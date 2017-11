Herecké trio Christian Bale, Rosamund Pike a Ben Foster žiari v pripravovanej westernovke Hostiles. Že by nás čakal druhý Revenant?

Príbeh Hostiles by nás mal zaviesť do roku 1892 a spoločne sa v ňom pozrieme na legendárneho armádneho kapitána Josepha J. Blockera (Christian Bale). Kapitán len s veľkou nevôľou a odporom nakoniec súhlasí, že odprevadí umierajúceho indiánskeho náčelníka (Wes Studi) naspäť k jeho rodnému kmeňu. Obaja musia precestovať dlhú a mimoriadne náročnú cestu z izolovanej armádnej základne v Novom Mexiku až k pastvinám v štáte Montana.



Na strastiplnej púti sa stretnú s mladou vdovou (Rosamund Pike), ktorej rodina bola vyvraždená. Napriek svojím rozdielom musia na tejto namáhavej ceste mnohokrát spojiť svoje sily. O réžiu filmu sa postaral Scott Cooper (Black Mass, Out of the Furnance, Crazy Heart) a okrem Balea, Studiho a Rosamund Pike si v snímke zahrajú aj Adam Beach, Ben Foster, Jesse Plemons či Q’orianka Kilcher.

Čaká nás podobný zážitok, akého sa nám dostalo pri snímke Revenant? Hostiles započal svoju púť na Telluride Film Festival 2. septembra (září) 2017 a najbližšie sa bude premietať vo Veľkej Británii, a to už 29. decembra (prosinec) 2017. Privítali by ste tento western aj u nás?