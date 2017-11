Upíri milujú krv a my milujeme upírske filmy. Inšpirujte sa rebríčkom tých najlepších, ktoré by ste si jednoznačne nemali nechať ujsť

Dalo by sa povedať, že v dnešnej dobe je téma vampirizmu už pomerne vyčerpanou studňou. Samozrejme, česť niektorým výnimkám, ktoré potvrdzujú pravidlo. Musíme však po pravde skonštatovať, že upíri nás už nedesia tak, ako to dokázali v minulosti. A pokiaľ sa v rámci kinematografie objaví akási upírska novinka, v drvivej väčšine nejde o nič, čo by urobilo dieru do sveta. Do rebríčka sme sa preto rozhodli vložiť okrem starých klasík, ktoré by bolo hriech opomenúť, aj niektoré novšie snímky, ktoré rozhodne stoja za vašu pozornosť.



10. Čo robíme v temnotách/What We Do in the Shadows (2014, réžia Jemaine Clement, Taika Waititi)

Na rozbeh si predstavme len niekoľko rokov starú, koprodukčnú snímku (Nový Zéland/USA) s názvom What We Do in the Shadows. Tento žánrový mix komediálneho hororu a fantasy nám ukáže, že prastarí upíri to v dnešnej dobe nemajú vôbec ľahké. Viago (Taika Waititi - režisér nového Thora), Deacon (Jonathan Brugh) a Vladislav (Jemaine Clement) predstavujú trojicu upírov žijúcich v jednej domácnosti. Prostredníctvom dokumentárneho snímania udalostí sa budete môcť pozrieť na to, ako sa toto netradičné trio snaží spolu vychádzať. A verte nám, že o zábavu budete mať veru postarané. O tom vás ale určite presvedčí aj samotnú upútavka.





9. Na prahu temnôt/Near Dark (1987, réžia Kathryn Bigelow)

Vedeli ste, že oscarová režisérka Kathryn Bigelow (Smrť čaká všade) v roku 1987 natočila horor o partii upírov? Že nie? No, tak už viete. V tejto staršej upírskej snímke (mimochodom, ani jedenkrát v nej nebudete počuť slovo "upír") sa spolu s Calebom Coltonom (Adrian Pasdar) vydáme do temnoty noci. Jeho relatívne obyčajný život sa mení vo chvíli, kedy stretne sympatickú Mae (Jennifer Wright). Behom krátkej chvíle zisťuje, že jeho nápadníčka nie je obyčajný človek. Vďaka jej kúsnutiu sa z Caleba stáva upír, ktorý sa so svojím novým ja nevie stotožniť. Odmieta členstvo jeho krvilačnej "rodiny" a preto musí podniknúť rázne kroky.





8. Ples upírov/The Fearless Vampire Killers (1967, réžia Roman Polanski)

Slávna hororová komédia, ktorú slovenskí diváci poznajú skôr pod názvom Ples Upírov, nám rozpovie príbeh študenta Alfréda (Roman Polanski) a jeho profesora Abronsiusa (Jack MacGowran). Ich vášnivé hľadanie upírskej rasy túto dvojicu zavedie až do vnútra Transylvánie, konkrétne k hradbám grófa von Krolocka (Iain Quarrier). Na svoju smolu ale zisťujú, že v ich okolí sa nachádza viac upírov, než by sa dvojici bádateľov a ich zdravému rozumu pozdávalo. Za réžiou tejto dnes už kultovej snímky stojí dobre známy Roman Polanski.

7. V tieni upíra/Shadow of the Vampire (2000, réžia E. Elias Merhige)

Snímka Shadow of the Vampire priamo súvisí s legendárnym Nosferatu z roku 1922. Prečo? No pretože je to film o tom, ako sa táto nemá klasika natáčala. Režisér F. W. Murnau (jeho postavu si zahral John Malkovich) mal v pláne natočiť filmovú verziu románu Dracula, ale na jeho rozčarovanie nezískal autorské práva. Zmení teda mená postáv, dejstvo príbehu a natočí horor s názvom Upír Nosferatu. Do hlavnej role obsadí prapodivného herca Maxa Schrecka (Willem Dafoe). Jeho praktiky a vystupovania sú ale celému štábu čoraz viac a viac podozrivé. Je Max Schreck vôbec človekom?

6. Od súmraku do úsvitu/From Dusk Till Dawn (1996, réžia Robert Rodriguez)

Pokiaľ poznáte meno Quentin Tarantino, určite ste už počuli aj o "jeho" (napísal scenár, ale snímku režíroval Robert Rodriguez) akčnej klasike plnej upírov - From Dusk Till Dawn. Okrem toho, že sa Tarantino na snímke podieľal z pozície scenáristu, si zahral po boku Georgea Clooneyho jednu z hlavných postáv - dvojice bratov Richieho a Setha Geckovcov. Táto zločinecká dvojka sa jednej noci dostane do baru plného upírov. Ich totožnosť však odhalia až príliš neskoro. Pripravte sa na klasickú Tarantinovskú šialenosť plnú krvi, skvelých dialógov a svojského humoru.





5. 30 dní dlhá noc/30 Days of Night (2007, réžia David Slade)

S piatou priečkou sa konečne dostávame k čistokrvnému hororu, u ktorého ide akákoľvek sranda bokom. Malé mestečko na severe Alijašky sa každoročne ponorí na mesiac do tmy. Tohto roku však so sebou zatmenie prináša aj krvilačných upírov, bažiacich po krvi. Prvý krvavý útok nepredstavuje žiaden boj, ale absolútny masaker, po ktorom sa jedinou nádejou na záchranu stáva šerif Eben (Joshn Hartnett) a jeho žena Stella (Melissa George). Či sa im to podarí, zistíte už prostredníctvom filmu aj sami. V každom prípade, hororoví fanúšikovia by si tento originálny počin určite nemali nechať ujsť.

4. Nech vojde ten pravý/Let The Right One In (2008, réžia Tomas Alfredson)

Štvrtou priečkou odbočíme do chladnej Škandinávie, konkrétne do Švédska, a pozrieme sa na dvanásťročného samotára Oskara. Jeho život možno ľahko označiť jedným slovom - obyčajný. Ako to už však býva, vietor do nudného stereotypu prinesie žena. V tomto prípade pôjde o rovnako staré dievča Eli, ktorá sa práve prisťahovala do susedného sídliska. Eli má síce iba dvanásť rokov, ale ako sama tvrdí, tých dvanásť rokov už má nejaký čas. Je totiž upírka. Mladý Oskar preto bojuje s odporom k jej krvilačnosti v kontraste s tým, čo k mladej dievčine cíti. Vyhrá nakoniec láska, alebo strach?





3. Drakula/Dracula (1992, réžia Francis Ford Coppola)

Predstavovať si Draculu od Francisa Forda Coppolu by hádam nebolo ani príliš potrebné, ale aspoň v skratke si povedzme, o čo v tomto príbehu pôjde. Hlavnej role kľúčového zloducha, grófa Drakulu, sa v snímke ujal talentovaný Gary Oldman. Na druhej strane barikády stojí jeho protiklad, bájny Van Helsing, ktorého postavu si zahral dobre známy Anthony Hopkins. Práve oni dvaja spolu zvedú boj o dušu krásnej Miny (Winona Ryder), po ktorej krvilačný Drakula tak veľmi túži. Coppolovej snímke sa v roku 1993 podarilo premeniť tri zo štyroch oscarových nominácií (Kostýmy, Makeup, Strih zvuku).





2. Interview s upírom/Interview with Vampire (1994, réžia Neil Jordan)

Hviezdne obsadenie na čele s Bradom Pittom, Tomom Cruiseom, Antoniom Banderasom a vtedy ešte len začínajúcou Kirsten Dunst si zahralo vo filmovej adaptácii nádherného románu autorky Anne Rice. Atmosféra, kostýmy, hudba, výborne herecké obsadenie. To všetko tvorí jednu nádhernú, umeleckú súhru. Príbehovo sa pozrieme do New Orleansu 18. storočia a postupne sa presunieme až do nedávnej súčasnosti. Louis (Brad Pitt) je upír, žijúci už dvesto dlhých rokov. A plánuje vám rozpovedať svoj príbeh, plný utrpenia, smútku a samoty. Ale ako vraví jeho stvoriteľ Lestat (Tom Cruise), Louis sa iba jednoducho veľmi rád ľutuje.





1. Upír Nosferatu/Nosferatu the Vampire (1922, réžia Friedrich Wilhelm Murnau)

Prichádzame k vrcholu nášho rebríčka. K symfónii hrôzy nazvanej Upír Nosferatu. Autor snímky, F. W. Murnau, sa nikdy netajil tým, že pri tvorbe filmu sa inšpiroval legendárnym Draculom od slávneho Brama Stokera. Do hlavnej role bol obsadený už len z pohľadu hrôzu naháňajúci herec Max Schreck, o ktorom počas natáčania kolovali rôzne desivé historky. Či sú založené na pravde síce nevieme, ale treba priznať, že na mrazivej atmosfére snímky svojou tajuplnosťou iba prispievajú.





Bonus: Blade (1998, réžia Stephen Norrington)

Ak vám v rebríčku chýbal najobávanejší lovec upírov (áno, aj Van Helsing je na neho krátky), verte nám, že sme na neho rozhodne nezabudli. Akčná snímka Blade síce nepatrí k všeobecne kritikou oceneným filmov, ale za dlhé roky si našla obrovské množstvo fanúšikov, ktorí na ňu jednoducho nedajú dopustiť. Blade jednoznačne herecky preslávil drsného Wesleyho Snipesa a nám ukázal, že upírov sa nemusíme nutne iba báť, ale môžeme proti ním aj efektívne bojovať. I keď, pravda, v Bladeovom prípade to je vďaka jeho superschopnostiam o čosi ľahšie.





Animovaný Bonus: Vampire Hunter D Bloodlust (2001, réžia Jošiaki Kawadžiri)

Dej tejto animovanej rozprávky pre staršie publikum rozpráva o dhampírovi menom D. Jeho filmový príbeh započne vo chvíli únosu mladého dievčaťa upírom Meirom. Otec dievčaťa prosí vysokého dhampíra o pomoc a ponúkne mu vysokú odmenu. D sa teda vydáva na cestu plnú nepriateľov a nečakaných prekážok. Samotná snímka ťaží predovšetkým zo vzrušujúceho tempa a krásnej animácie, ktorá obsahuje aj množstvo futuristických prvkov. Prostredníctvom nich nám režisér mohol vyrozprávať tento upírsky skvost na poli animovaného filmu.