Pamätáte si ešte z čias VHS na nádhernú rozprávku Strážca kníh, v ktorej bojazlivý Macaulay Culkin prekonal svoj strach v kreslenom svete?

Skúste sa rozpamätať na svoje detstvo, keď ste sa niečoho báli a vedeli ste, že buď to prekonáte alebo si svoj strach ponesiete so sebou až do dospelosti. Zdolávanie prekážok nie je jednoduché a sme radi, keď nám pomôžu kamaráti alebo rodina. V roku 1994 vznikol nenápadný film kombinovaný s animáciou, aby nám ukázal, že literatúra môže mať rovnaký účinok na zbavenie sa vlastných tráum raz a navždy. Ak si neviete predstaviť, že knižné diela môžu mať takú moc, tak by ste mali siahnuť po Strážcovi kníh a presvedčiť sa o opaku.

10 ročný Richard Tyler sa bojí okolitého sveta. Má pocit, že všade naňho striehne nebezpečie a najväčší strach má z výšok. Jedného dňa ho otec pošle do obchodu a počas cesty sa strhne búrka. Richard zablúdi do miestnej knižnice a tam sa stretáva s tajomným knihovníkom, ktorý mu vystaví čitateľský preukaz. Navedie ho do oddelenia beletrie, aby zatelefonoval rodičom. Uprostred knižnice sa však dostane do fantazijného sveta príbehov a rozprávok. Ak sa chce vrátiť späť domov, musí v sebe nájsť odvahu a postaviť sa čelom svojmu strachu.

Na ceste k východu ho sprevádzajú tri hovoriace knihy Dobrodružstvo, Fantázia a Horor. V období vzniku animáku im prepožičali hlasy skutočne hviezdne mená. Fantáziu nahovorila Whoopi Goldberg, Horor stvárnil Frank Welker a Patrick Stewart sa vžil do postavy Dobrodružstva. Ustráchaného Richarda si zahral 14 ročný Macaulay Culkin, ktorý v Hollywoode nebol žiadnym nováčikom. Mal za sebou premiéry Home Alone, Home Alone 2: Lost in New York a The Good Son. V knihovníkovi a Strážcovi kníh sme mohli spoznať herca Christophera Lloyda, známeho zo série Návrat do budúcnosti. V animovanej časti sa k chlapcovi prihovára a povzbudzuje ho k ďalším krokom k cieľu.

V prvom pláne mal byť z Richarda chlapec, ktorý nečíta a nemá vzťah ku knihám. Po návšteve sveta tých najväčších literárnych príbehov by sa v ňom mal prebudiť záujem o čítanie. Nakoniec sa tvorcovia rozhodli zamerať na chlapcovo víťazstvo nad strachom a objavenie statočnosti. Námet pochádza z knižnej predlohy od viacerých autorov. Jedným z nich je aj scenárista a producent snímky David Kirschner. Po uvedení snímky vznikli dve verzie videohry, čo umožnilo divákom byť súčasťou Richardovej cesty.

Dej sa začína ako klasická hraná snímka a na animák sa mení v momente, kedy sa Rich ocitne uprostred veľkej kruhovej miestnosti s maľovaným stropom. Tam divák prvýkrát spozoruje postavu Strážcu kníh ako čarodejníka v modrom rúchu s bielou bradou a magickou palicou. V príbehu zohráva dôležitú úlohu najmä na konci cesty, aby chlapcovi vysvetlil, prečo musel podstúpiť tento nebezpečný výlet do centra knižnej fantázie. Tvorcovia vytvorili preklenutie z hraného filmu do animácie s využitím CGI. Nástenná maľba sa zleje do farebnej vlny a pohltí okolie, vrátane Richa. V súčasnosti vám tieto pokusy budú pripadať smiešne, no v 90. rokoch predstavovali výzvu, napokon dokončenie filmu trvalo 3 a pol roka. Stálo to však za to?

Akokoľvek sa tvorcovia snažili priniesť do animovaného filmu niečo nové, nemali šancu poraziť tak silného Disney konkurenta, akým bol Leví kráľ. Strhol na seba všetku pozornosť detského, ale aj dospelého publika. Tisíce ľudí plnili kinosály, aby si pozreli pútavý príbeh o levom mláďati Simbovi. Dejová linka Strážcu kníh pôsobí popri Levom kráľovi príliš jednoducho. Máme hlavného hrdinu, ustráchaného chlapca, ktorý putuje s oživenými fiktívnymi postavami, zažíva nejaké dobrodružstvo a prekonáva nástrahy knižného sveta. Pri pozeraní filmu si však uvedomíte, že tých zastávok je pomerne málo a po hodine sme na konci cesty a späť v realite.

S odstupom času sa na Strážcu kníh môžeme pozerať ako poučení čitatelia a oveľa jednoduchšie nachádzať odkazy na klasické knižné diela. Objaví sa Dr. Jekyll a pán Hyde (nahovoril ich herec Leonard Nimoy), nájdete odkazy na 20 000 míľ pod morom a Ostrov pokladov. Načrtnú sa aj diela, ako Jack a fazuľa, Alica v krajine zázrakov a Moby Dick, ale nedostanú priestor, aký by si zaslúžili. Dospelý divák ocení narážky na knihy a zobrazenie Richardových priateľov, predstavujúcich knižné žánre. V Horore odhalíte podobnosť s ďalšou knižnou a animovanou postavou - Quasimodom z diela Chrám Matky Božej v Paríži. Rodinná rozprávka ulahodí deťom, ale aj dospelákom, ktorí sa po pozretí animáku vrátia späť do detstva a prežijú tieto úryvky zo svetových klasík znova.

Napriek svojmu rýchlemu spádu a jednoduchej línii Strážca kníh ponúka príjemný zážitok s literatúrou a roztomilými postavičkami, akými sú Horor, Fantázia a Dobrodružstvo. Nájdete v ňom aj viaceré posolstvá a ponaučenia. Príbehy rozvíjajú našu fantáziu, vyvolávajú v nás pocity a pomáhajú nám zdolávať prekážky každodenného života. Na chvíľu unikneme z reality a necháme sa pohltiť dobrodružstvom. Spomínate si na túto snímku alebo ste o nej nikdy nepočuli?