Režiséri, ktorých sa oplatí poznať: Ben Wheatley, autor mrazivých hororov či svojských čiernych komédií

Britský režisér Ben Wheatley rozhodne nepatrí k tvorcom, ktorých by milovali davy. Na to sú jeho filmy až príliš svojské a odvážne. Napriek tomu mu stačili dve diela (Kill List a Sightseers), aby sa etabloval ako jeden z najvýraznejších a najzaujímavejších nezávislých tvorcov.

Narodil sa v roku 1972 v Essexe a na počiatku svojej kariéry sa venoval krátkym filmom a animovaným klipom. Tie boli postupne zverejňované na blogu Mr. and Mrs. Wheatley, ktorý spravuje so svojou manželkou Amy Jump. Spoznal sa s ňou už na základnej škole Harvestock School, konkrétne v šiestej triede. Amy Jump odvtedy spolupracovala takmer na každom Wheatleyho filme.

V roku 2006 Wheatley režíroval niekoľko dielov seriálu Modern Toss, vytvoril tiež scenáre a klipy pre satirický seriál Time Trumpet od BBC. Jeho debutovou snímkou bola kriminálna dráma Down Terrace. Tá bola ocenená na British Independent Film Awards 2009 a dostalo sa jej aj pozitívnych kritických reakcií. Skutočný prielom sa však Wheatleymu podaril až jeho druhým filmom s názvom Kill List.

Kill List (2011)

V tomto filme sa naplno ukazuje charakteristická črta Wheatleyho tvorby, a síce miešanie rôznych žánrov a filmových postupov. V prípade Kill List sledujeme mix sociálnej rodinnej drámy, psychologického hororu, mysteriózneho thrilleru a drsnej kriminálky s jemne surreálnymi prvkami. Hlavným hrdinom je bývalý vojak Jay (Neil Maskell) pracujúci ako nájomný vrah. Spolu s kolegom Galom (Michael Smiley) prijímajú novú úlohu od záhadných objednávateľov: zabiť niekoľko vybraných ľudí. Ešte však netušia, že táto "práca" ich zavedie do srdca tej najčiernejšej nočnej mory.

Kill List v dobe svojho vzniku vyvolal zaslúženú pozornosť a otvoril Wheatleymu dvere k ďalším projektom. Skutočne ide o maximálne temný, znepokojivý a surový zážitok. Spolu s hlavným anti-hrdinom sme vhodený do bizarného sveta, v ktorom neustále pribúdajú zlovestné náznaky a neistota. Nikto si nemôže byť istý, čo sa stane a kam to napokon povedie. Nie je bez zaujímavosti, že viaceré prvky sú otvorené diváckej interpretácii. Nad Kill List sa dá dlho diskutovať, snímka samotná však strhne a maximálne pohltí svojou temnou atmosférou. Pre Bena Wheatleyho išlo o výrazný kritický úspech. Diváci neboli jednoznačne nadšení. Dá sa povedať, že Kill List zaujal skôr úzku skupinu obecenstva, čím do istej miery predznamenal osud aj ďalších režisérových snímok.

Sightseers (2012)

Wheatley sa zaprisahával, že ďalší jeho film už nebude tak depresívny ako Kill List. Dá sa povedať, že svoj sľub splnil, hoci aj Sighsteers vykazuje všetky znaky jeho originálneho rukopisu. Opäť sa tu stretávame s prvkami viacerých žánrov, tentokrát je však celok ladený do čiernej komédie. Nechýbajú aj však jemné záchvevy absurdnej grotesky, realitickej road-movie, romantiky či hororu. Scenár tentokrát napísali dvaja hlavní herci Alice Lowe a Steve Oram (Amy Jump vypomohla niekoľkými nápadmi až neskôr). V snímke sledujeme mladú Tinu a jej novú známosť Chrisa. Obaja sa rozhodnú urobiť si pekný výlet po anglických múzeách a pamiatkach. Zdá sa, že pred nimi leží príjemná a oddychová cesta. Lenže má to háčik: obaja sú "tak trochu" sérioví vrahovia.

Možno vám napadne, že spomínaná realisticky poňatá réžie príliš neladí s absurdnou groteskou, ale opak je pravdou. Wheatley so žánrami žongluje veľmi presvedčivo a svojmu dielu dodáva sympaticky nepredvídateľný charakter. Je pravdou, že Sightseers zrejme nesadne každému (to môžeme ale povedať o každom režisérovom filme), ale Wheatleymu sa s touto netradičnou komédiou podarilo bodovať nielen kriticky, ale aj divácky. Dalo by sa povedať, že čo sa týka diváckych ohlasov, ide o jeho najúspešnejšiu snímku. Sighsteers si odniesol z rôznych festivalov 18 nominácii a 11 ocenení. Rozhodne ide o svojráznu a zábavnú jazdu. Pokiaľ obľubujete morbídny a tak trochu absurdne čierny humor, určite by ste mali dať snímke šancu.

A Field in England (2013)

V roku 2013 dorazil Ben Wheatley pravdepodobne so svojím zatiaľ najradikálnejším kúskom. A Field in England je nezvyčajnou historickou drámou ovplyvnenú surrealizmom a hororovými prvkami. Ocitáme sa uprostred anglickej občianskej vojny. Skupine mužov sa podarí uniknúť z pekla zúriacej bitky. Následne sú proti svojej vôli prinútení hľadať záhadný poklad skrývajúci sa na rozľahlom poli. V dôsledku požitia zvláštnych hríbov sa však ich dobrodružstvo trochu vymyká kontrole.

A Field in England sa popisuje veľmi ťažko. Halucinačné obrazy, groteskné vízie, nejasný dej a surrealistické sekvencie. Opäť je to Wheatley so všetkým, čo k tomu patrí, ale záujemcovia o jeho tvorbu by pravdepodobne týmto filmom začínať nemali, keďže by ho zrejme nerozdýchali. Dokonca aj viacero režisérových fanúšikov bolo touto snímkou mierne zaskočených. Druhá skupina naopak Wheatleyho velebila za nekompromisnú víziu a považuje A Field in England za jedno z jeho najlepších diel. Kritika snímku prijala vrelo, Stephen Dalton napísal, že ide "o neuveriteľne originálny historický thriller okorenený okultným mysticizmom a deformačnými halucináciami." Snímku označil za budúcu kultovú klasiku.

Aj ďalší recenzenti boli spokojní. Temný, surový, vizionársky či psychedelický, tak snímku označovali recenzie. Z filmového festivalu v Karlových Varoch si Wheatley odniesol ocenenie Zvláštnej ceny poroty. Diváci však jeho víziu strávili ťažšie a mnohí dokonca húfne opúšťali kinosály. Darmo, snímky Bena Wheatleyho rozhodne nie sú pre každého a A Field in England to len a len potvrdzuje.

High-Rise (2015)

Román J. G. Ballarda čakal na svoje sfilmovanie dlhé roky (viac sme sa mu venovali v tomto rebríčku o nesfilmovateľných knihách). Napokon sa knihy chopil Wheatley, dlhoročný fanúšik Ballardovej práce. Išlo o prvý prípad, kedy Wheatley musel pracovať s knižnou predlohou. Scenár však opäť napísal on a Amy Jump. High-Rise sa spomedzi ostatných režisérových filmov mohol popýšiť zatiaľ najlákavejším castingom (Luke Evans, Tom Hiddleston, Sienna Miller, Elisabeth Moss, Jeremy Irons).

Príbeh nás zaviedol do obrovského mrakodrapu, ktorý bol metaforou na skutočný svet. V najvyšších podlažiach žijú príslušníci aristokracie a boháči, najnižšie obývajú chudobní. Medzi týmito dvoma skupinami dochádza k čoraz častejším stretom a "mrakodrapová spoločnosť" sa pomaly prepadáva do chaosu. Kritici boli s Wheatleyho dielom väčšinou spokojní, hoci jedným dychom dodali, že filmové stvárnenie predsa len ostáva v tieni knižnej predlohy. Ide o pomerne náročnú snímku, ale je nakrútená mimoriadne pôsobivo a herci zo seba dávajú to najlepšie. Rozhodne stojí za vyskúšanie.

Free Fire (2016)

Zatiaľ posledná Wheatleyho snímka je pravdepodone jeho najprístupnejším a najjednoduchším dielom. Výborne obsadená krimi komédia sa celá odohráva v 80. rokoch v opustenom sklade, kde sa zídu dve skupiny gangstrov, aby uskutočnili obchod so zbraňami. Biznis sa však nevydarí, padnú ostrejšie slová a neskôr aj prvé náboje. Dá sa povedať, že zvyšok filmu je čisto len o tom, že sa jednotlivé postavy snažia navzájom zabiť.

Napriek tomu ide o svižnú a vtipnú záležitosť s výborne hrajúcimi hercami (Brie Larson, Sharlto Copley, Armie Hammer či Cillian Murphy). Zrejme tiež ide o prvý Wheatleyho film, ktorý nemieša žánre, ale ostáva verný prvotnému jednoduchému konceptu. Skoro to pôsobí, akoby si Wheatley prostredníctvom Free Fire chcel oddýchnuť od myšlienkovo a produkčnejšie náročnejších projektov. Jeho fanúšikovia určite sklamaní nebudú.

Čo pre nás tento talentovaný chlapík chystá do budúcna? V hľadáčiku má dva projekty, prvým je sci-fi thriller Freak Shift s Aliciou Vikander. Podľa slov samotného režiséra bude film o policajtke, ktorá chráni mesto pred monštrami prichádzajúcimi z podzemia. Okrem iného by Wheatley mal zrežírovať aj jednu zatiaľ nepomenovanú komédiu. O nej však zatiaľ nemáme žiadne informácie. Patríte k fanúšikom Bena Wheatleyho? Ktoré jeho filmy ste videli?