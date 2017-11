Remake hororového skvostu Suspiria od žánrovej legendy, taliana Daria Argenta, bude úplne odlišný od svojho originálu. Máme sa začať báť?

Suspiria jednoznačne patrí medzi jeden z najpozoruhodnejších hororov minulého storočia. Mnohofarebný, psychotický vizuál, nebezpečné zahrávanie si s fantáziou diváka a jeden z najimpozantnejších hororových soundtrackov (vypočujte si zvučku z upútavky na konci článku a ihneď pochopíte)? Áno, to je Suspiria. Príbehovo rozpráva o mladej Američanke, Suzy Bannion (Jessica Harper), ktorá nedávno dorazila do baletnej akadémie, kde plánuje rozvíjať svoje nadanie. S podivnou školou a jej osadenstvom však ale rozhodne nie je čosi v poriadku a Suzy sa behom krátkej chvíle ocitá v rukách nemilosrdného zla. Niektoré remake-y narobili svojím predchodcom obrovskú hanbu, no iné naopak stáli skutočne za to. Do ktorej kategórie sa zaradí pripravovaná Suspiria?





O réžiu jej réžiu sa stará Luca Guadagnino (Call Me By Your Name - úspešná romantická dráma, ktorá na Toronto IFF získala Cenu divákov pre najlepší film) a hlavnú postavu si v snímke zahrá Dakota Johnson (Fifty Shades of Grey). Okrem nej ale vo filme uvidíme aj herečky, ako Chloe Grace Moretz, Mia Goth, Tilda Swinton či Jessica Harper. Tilda o filme prezradila, že sa vydá úplne odlišným smerom než jeho predchodca.

Podľa jej slov vo svojej podstate pôjde samozrejme o veľmi podobnú snímku, ktorá sa však nesnaží hlúpo kopírovať svoj originál. Tilda si myslí, že ľudia by mali pochopiť, že v prípade novodobej Suspirie nepôjde o remake v klasickom slova zmysle, pretože slovo "remake" dáva divákom dojem, že tvorcovia chcú vymazať svojho predchodcu, ale to je údajne presný opak toho, o čo sa filmári v tomto prípade snažia. Ide o dostačujúce slová útechy? Po pravde, ani veľmi nie.

Na druhej strane sa však k filmu vyjadril aj samotný režisér Guadagnino a jeho slová by mohli verných fanúšikov originálu aspoň z časti upokojiť. Doslovne teda prehlásil: „Zostávajú mi tri mesiace do konca natáčania. Ide o veľmi špeciálny film a som na neho hrdý. Stále premýšľam nad tým, ako na neho budú ľudia vlastne reagovať, keď uvážim, že vychádza z majstrovského diela." Ďalej s dávkou vzrušenia dodáva: „Môžem povedať, že Suspiria je pre mňa veľmi osobitnou záležitosťou; je pre mňa ako kyslík. Keď som pred 32-rokmi zhliadol originál, emócie, ktoré som cítil, boli tak silné, tak ohromujúce, a tak dôležité pre môj rast." Nevieme, či vás jeho preslov stopercentne upokojil, ale aspoň sme sa dozvedeli, že o plánovaný remake sa stará jeho skalný fanúšik a tak verme, že zo seba vydá len to najlepšie. Čo na celý tento projekt vravíte? Myslíte si, má nová Suspiria šancu stať sa dôstojným remake-om?