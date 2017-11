Maze Runner láka na strhujúce a akčné finále obľúbenej série niekoľkými lákavými zábermi. The Death Cure dorazí už začiatkom budúceho roka

Populárne young adult postapo s názvom Maze Runner sa už pomaličky rúti do svojho veľkolepého záveru. A hoci sa po zranení hlavného herca Dylana O'Briena musela na chvíľu pozastaviť produkcia, teraz je už všetko na tej správnej ceste a my sa môžeme tešiť na tretiu časť s podtitulom The Death Cure. Tá sa nám dnes po dlhšej odmlke pripomína ďalšou sériou lákavých záberov v podobe televíznych spotov. V nižšie priloženom videu však nájdete aj dávnejše zverejnení trailer. Premiéra snímky je u nás naplánovaná na 25. januára (ledna) 2018 a pokiaľ sa o nej chcete dozvedieť viac, klikajte sem. Patríte k fanúšikom Maze Runner filmov?

