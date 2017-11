Seriál o Templároch, ktorý sa natáčal aj v susednom Česku, bude plný pôsobivých tém, akými sú moc, pomsta, viera, obeta, láska či politika

Každý jeden z vás už dozaista počul o legendárnej kresťanskej relikvii, nesúcej názov Svätý grál. Podľa niektorých kresťanských príbehov ide o času, z ktorej mal údajne pri Poslednej večeri piť samotný Ježiš Kristus. V časoch dobre známeho, stredovekého rytierskeho Rádu templárov, išlo o predmet s nevyčísliteľnou hodnotou. História tohto úchvatného Rádu v sebe obsahuje množstvo pamätihodných udalostí, no taktiež aj viacero neobjasnených záhad. Čo všetko od tohto tematicky Vikingom sa podobajúceho seriálu môžeme vlastne očakávať?

Dejovo sa prenesieme približne do začiatku 14. storočia, a teda nebudeme prizerať na najväčšiu slávu templárskeho Rádu, ale naopak na jeho konečný úpadok. Templári pôvodne disponovali neuveriteľnou mocou a bohatstvom, avšak postupom času to s nimi išlo ľudovo povedané dole vodou. Čo za ich skazou vlastne v skutočnosti stálo? No, možno práve na túto a mnohé iné otázky nám dá odpoveď desaťdielny seriál Knightfall.

Podľa histórie vedel Rád templárov o množstve špinavostí, ktoré mal Vatikán na rováši, čím si pochopiteľne znepriatelil pápeža, no taktiež aj francúzskeho kráľa Filipa IV. Táto situácia v roku 1307, konkrétnejšie na piatok 13, napriek neochvejnej vernosti rytierov vyústila do hromadného zatýkania jednotlivých členov Rádu. Okrem toho si francúzsky kráľ privlastnil ich majetok. Príslušníci Rádu boli obvinení z kacírstva a veci zašli dokonca tak priďaleko, že samotného veľmajstra rádu za jeho údajné previnenia bez milosti upálili.

Kľúčovou postavou Knightfall bude rytier sir Landry (Tom Cullen). Ten v seriáli predstavuje hlavného pátrača po vyššie spomínanom bájnom objekte, Svätom grále. Taktiež je však aj veteránom križiackych vojen, z ktorých si so sebou nesie ťažký kríž. Okrem Toma Cullena sa v seriáli objavia napríklad aj herci, ako Sabrina Bartlett, Julian Ovenden, Bobby Schofield či Sarah-Sofie Boussnina. Jedným z producentov pripravovaného Knightfall je pomerne známy Jeremy Renner alias Hawkeye z Avengers. Takzvaným showrunnerom celého projektu je Dominic Minghella (Robin Hood, Doktor Martin).

Seriál bol prevažne natáčaný v lokalitách Dubrovníka a v Česku, konkrétne teda v oblastiach okolo kláštora Doksany, v Průhonicích, v Prahe a samozrejme aj vo filmových ateliéroch na Barrandově. Zaujímavosťou je, že kvôli seriálu bola vybudovaná enormne veľká kulisa stredovekého Paríža. Tá, nanešťastie, zhodou okolností po dostavaní zhorela, čo tvorcom spôsobilo obrovskú škodu vo výške približne 100 miliónov českých korún, ale ani to im nezabránilo v tom, aby tento očakávaný projekt dotiahli do zdarného konca. Prvej časti Knightfall sa preto dočkáme už 6. decembra (prosinec) 2017. Aké sú vaše predbežné očakávania? Myslíte si, že sa seriál svojimi kvalitami vyrovná populárnym Vikingom? Alebo ich nebodaj predčí? Mimo doposiaľ známych informácií k vám prinášame aj nedávno zverejnené promo s výstižným názvom "Power and Control", zameriavajúci sa na bájnu moc Svätého grálu.





Na záver sa poďme spolu pozrieť na jednotlivé postavy (galériu si môžete prezrieť na konci článku). Ako sme už spomínali, hlavnou postavou seriálu bude sir Landry (foto nižšie). Tohto nebojácneho templára pápež poveril zložitou úlohou - získať Svätý grál. Jeho učiteľom je rytier Godfrey. Práve on ho inšpiroval k úteku zo sirotčinca a vycvičil z neho zdatného bojovníka. Godfrey je v súčasnej dobe Majstrom templárskeho Rádu a zároveň jeho najváženejším a najlepším bojovníkom. Svojimi činmi a osobnosťou ide svojím bratom jasným príkladom. Práve Godfrey u mladého Landryho zasadil základy viery, morálky a bojaschopnosti.

V seriáli sa stretneme aj s postavou mladého farmára Parsifala. Jeho kľúčovými cnosťami sú úprimnosť a čestnosť. Ide síce iba o obyčajného roľníka, ale to mu nebráni v tom, aby v príbehu zohral svoju rolu. V Knightfall sa nám taktiež predstaví samotný kráľ Filip IV. z dynastie Kapetcov. Na scéne uvidíme ale aj jeho ženu, kráľovnú Janu I. Navarrskú a ich spoločnú dćeru, princeznú Izabelu.





Izabela je krásna, energická, no zároveň natoľko uvedomelá, že svoj pôvab dokáže využívať k tomu, aby zakaždým získala to, po čom jej srdce najviac túži. Ďalej sa stretneme aj s postavou ateistického právnika a pravej ruky kráľa, Williama De Nogareta. Jeho postoj k Cirkvi je viac než jasný - najradšej by ju jednoducho zrušil. Má na to však dobrý dôvod - jeho rodičia boli na rozkaz Cirkvi upálení. De Nogareta je chladný, vypočítavý a nadpriemerne inteligentný. Že by sme sa dočkali druhého Malíčka z Game of Thrones? Uvidíme.

Čo by to však bol za seriál o Templároch, ak by sa v ňom nevyskytoval aj pápež, všakže? Áno, na scéne sa stretneme aj s Bonifácom VIII., ktorého si Templári vždy veľmi vážili. Z členov si Rádu si ešte pripomeňme skúseného Gawaina. Ten bol pri obliehaní Akry ťažko zranený, a preto sa musí so svojím hendikapom pomaly vyrovnať. Nezabudnime ale ani na statočného Tancreda, líšiaceho sa od svojich "bratov" v tom, že bol narozdiel od väčšiny z nich dokonca kedysi ženatý. V očiach Rádu je vážený a celkovo vnímaný ako Godfreyho potenciálny nástupca.

Zobraziť galériu 10