Recenzia: Každý má tajomstvo, každý je podozrivý. Vražda v Orient exprese ponúka vizuálne a herecky štýlovú detektívku

Pravdepodobne nenájdete mnoho takých, ktorí nikdy nepočuli o Herculeovi Poirotovi. Slávny detektív z kníh a poviedok Agathy Christie je po Sherlockovi Holmesovi zrejme najslávnejšou postavou tejto profesie. Pokiaľ ste sa s ním nestretli na stránkach kníh, tak potom minimálne v televíznych obrazovkách. Ostatne, samotná Vražda v Orient exprese bola sfilmovaná už niekoľkokrát.

Diváci si určite spomenú hlavne na verziu Sidneyho Lumeta s Albertom Finneym z roku 1974. V roku 2010 známy príbeh doviedol na televízne obrazovky aj Philip Martin. Poirota vtedy stvárnil neprekonateľný David Suchet. Kenneth Branagh, skúsený režisér aj herec, ktorý si urobil meno najmä ako vynikajúci adaptátor Shakespearových hier (na plátne aj na divadelných doskách), sa rozhodol známy román oprášiť a opäť priviesť do kinosál. Zasadol na režisérsku stoličku a sám si aj strihol vďačnú rolu geniálneho detektíva.

Luxusný vlak Orient expres mieri z Istanbulu do Londýna. Na poslednú chvíľu sa naňho dostane aj detektív Poirot. V jeho vozni sa nachádza trinásť rôznych pasažierov. Všetko nasvedčuje tomu, že cesta bude pokojná. Potom však dôjde k vražde a vrah sa skrýva medzi cestujúcimi. Kto z nich to ale je? Predloha Agathy Christie je notoricky známa aj pre ľudí, ktorí knižku nikdy nečítali. Pred Branaghom teda stála úloha, aby klasike ušil lákavý nový kabát a zároveň ostal verný jej duchu.

V tomto ohľade sa mu zámer podaril. Vražda v Orient Exprese má potenciál osloviť znalcov diela Agathy Christie a aj tých, pre ktorých pôjde o prvé stretnutie s Poirotom. Tým ale odporúčam vyhýbať sa rôznym diskusiám o filme a rovno zamieriť do kina, aby sa nepripravili o prekvapenie z mimoriadne dobre vymysleného detektívneho prípadu. Nová adaptácia sa môže pochváliť luxusným obsadením. Okrem Branagha tu máme takých kvalitných hercov, ako Johnny Depp, Michelle Pfeiffer, Penélope Cruz, Daisy Ridley či Willem Dafoe. Režisér by sa mal snažiť, aby všetci zhruba rovnaký priestor, ale v tomto prípade sa to príliš nedarí.

Nemýľte sa, herecké výkony všetkých zúčastnených sú výborné. Trochu však zamrzí, že niektoré postavy majú len pár riadkov dialógu a nemôžu sa teda dôraznejšie predviesť (platí to hlavne pre postavy Dench, Cruz či Dafoea). Pokiaľ teda niekto snímke dominuje, je to bezpochyby Branagh. Jeho poňatie Poirota je opäť v niečom iné a pritom stále rešpektujúce predlohu. Poirot je opäť charizmatickým elegánom s geniálnou mysľou a s trochou tej excentrickosti navrch.

Je pravdou, že kým nedôjde k onej vražde, film trochu hľadá tempo, Branagh však do príbehu prisypal aj nejaké to humorné korenie, ktoré pekne zapasovalo a nerušilo. Výraznejšia nuda by teda hroziť nemala. Vražda v Orient exprese je poňatá pomerne štýlovo a nechýbajú jej takmer epické panoramatické zábery. Všetko je samozrejme nakrútené špičkovo. Mnohí by iste namietli, že podobný prístup je vzhľadom k látke zbytočne luxusný, s čím sa síce dá do istej miery súhlasiť, na druhej strane to filmu poskytuje podmanivý vizuál, ktorý je radosť sledovať. Vo svojom jadre však príbeh ostáva kvalitne napísanou konverzačkou a klasike rozhodne žiadnu hanbu nerobí.

Návštevou kina teda v prípade Vraždy v Orient exprese nič nepokazíte. Dostanete skvelo nakrútenú a herecky výborne zvládnutú adaptáciu. Pokiaľ máte Christie naštudovanú odpredu odzadu, možno vám príde, že Branagh okrem pekných obrázkov nedodal nič navyše. Na druhej strane, pri podobne slávnej a známej predlohe je každé vykročenie mimo veľkým riskom. Je potešiteľné, že snímka opäť neostáva "len" detektívnym príbehom, ale aj zaujímavou úvahou o morálke, spravodlivosti a sivým, nejasným priestorom medzi dobrom a zlom. Branaghova adaptácia síce nie je bez chýb, ale on sám je už skrátka príliš skúsený, aby nám doručil nekvalitný produkt. Pokiaľ by sme sa dočkali sequelu, ako naznačuje záver s odkazom na inú prózu Agathy Christie, bol by som aj celkom rád. 7/10

Aké hodnotenie by si dal ty? zobraziť výsledkyskryť výsledky 0 /10