Hollywoodské celebrity nejsou jen sexuální predátoři. Poznej příběhy běžných lidí, na které byly celebrity milé nebo jim pomohly

V posledních týdnech otřásají Hollywoodem sexuální skandály, které spustil článek o hrubém chování mocného producenta Harveyho Weinsteina. Jeho publikováním se otevřela stavidla a známé tváře jako hvězda House of Cards Kevin Spacey, režisér James Toback nebo komik Louis C. K. doplatily na mnohdy i několik let stará sexuální obtěžování, která se jim dosud podařila tutlat. Nad zábavním průmyslem Hollywoodu se vznesl temný mrak a skoro to vypadá, že málokterý muž na vyšší pozici zde nezneužíval moc. Opak je však pravdou a i na to je třeba poukázat.

Internetem se v posledních dnech začaly šířit pozitivní zprávy o setkáních s nejrůznějšími osobnostmi Hollywoodu, které buďto pomohly běžným lidem nebo se k nim chovali mimořádně mile. Je to hezké připomenutí faktu, že filmový průmysl je stejně jako jakýkoli jiný plný dobrých i špatných lidí, a přestože je dobře, že nyní procházíme érou odhalování toho zlého, nesmíme zapomínat na to, že tito lidé jsou v Hollywoodu menšinou. Pokud jste ted začali pochybovat o dobrých způsobech všech herců, režiséru či producentů, toto vám možná vykouzlí úsměv na tváři:

Danny DeVito a Rhea Perlman mi dovolili zůstat u nich, když má matka podstupovala operaci rakoviny

Danny DeVito and Rhea Perlman let me stay with them when my mom was in the hospital for cancer surgeries — Mara “Get Rid of the Nazis” Wilson (@MaraWilson) 10. listopadu 2017

Danny DeVito dal spropitné 120 dolarů za donesení dvou krabic vína jeden blok do jeho bytu

Danny DeVito tipped $120 to have two cases of wine one delivered one block to his apartment. — Kristaps Johnson (@megaclang) 9. listopadu 2017

Tak si to vemte. Jednou jsem jel po Park Avenue a viděl jsem takového chlapíka, jak na mě mává, tak jsem zastavil a ptám se ho, kam míří. Říká, že na 74. ulici a já mu na to odvětím, že to je na mě moc daleko, protože moje šichta zrovna končí. Ona na to: „stejně děkuji“ a odchází. Potom ale o tom začínám přemýšlet a začíná mi být toho chlápka líto, protože jo - mám svědomí. Tak na něj volám, ať se vrátí a nasedne si ke mě do taxíku. A on nastoupí celý vzrušený a nabuzený a mluví o všme možném. Svoji kšiltovku má ale nasazenou hluboko do čela, a tak nevím, o koho jde.

Brzy ale začínám poznávat jeho hlas. Když tedy zastavujeme na světlech, otáčím se, kouknu mu do očí a zakřičím: „WIIIIIIILLLSSSSSOOOOOOON!!!“ A to ho opravdu dostalo. Začal se upřímně smát. Vidí, že mám na sobě čepici Ferrari a také triko Ferrari a začíná mi říkat „Pan Ferrari“. Po celou cestu mě pak oslovuje „Pan Ferrari“. Takže když dorážíme na místo určení, uděláme si rychlou fotku a on pokračuje dál svou cestou. A já si myslím, že je po všem. Ale není, poslouchejte. V průběhu dalších týdnů náhodně vyzvedávám lidi, kteří ho znají. Lidi, kteří s ním dříve hráli nebo s ním pracují. A já jim pokaždé říkám: „Vyřiďte panu Hanksovi, že ho zdraví Pan Ferrari.“ Pokaždé to říkám. Později řídím a najednou mi přijde textovka od jednoho z lidí, které jsem vezl a v ní stojí: „Pan Hanks vás chce pozvat na svoji přehlídku na Broadwayi.“

Přivedu tedy dvoji ženu na přehlídku, vyrážíme do zákulisí a všechno a po představení ho čekáme v šatně. On vchází a křičí: „Pane Ferrari!“ Je možné věřit takové historce? A chcete vědět tu nejbláznivější věc? Jméno té přehlídky bylo „Lucky Guy“. Jak šílené to je? Protože to jsem byl já. Šťastlivec.

Carrie Fisher mě sledovala na mém starém účtu na Twitteru. Jednou jsem jí zničehonic poslala soukromou zprávu, protože jsem se zhroutila a za dva dny mi uprostřed noci odpověděla radou, kterou budu navždy uchovávat v srdci

carrie fisher followed me on my old twitter before and out of nowhere i dm'd her bc i was having a breakdown and two days later she responded in the middle of the night with an advice i'll forever hold in my heart — maria (@umathurmcns) 10. listopadu 2017

Lucy Liu je mimořádně milá, i když jste jen nižší produkční na place její televizní show

Lucy Liu is otherworldly nice even if you're a lowly PA on the set of her TV show — donate to my indiegogo please (@rachelmillman) 10. listopadu 2017

David Tennant nejen velkoryse přijal diplomovou práci od náhodného fanouška z fronty u východu ze hry Richard II, ale i si ji opravdu přečetl a poslal mi uznalý dopis.

David Tennant not only graciously accepted an academic paper from a random fan in the Richard II stage door line but actually read it and sent me an appreciative note about it — the cold genius (@angevin2) 9. listopadu 2017

Byl jsem v Austinu ve Whole Foods a byl tam i Matthew McConaughey. Povídali jsme si asi minutu, než přišel někdo z provozovny a řekl mu, že si musí na sebe vzít tričko nebo odejít. Měl jsem na sobě tričko a přes něj ještě mikinu, tak jsem mu ji dal. Pak mi poděkoval a dostal se na řadu o něco dříve než já. Nakonec odešel i s mojí mikinou.

Asi o 16 měsíců později jsem na party v Malibu, na které je i McCounaghey. Dal jsme se s ním do řeči a také jsem ho poprosil (napůl vtipem), aby mi vrátil tu mou zatracenou mikinu. On se jen zasmál a já nemohl odhadnout, jestli si to pamatuje nebo ne. Odešel z party, ale vrátil se asi za 5 minut i s mojí mikinou. Byla v jeho autě.

Also my all-time favorite celebrity encounter story is Matthew McConaughey borrowing a sweatshirt to avoid getting kicked out of Whole Foods and then returning it two years later pic.twitter.com/AowVq2QpM0 — Vince Mancini (@Filmdrunk) 10. listopadu 2017

Robin Williams byl nejmilejší a nejsoucitnější celebritou, kterou jsem měl tu čest znát osobně. Sám jsem ho někdy před šesti lety viděl hrozit nějakému člověku, který napadal bezdomovce, že z něj vymlátí duši.

robin williams was the nicest, most compassionate celebrity I ever had the pleasure of knowing in person. personally saw him threaten to beat the hell out of some rando harassing a homeless person in the ocean district six or so years ago — Dimsdale! (@caylenb) 9. listopadu 2017

Když byli koně kaskadérů z Pána prstenů prodáváni, Viggo koupil bílého koně, na němž jela „Arwen“, pro kaskadérku, která natáčela scénu pronásledování Nazguly. Do koně se totiž zamilovala, ale nemohla si dovolit jeho koupi

When the stunt horses in LOTR were being auctioned off, Viggo bought the white Horse “Arwen” rode for the stunt rider who filmed the chases with the Nazgul because she had fallen in love with the horse but couldn’t afford to buy him. — Kristin Bailey (@KBaileyBooks) 10. listopadu 2017

Jednou jsem uhodil Mikea Myerse dveřmi a on se mi omluvil.

I once hit Mike Myers with a door and he apologized to me. — Walt, but a Turkey (@waltdwilliams) 10. listopadu 2017

Známý je svým přístupem i Keanu Reeves, který je milý nejen k fanouškům a důkazem toho může být i toto tajně pořízené video, na němž v metru nabídne místo ženě obtěžkané taškou.

Ještě když jsem dělal číšníka, Steve Carrell přicházel se svou rodinou. Všichni nechávali nenuceně své mobily mimo a povídali si. Dával spropitné i 100 %.

Back in my serving days, Steve Carrell would come in with his family. They would all keep their phones away, unforced, and talk. He'd tip like 100%. — T.J. Chambers (@tjchambersLA) 10. listopadu 2017

Dělal jsem křoví ve filmu s Michaelem Keatonem. Házel si s námi frisbee, fotil se s námi a podepsal DVD Batmana mému kamarádovi.

i was an extra in a movie with Michael Keaton. He played frisbee with us, took pictures, and signed my friend's Batman DVD — Thanksgiving, but bean to bar (@McLeemz) 9. listopadu 2017

Steve Buscemi se vždy převléká na Halloween a rozdává sladkosti s Elvisem Costello ve svém domě v Park Slope v Brooklynu

Steve Buscemi always dresses up for Halloween and gives out candy with Elvis Costello at his house in #ParkSlope Brooklyn. — Lynn Harris (@harrislynn) 10. listopadu 2017

Hugo Weaving je nejmilejší a nejlaskavější osobností, kterou jsem kdy v rámci „byznysu“ potkal. Tolik se zajímá o lidi, což ve filmovém průmyslu není obvyklé. Pravý gentleman.

Hugo Weaving is the nicest, most gracious person I've ever met in "the biz". He is so interested in people, which is...not common in the movie industry. A true gentleman. https://t.co/iTfKq8cu0F — Leigh Whannell (@LWhannell) 10. listopadu 2017

Salma Hayek jednou tancovala s mojí malou sestrou na party. Stejně tak Shannon Doherty a Mel C ze Spice Girls s ní hrála Connect 4. Lucy Liu byla tak neskutečně milá, když jsme spolu pracovaly v mých devíti letech, že se stala jednou z mých prvních velkých lásek.

Salma Hayek danced with my little sister at a party once, as did Shannon Doherty, and Spice Girl Mel C played Connect 4 with her. Lucy Liu was so incredibly kind and lovely when we worked together when I was nine that she became one of my first big crushes. — Mara “Get Rid of the Nazis” Wilson (@MaraWilson) 10. listopadu 2017

Robin Williams hrál bowling vedle mě a několika dalších starších lidí, které jsem vzala z ošetřovatelského domu v Park Bowl na Haight. Tajně zaplatil celý náš účet.

Robin Williams was bowling next to me and bunch of elderly folks l’d sprung from a nursing home at Park Bowl on Haight. He secretly paid our entire bill. — Javachik (@javachik) 10. listopadu 2017

Jesse Eisenberg se přistěhoval před několika lety, protože má rád tichý maloměstský život. Přispívá obrovskými částkami a pracuje v místním útočišti pro oběti domácího násilí. Ještě jsem ho nepotkal, ale každý kdo ano, říka, že jde o milého a velkorysého člověka.

Jesse Eisenburg moved here a few years ago bc he likes quiet small town life and he donates massive amounts of money and work to the domestic violence shelter here. I haven’t met him yet but everyone who has says he is a sweet and generous person. https://t.co/2WfawGEV5x — ❄MISTLETOAD❄ (@FrostyCobweb) 10. listopadu 2017

Jednou se část štábu zaklínila mezi kusy vybavení k natáčení na několik hodin a Don Cheadle trval na tom, aby jim byl zajištěn přísun sušenek, než se odtamtud dostanou

Once some crew got stuck between pieces of equipment for an hour on a film shoot and Don Cheadle insisted that they be provided with cookies until they could get out — sorry im (still) like this (@hunktears) 9. listopadu 2017

Peter Dinklage zastavil svůj skútr, protože si všiml, že se ho bojí můj pes. Přišel k němu a řekl: „ach, tyhle jsou nejhorší, že?“, pohladil si ho a svůj skútr vedl několik dalších bloků, než na něj znovu nasedl.

Peter Dinklage stopped riding his scooter bc he saw my dog was scared of it. He came up to her and said “ah these are the worst, aren’t they?”, pet her and then walked his scooter the next few blocks before he got back on. — chelsea marshall (@theseamar) 10. listopadu 2017

Doslova, DOSLOVA mě právě před srážkou autem zachránil Ryan Gosling. Doslova. To se vážně stalo.

I literally, LITERALLY just got saved from a car by Ryan Gosling. Literally. That actually just happened. — Laurie Penny (@PennyRed) 3. dubna 2012