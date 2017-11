Steven Soderbergh je unesený z Mad Max: Fury Road a nechápe, ako všetci herci prežili natáčanie

Režisér Steven Soderbergh v nedávnom rozhovore pre Hollywood Reporter priznal, že si opäť pozrel Mad Max: Fury Road a ostal ohromený prácou Georga Millera na tomto majstrovskom diele.

„Minulý týždeň som pozeral Mad Max: Fury Road a poviem vám, že by som nedokázal natočiť ani 30 sekúnd tohto filmu. Nechápem, ako to George Miller zvládol, pritom je to moja práca tomu rozumieť. Dve veci sú pre mňa nepochopiteľné. Ako to, že ešte stále neprebieha natáčanie a ako je možné, že minimálne 100 ľudí nieje mŕtvych."

A Soderbergh vie, o čom rozpráva. Väčšina šialených akčných scén sa totiž skutočne natočila vďaka praktickým efektom a ľudia boli v maximálnom ohrození. Sám Miller povedal, že 90 percent filmu je všetko reálne. Časť príbehu, z ktorej bol Soderbergh najviac unesený spolu s nami divákmi, bola takzvaná "polecat" scéna. „Pomaly som začínal chápať, ako to natočil, kým neprišla táto scéna. Potom som to vzdal," priznal režisér.

Soderbergh nieje prvým, ktorý obdivuje a uznáva kvality tejto snímky. Spolu s ním to priznal aj Quentin Tarantino, ktorý ho nazval najlepším filmom roku 2015. Nám neostáva nič iné, len dúfať, že George Miller sa postará aj o sequel.