprio sa konečne vráti k herectvu a my si ho v nasledujúcich rokoch užijeme naplno.